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நாட்டிற்கே வழிகாட்டும் தமிழ்நாடு| 'பெரி-மெனோபாஸ்' கொள்கை ஏன் எதற்கு?

சமூகத்தில் இதுவரை வெளிப்படையாக பேசப்படாத, நடுத்தர வயதுப் பெண்களின் உடல் மற்றும் மனநலச் சிக்கல்களை கையாள்வதே இந்த கொள்கையின் முதன்மை நோக்கமாக இருக்கும்.

அமைச்சர் அருண்ராஜ்
அமைச்சர் அருண்ராஜ் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2026 at 8:04 PM IST

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- By எஸ்.ரவிச்சந்திரன்

ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சியில் இளைய சமுதாயத்தின் பங்களிப்பு அதிகம் இருக்க வேண்டும். ஆனால், தமிழ்நாட்டில் வரும் காலத்தில் இளைஞர்களை விட முதியவர்கள் அதிகம் இருப்பார்கள் என்ற புள்ளிவிவரம் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது.

இந்த பிரச்சனையை போக்குவதற்கு தமிழ்நாடு அரசின் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை புதிய முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளது. குறிப்பாக, நாட்டிலேயே முதன்முறையாக, மாதவிடாய் விலக்கு ஆற்றுப்படுத்துதல் கொள்கை அதாவது மாதவிடாய் நிற்கும் காலத்திற்கான நல கொள்கை (பெரி மெனோபாஸ் கேர் பாலிசி - Peri-Menopausal Care Policy) செயல்படுத்தப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்தின் போது பேசிய அமைச்சர் அருண்ராஜ், இதனை அறிவித்தார்.

அப்போது அவர், "87 ஆண்டுகள் பழமையான தமிழ்நாடு பொது சுகாதார சட்டம் 1939, நவீன சவால்களுக்கு ஏற்ப திருத்தியமைக்கப்பட்ட புதிய பொது சுகாதார சட்டமாக மாற்றப்படும். வீடு மற்றும் மருத்துவமனை அல்லாத இடங்களில் சுயப் பிரசவம் பார்ப்பது சட்டப்படி குற்றமாக்கப்படும். முதல் முறையாக சமூகம், குடும்பம் மற்றும் தனிமனித அளவில் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய ஆரோக்கிய வாழ்விற்கான நலக்கொள்கை (Positive Health Policy) உருவாக்கப்படும்.

ஒவ்வொரு குடும்பமும் தாங்கள் விரும்பும் குடும்ப அளவை எட்டுவதும், ஒவ்வொரு கர்ப்பமும் திட்டமிடப்பட்டதாகவும், ஒவ்வொரு பிரசவமும் பாதுகாப்பானதாகவும் இருக்க வேண்டும். பிறக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தையும் செழித்து வளர வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்பதே இந்த அரசின் தொலைநோக்குப் பார்வை. கடந்த பல ஆண்டுகளாகச் செயல்படுத்தப்பட்ட சுகாதாரத் திட்டங்களின் வெற்றியாக, தமிழ்நாடு புதிய மக்கள்தொகை எல்லையை எட்டியுள்ளது.

அதே சமயம், கடந்த 30 ஆண்டுகளாக பிறப்பு விகிதம் குறைந்துள்ளது. குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளும் வயதில் உள்ள பெண்களின் எண்ணிக்கையும் குறைந்து வருகிறது. ஆண்டுதோறும் பதிவாகும் பிறப்புகளின் எண்ணிக்கையும் படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது.

தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய மக்கள்தொகையில், 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 16 சதவீதமாக உள்ளது. வரும் 2036-ஆம் ஆண்டிற்குள் தமிழ்நாட்டின் 20 சதவீதம் பேர், முதியவர்களாக இருப்பார்கள் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலை தொடர்ந்தால், எதிர்காலத்தில் சமூகம் முதியோர்களைக் கொண்டதாகவும், உழைக்கும் மக்களின் எண்ணிக்கை சுருங்கி, இறுதியில் ஒட்டுமொத்த மக்கள்தொகையே குறையும் அபாயம் ஏற்படும்.

தாய்-சேய் நலன் திட்டங்களில் பெற்ற வெற்றிகளை தக்கவைத்துக் கொள்ளும் அதே வேளையில், மாநிலத்தின் மக்கள்தொகை சமநிலையை நிலைநிறுத்துவதே அரசின் முதன்மை சவாலாகும். மக்கள்தொகை மாற்றத்தில் நாட்டை வழி நடத்திய தமிழ்நாடு, மாற்றத்திற்கு பிந்தைய காலத்திலும் நாட்டை வழிநடத்தும்" என்று தெரிவித்தார்.

அப்போது, மகளிர் நலனில் முன்னுரிமை அளிக்கும் வகையில், மாதவிடாய் நிற்கும் காலத்திற்கான நலக் கொள்கை செயல்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்தார்.

அதாவது சமூகத்தில் இதுவரை வெளிப்படையாக பேசப்படாத, நடுத்தர வயதுப் பெண்களின் உடல் மற்றும் மனநலச் சிக்கல்களை கையாள்வதே இந்த கொள்கையின் முதன்மை நோக்கமாக இருக்கும்.

புதிய கொள்கையின் அவசியம் என்ன?

பெண்கள் தங்களது வாழ்நாளில் மூன்றில் ஒரு பகுதியை மாதவிடாய் நின்ற பின்னுள்ள காலகட்டத்திலேயே கழிக்கின்றனர். இருப்பினும், அந்த காலத்திற்கான திட்டங்கள் இதுவரை தேசிய அளவிலோ அல்லது மாநில அளவிலோ இல்லை என்பது வேதனைக்குரியது.

மாதவிடாய் நிற்பதற்கு 2 முதல் 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே (Peri-menopause stage) பெண்களுக்கு பல்வேறு உபாதைகள் தொடங்கும். ஆனால், இது குறித்த போதிய விழிப்புணர்வு இன்மையாலும், வெளியே சொல்லும் சமூகத் தயக்கத்தினாலும் பெண்கள் கடுமையான மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிறார்கள்.

காசநோய், எய்ட்ஸ், மற்றும் கண் குறைபாடுகளுக்கு தனித்தனிப் பொதுச் சுகாதாரத் திட்டங்கள் இருப்பது போல, மெனோபாஸ் நிலையை எட்டும் பெண்களின் பிரத்யேகத் தேவைகளுக்கான அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கட்டமைப்பு அரசு மருத்துவமனைகளில் தனியாக இல்லை. இதனைச் சரி செய்யவே இக்கொள்கை அவசியம் என அரசு கருதுகிறது.

பொதுவாக பெண்களுக்கு 45 வயது முதல் 55 வயதுக்குள் மாதவிடாய் நிற்கிறது. மாதவிடாய் நிற்கும் காலத்திற்கு முன்பாகவும், மாதவிடாய் நின்ற பிறகும் உடல், மனம் சார்ந்து பல்வேறு பாதிப்புகள் பெண்களுக்கு வருகின்றன. அவற்றை சரி செய்யும் வகையில் இந்த கொள்கை அமையும் என கூறப்படுகிறது.

எதற்கு இந்த புதிய முயற்சி?

இந்த கொள்கையின் மூலம் தமிழ்நாடு அரசு பின்வரும் மிக முக்கியமான இலக்குகளை அடையத் திட்டமிட்டிருப்பது தெளிவாகிறது.

முன்கூட்டியே கண்டறிதல்: பெண்களின் 40-களின் துவக்கத்திலேயே அவர்களின் உடல் மற்றும் மனநலத் தேவைகளை கண்டறிந்து, அதற்கான மருத்துவப் பரிசோதனைகளை ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலேயே மேற்கொள்ள முடியும்.

மனநல ஆலோசனைகள்: ஹார்மோன் ஏற்ற இறக்கங்களால் ஏற்படும் திடீர் மனநிலை மாற்றங்கள், பதற்றம், கோபம் போன்றவற்றை சமாளிக்க தேவையான வாழ்வியல் மற்றும் உளவியல் ஆலோசனைகளை வழங்க முடியும்.

முறையான மருத்துவக் கண்காணிப்பு: தனித்தனி அறிகுறிகளுக்கு தற்காலிக சிகிச்சை அளிப்பதைத் தவிர்த்து, முறையான மருத்துவ வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை உருவாக்கி, பெண்களுக்குத் தொடர் சிகிச்சைகளையும் மருந்துகளையும் கிடைக்கச் செய்ய முடியும்.

விழிப்புணர்வு பரப்புரை: மாதவிடாய் நிற்றல் என்பது ஒரு நோய் அல்ல. அது ஒரு இயற்கையான உயிரியல் மாற்றம் என்பதை சமூகத்திற்கு உணர்த்தி, அது குறித்த தடைகளை உடைப்பதே தமிழநாடு அரசின் கொண்டு வர உத்தேசித்துள்ள கொள்கையின் நோக்கமாகும்.

இந்த கொள்கை குறித்து மகப்பேறு மருத்துவரும், சமூக சமத்துவத்திற்கான டாக்டர்கள் சங்கத்தின் மாநில செயலாளருமான டாக்டர் சாந்தி கூறுகையில், "தமிழ்நாட்டில், மாதவிடாய் நிற்கும் சராசரி வயது 45 முதல் 47.8 ஆண்டுகள். இதில், மாதவிடாய் நிற்கும் காலத்திற்கு முந்தைய, பிந்தைய காலம், (40 முதல் 55 வயது வரை) முக்கியமானதாகும்.

இந்த காலகட்டத்தில்‌ பெண்களுக்கு ஹார்மோன் மாறுபாடுகள் காரணமாக, மூட்டு தசை அழற்சி, உடல், மனச்சோர்வு, பதற்றம், நினைவாற்றல் பாதிப்பு என பல்வேறு பாதிப்புகள் வருகின்றன. இந்த நிலையில் பெண்கள் நலனுக்காக தமிழக அரசு ஒரு கொள்கை கொண்டு வர இருப்பது வரவேற்கத்தக்கது" என்று தெரிவித்தார்.

இது குறித்து, பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத் துறை இயக்குநரக அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "இந்த கொள்கை குறித்து துறை சார்ந்த சிறப்பு மருத்துவரிடம் கலந்து ஆலோசனை செய்யப்படும். அதன் பின்னர் மருத்துவ வல்லுனர் குழு அமைக்கப்பட்டு வரைவு கொள்கை உருவாக்கப்படும். அதன் அடிப்படையில் இறுதி வரைவு உருவாக்கப்படும். இந்தக் கொள்கை வகுக்கப்பட்டு நடைமுறைக்கு வரும் போது பெண்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்" என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

PERI MENOPAUSAL CARE POLICY
HEALTH MINISTER ARUN RAJ
அமைச்சர் அருண்ராஜ்
பெரி மெனோபாஸ் கேர் பாலிசி
TN GOVT PERI MENOPAUSAL CARE POLICY

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