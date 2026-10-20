பிரசவ காலத்தை நெருங்கும் கர்ப்பிணிகள் வெள்ள அபாய பகுதிகளில் தங்க வேண்டாம்: அமைச்சர் அருண்ராஜ் அறிவுறுத்தல்
"பருவமழைக்கு பிந்தைய காலத்தில் டெங்கு, எலிக்காய்ச்சல் (லெப்டோஸ்பைரோசிஸ்), சிக்குன்குனியா, தீவிர வயிற்றுப்போக்கு உள்ளிட்டவை ஏற்படலாம். இதனை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில் நோய்க் கண்காணிப்பை வலுப்படுத்த வேண்டும்"
Published : October 20, 2026 at 6:06 PM IST
சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், பிரசவ காலத்தை நெருங்கும் கர்ப்பிணிகள் வெள்ள அபாயம் உள்ள பகுதிகளில் தங்க வேண்டாம் என தமிழக சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
இதுகுறித்து மருத்துவத்துறை அலுவலர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு அமைச்சர் அருண்ராஜ் கடிதம் எழுதியுள்ளார். அதில், "வடகிழக்கு பருவமழையை ஒட்டி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள், மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைகள், அரசு பொது மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் துணை சுகாதார நிலையங்களில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
மழைக்காலங்களில் நோய் பரவல் தடுப்பு, உயிரிழப்பு தடுப்பு, தடையற்ற மருத்துவச் சேவை ஆகிய மூன்று செயல்பாடுகளையும் இலக்காகக் கொண்டு செயல்பட வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார்.
அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் ஆக்சிஜன் விநியோகம் தடையின்றி இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். குறைந்தபட்சம், 7 நாட்களுக்கு தேவையான அவசரகால இருப்பை பராமரிக்கவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
மருத்துவமனைகளில் அத்தியாவசிய மருந்துகள், நரம்புவழி மருந்துகள், கிருமிநாசினிகள், வயிற்றுப்போக்கிற்கான ஓ.ஆர்.எஸ். கரைசல்கள், பாம்புக்கடி விஷமுறிவு மருந்துகள், குளோரின் மாத்திரைகள் மற்றும் மருத்துவ நுகர்பொருட்கள் குறைந்தது ஏழு நாட்களுக்குத் தேவையான அளவில் இருப்பு வைக்கப்பட வேண்டும்.
ரத்த வங்கிகள், தடுப்பூசி வசதிகள், மருந்துக் கிடங்குகள், முக்கிய மின்சாரக் கட்டமைப்புகளை வெள்ள நீர் பாதிக்காத வகையில் உயரமான இடங்களில் அமைக்க வேண்டும். வெள்ளம் மற்றும் புயலால் பாதிக்கப்படும் பகுதிகளில் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுடன் ஒருங்கிணைந்து மருத்துவ முகாம்களை நடத்த வேண்டும்.
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முகாம்களில் பாதுகாப்பான குடிநீர், சுகாதாரமான உணவு, கழிப்பறைகள், கைகழுவும் வசதிகள் ஆகியவை இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். வீடுகள் மற்றும் பொது இடங்களில் கொசுப்புழு உற்பத்தியை கட்டுப்படுத்தும் பணியில் கொசு உற்பத்தித் தடுப்புப் பணியாளர்களை ஈடுபடுத்த வேண்டும்.
மழைக்கு பிந்தைய காலத்தில் டெங்கு, எலிக்காய்ச்சல் (லெப்டோஸ்பைரோசிஸ்), சிக்குன்குனியா, தீவிர வயிற்றுப்போக்கு நோய்கள் உள்ளிட்டவை ஏற்படலாம். இதனை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில் நோய்க் கண்காணிப்பை வலுப்படுத்த வேண்டும்.
பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தல்
பொதுமக்கள் குடிநீரை கொதிக்க வைத்து அல்லது பாதுகாப்பான முறையில் சுத்திகரித்து பருக வேண்டும். வெள்ளநீரால் மாசடைந்த உணவு மற்றும் குடிநீரை பயன்படுத்த வேண்டாம். உணவு உட்கொள்வதற்கு முன்னரும், கழிப்பறையைப் பயன்படுத்திய பின்னரும் சோப்பினால் கைகளைக் கழுவ வேண்டும்.
வீடுகள் மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். காய்ச்சல் வந்தால் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டும்.
கர்ப்பிணிகள், முதியவர்கள், குழந்தைகள் மற்றும் நீண்டகாலச் சிகிச்சையில் பாதுகாப்பான இடங்களில் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். பிரசவக் காலத்தை நெருங்கியுள்ள கர்ப்பிணிகள் வெள்ள அபாயம் உள்ள பகுதிகளில் தங்குவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
பாம்புக்கடிக்கு ஆளானவரின் காயத்தை வெட்டுதல், விஷத்தை உறிஞ்சுதல் அல்லது இறுக்கமாகக் கட்டுதல் போன்ற தவறான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடக் கூடாது" என தனது கடிதத்தில் அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.