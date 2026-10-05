இடைநிலை சுகாதாரப் பணியாளர்கள் உண்ணாவிரதப் போராட்டம்; கைது செய்த காவல் துறைக்கு கண்டனம்
"செவிலியர்கள் கோரிக்கையை அரசு நிறைவேற்றித் தர வேண்டும். இது கோரிக்கைக்கான போராட்டம் அல்ல. உரிமைக்கான போராட்டம்" என முன்னாள் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 5, 2026 at 10:56 PM IST
சென்னை: பணி நிரந்தரம், பணி பாதுகாப்பு போன்ற பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, எழும்பூரில் இடைநிலை சுகாதாரப் பணியாளர்கள் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதானம் அருகில் தமிழ்நாடு இடைநிலை சுகாதாரப் பணியாளர்கள் சங்கம் சார்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இன்று (அக்.5) உண்ணாநிலை அறப்போராட்டம் நடைபெற்றது. சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கு ஆதரவாக அரசமைப்புச் சட்டம் பாதுகாப்பு இயக்கம் சார்பில் முன்னாள் திமுக அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ், வழக்கறிஞர்கள் வாஞ்சிநாதன், பாலன், முன்னாள் நீதிபதி ஹரி பரந்தாமன் உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனர்.
சுகாதாரப் பணியாளர்கள் சங்கத்தின் கோரிக்கைகள்
இடைநிலை சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கு பணி நிரந்தரம், பணி பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும், இடைநிலை சுகாதாரப் பணியாளர்களை சமூக சுகாதார அதிகாரி என வகைப்படுத்தி அதற்கான சான்றிதழையும் வழங்க வேண்டும், ரூபாய் 45,000 ஊதியம் வழங்க வேண்டும், 2023, 2024 ஆண்டுகளுக்கான நிலுவைத்தொகையை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளனர்.
சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அழைத்துப் பேச வேண்டும்
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ்நாடு இடைநிலை சுகாதாரப் பணியாளர் சங்க தலைவர் சுந்தரி, "இடைநிலை சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கு பணி நிரந்தரமும், ஊதிய உயர்வும் அரசு வழங்க வேண்டும். செவிலியர்களுக்கு வழங்கும் ரூபாய் 21,000 ஊதியத்தில் எப்படி வாழ்க்கையை நடத்த முடியும்? 2023, 2024- ஆம் ஆண்டுகளுக்கான ஊக்கத்தொகை இதுவரை வழங்கப்படவில்லை. இடைநிலை சுகாதாரச் செவிலியர்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய மகப்பேறு விடுப்பு வழங்க வேண்டும்.
அத்துடன் செவிலியர்களுக்கு சமூக சுகாதார அதிகாரி என்ற பணி பெயரும், அதற்கான சான்றிதலும் வழங்குவதுடன், இடைநிலை சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கு பதவி உயர்வு வேண்டும். முதலமைச்சர் கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதி நிறைவேற்ற வேண்டும். செவிலியர்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை போராட்டம் தொடரும்; உண்ணாவிரதப் போராட்டமாக நாங்கள் இந்த போராட்டத்தை மேற்கொண்டு வருகிறோம். சுகாதாரத்துறை அமைச்சர், செயலாளர் எங்களை அழைத்துப் பேச வேண்டும். எங்கள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி எங்கள் போராட்டத்தை நிறைவுச் செய்ய வேண்டும்" என்றார்.
இது உரிமைக்கான போராட்டம்
அதைத் தொடர்ந்து பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ், "சுகாதாரப் பணியாளர்கள் தங்கள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். சம வேலைக்கு சம ஊதியம் கிடைக்கிறதா என்றால் இல்லை.இடைநிலை சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கு ரூபாய் 21,000 தான் சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் மற்ற மாநிலங்களில் உயர்த்தி வழங்கப்படுகிறது; செவிலியர்கள் கோரிக்கையை அரசு நிறைவேற்றித் தர வேண்டும். இது கோரிக்கைக்கான போராட்டம் அல்ல. உரிமைக்கான போராட்டம்" என்றார்.
அதன் தொடர்ச்சியாகப் பேசிய வழக்கறிஞர் பாலன், "மற்ற மாநிலங்களில் சமூக சுகாதார அதிகாரியாக செவிலியர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இடைநிலை சுகாதாரப் பணியாளர்கள் என்று அழைக்கின்றனர். முந்தைய அரசு எங்கள் போராட்டத்தின்போது உதாசீனப்படுத்தி எங்களை கைது செய்தது. இப்போது போராட்டத்திற்கு அனுமதி பெற்று போராடி வருகிறோம். கர்நாடகா, கேரளா, உத்தரப்பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களில் செவிலியர்களுக்கு மகப்பேறு விடுப்பும், முறையான ஊதியமும் வழங்கப்படுகிறது.
ஆனால் தமிழ்நாட்டில் குறைந்த ஊதியம் தான் செவிலியர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் செவிலியர்களுக்கு பணி பாதுகாப்பு, பணியாளர்களுக்கான சலுகைகள் இல்லை. ரூபாய் 45,000 ஊதியம் வழங்கிட வேண்டும்; தவெக அரசு இவர்கள் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.
வழக்கறிஞர் வாஞ்சிநாதன் கூறுகையில், "சுகாதாரப் பணியாளர்களான எங்களை அழைத்துப் பேசாத காரணத்தாலும், அலட்சியம் காட்டியதாலும் தான் நாங்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறோம். எங்கள் கோரிக்கைகளை அரசு நிறைவேற்றும் வரை போராட்டம் தொடரும். சுகாதாரத்துறை அமைச்சரும், செயலாளரும் வந்து எங்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும்" என்றார்.
காவல் துறைக்கு கண்டனம்
இதனிடையே, பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து போராட்டம் நடத்திவரும் செவிலியர்களை, காவல் துறையினர் இன்றிரவு வலுகட்டாயமாக கைது செய்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதற்கு தமிழ்நாடு செவிலியர்கள மேம்பாட்டு கழகம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து இச்சங்கத்தின் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், 'பணி நிரந்தரம், சம வேலைக்கு சம ஊதியம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்து போராட்டம் நடத்தும் இடைநிலை சுகாதார பணியாளர்களை (செவிலியர்கள்) காவல்துறை கைது செய்திருப்பதை தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்கம் வன்மையாக கண்டிக்கிறது. மருத்துவக் கட்டமைப்பில் முதுகெலும்பாக விளங்கும் செவிலியர்களின் கோரிக்கைகளை தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாடு அரசு புறக்கணித்து வரும் நிலையில் வேறு வழியின்றி வீதியில் இறங்கி போராடும் கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.