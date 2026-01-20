மு.க.அழகரி மீதான கோயில் நில அபகரிப்பு வழக்கு: விசாரணை ஒத்திவைப்பு
Published : January 20, 2026 at 5:20 PM IST
மதுரை: கோயில் இடத்தை ஆக்கிரமித்து கல்லூரி கட்டப்பட்டதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மு.க அழகிரி ஆஜரான நிலையில், வழக்கு பிப்ரவரி 2ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அருகேயுள்ள மேலக்கோட்டையில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மு.க. அழகிரி தனது மகன் துரை தயாநிதி பெயரில் தயா பொறியியல் கல்லூரி என்ற கல்லூரியை 2011ஆம் ஆண்டு கட்டியிருந்தார். இந்நிலையில் தயா பொறியியல் கல்லூரி கட்டுவதற்காக விநாயகர் கோயில் இடத்தை போலி ஆவணங்களை பயன்படுத்தி அழகிரி தரப்பு ஆக்கிரமித்ததாக நில அபகரிப்புப் பிரிவில் சிவரக்கோட்டையைச் சேர்ந்த ஜெயராமன் என்பவர் 2014ஆம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சியின்போது புகார் அளித்திருந்தார்.
புகாரின் பேரில் கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மு.க. அழகிரி உள்ளிட்ட நான்கு பேர் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது. தன்மீது அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக வழக்கு தொடர்ந்திருப்பதாகவும், எனவே இதனை ரத்து செய்யவேண்டுமெனவும் மு.க அழகிரி தரப்பில் மனுதாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த மனுவானது தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில், இந்த வழக்கிலிருந்து தன்னை விடுவிக்கக்கோரிய அழகிரியின் மனுவும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.
மேலும், போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து நிலத்தை அபகரித்ததாக தொடுக்கப்பட்ட வழக்கிலிருந்து மட்டும் அழகிரி விடுவிக்கப்பட்டார். 2021ஆம் ஆண்டு இந்த வழக்கில் மதுரை நீதிமன்றம் மு.க அழகிரியை சில பிரிவுகளில் விடுவித்தாலும், அதனை எதிர்த்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், அழகிரி மீதான மோசடி, ஏமாற்றுதல் போன்ற குற்றச்சாட்டுகளுக்கான விடுவிப்பை ரத்து செய்து, விசாரணையை தொடர உத்தரவிட்டது.
இந்நிலையில் இன்று இந்த வழக்கானது மதுரை மாவட்ட முதலாவது குற்றவியல் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆனந்த் முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மு.க. அழகிரி நேரில் ஆஜரானார். இருப்பினும் வழக்கு விசாரணையை பிப்ரவரி 2ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
பின்னர் நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே செய்தியாளர்களை சந்திந்த அழகிரியிடம், தேர்தலில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள்? என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு, யாராவது ஒருவர் வெற்றி பெறுவார்கள் என்று பதிலளித்தார்.
முன்னதாக, உயர் நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து அழகிரி தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.