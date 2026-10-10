கருவின் பாலினத்தை கண்டறிந்து தெரிவித்த இருவர் கைது - தருமபுரியில் பரபரப்பு
கருவில் இருக்கும் சிசுவின் பாலினத்தை கண்டறிந்து தெரிவிக்க, அதற்காக ஒவ்வொரு கர்ப்பிணிகளிடமும் ரூ. 17 ஆயிரம் வசூல் செய்தது தெரிய வந்துள்ளது.
Published : October 10, 2026 at 7:02 PM IST
தருமபுரி: பாலக்கோடு அருகே சட்ட விரோதமாக பாலினம் கண்டறியும் கும்பலை சேர்ந்த 2 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
தர்மபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் சட்ட விரோதமாக சிலர் கருவில் இருக்கும் சிசுவின் பாலினம் கண்டறிந்து கூறுவதாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட சுகாதாரத் துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது.அந்த தகவலின் அடிப்படையில், சுகாதாரத் துறையினர் கருவில் உள்ள சிசுவின் பாலினம் கண்டறியும் கும்பலை தொடர்பு கொண்டு கர்ப்பிணிகளை அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
அதையடுத்து, இந்த கும்பல் தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு அடுத்த மேக்கலாம்பட்டி கிராமத்தில் மைதிலி என்பவர் வீட்டிற்கு கர்ப்பிணிகளை ரகசியமாக அழைத்து சென்றுள்ளனர். அங்கு முறையாக மருத்துவம் படிக்காமல், இயந்திரம் மூலம் கர்ப்பிணிகளின் கருவில் இருக்கும் சிசுவின் பாலினத்தை கண்டறிந்து தெரிவித்துள்ளார்.
அதற்காக ஒவ்வொரு கர்ப்பிணிகளிடமும் ரூ.17 ஆயிரம் வசூலும் செய்துள்ளனர். இந்த கும்பலை பின் தொடர்ந்து சென்ற கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட சுகாதார துறை இணை இயக்குநர் மாவட்ட மருத்துவ துறை இணை இயக்குநர் ஏ.ஜெகதீசன் தலைமையிலான குழுவினர், சட்ட விரோதமாக பாலினம் கண்டறிந்து தெரிவித்த வடிவேலு மற்றும் பரிமளா இருவரையும் கையும் களவுமாக பிடித்தனர்.
அப்போது, தப்பிக்க முயன்ற வடிவேலு மருத்துவரை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து வடிவேலுவையும், பரிமளாவையும் அதிகாரிகள் காவல் துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
மேலும், பாலினம் கண்டறிய அவர்கள் வைத்திருந்த போர்ட்டபிள் அல்ட்ராசவுண்ட் (Mobile Ultrasound) ஸ்கேன் இயந்திரத்தையும் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
கைது செய்யப்பட்டுள்ள வடிவேலு, பரிமளா இருவரும், ஏற்கனவே சட்ட விரோதமாக கருவில் உள்ள சிசுவின் பாலினத்தை கண்டறிந்து தெரிவித்த குற்றத்திற்காக மூன்று முறை கைது செய்யப்பட்டிருப்பது போலீசாரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.