'திருப்பரங்குன்ற தீப விவகாரம்' - நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு ஒத்திவைப்பு

தனி நீதிபதி மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்ட நிலையில், மாவட்ட நிர்வாகம் அதை செயல்படுத்தவில்லை என நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

உயர் நீதிமன்றம் மதுரை கிளை
உயர் நீதிமன்றம் மதுரை கிளை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : January 20, 2026 at 5:16 PM IST

மதுரை: திருப்பரங்குன்ற தீப விவகாரம் தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை பிப்ரவரி 4 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உயர் நீதிமன்றம் மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மதுரை அமர்வில் ராம.ரவிக்குமார் என்பவர் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டார். ஆனால் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி மாவட்ட நிர்வாகம் அதற்கான முன்னெடுப்பை மேற்கொள்ளவில்லை.

அதனை தொடர்ந்து நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்ற போதிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு, அதிலும் பல்வேறு உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டு இருந்தன. இந்த நிலையில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவுகளை எதிர்த்து 6 மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன.

இந்த வழக்குகள் இன்று நீதிபதிகள் ஜெயச்சந்திரன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தன. அப்போது அரசு தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் ரவீந்திரன் ஆஜராக கால அவகாசம் கோரியதால் வழக்கை பிப்ரவரி 4 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

