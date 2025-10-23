வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள தயார் - சுகாதார துறை இயக்குநர் சோமசுந்தரம்!

வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள தயார் - சுகாதார துறை இயக்குநர் சோமசுந்தரம்!
கொசு ஒழிப்பு பணிகளை தீவிரமாக மேற்காெள்ளவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார துறை இயக்குநர் சோமசுந்தரம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 23, 2025 at 8:48 PM IST
BY - எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள தமிழகம் தயாராக உள்ளதாக பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறை இயக்குநர் சோமசுந்தரம் தெரிவித்தார்.
வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு வெள்ள நீர் சூழ்ந்து நோய்த்தொற்று பரவும் அபயாம் உள்ளதாக மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இந்நிலையில், பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது.
இதுகுறித்து பொது சுகாதாரம் மற்றும் தடுப்புத்துறை இயக்குநர் டாக்டர் ஏ.சோமசுந்தரம் கூறுகையில், “வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் நோய்க்கிருமிகளால் கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு, லெப்டோஸ்பிரோசிஸ், காய்ச்சல், H1N1, டெங்கு, ஸ்க்ரப் டைபஸ் உள்ளிட்ட நோய்கள் பரவுகின்றன. முக்கியமாக, அசுத்தமான தண்ணீரால் வயிற்றுப்போக்கு, காலரா, மஞ்சள் காமாலை போன்ற நோய்களும் உண்டாகின்றன.
நீரில் பிளீச்சிங் பவுடர் கலக்க உத்தரவு
தண்ணீரில் கொசுப்புழுக்கள் உற்பத்தியாகி அதன் மூலம் டெங்கு, சிக்கன்குனியா போன்ற காய்ச்சல் வருகிறது. அதுமட்டுமின்றி, தண்ணீர் மூலம் தோல் நோய்களும் பரவும். இதுதொடர்பாக, மாவட்ட சுகாதார அலுவலர்களுக்கு தேவையான வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் தண்ணீர் தேங்காத வகையில் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். அப்படியே தண்ணீர் தேங்கினால் கர்ப்பிணிகள், உள்நோயாளிகள் இருந்தால் அவர்களை மாற்றவும், அறுவைச் சிகிச்சையை தள்ளி வைக்கவும் கூறியுள்ளோம்.
பொதுமக்களும் குடிநீரை சூடுபடுத்தி ஆற வைத்தே குடிக்க வேண்டும். சுகாதார ஆய்வாளர்கள் மூலம் தண்ணீரில் குளோரின் பவுடர் கலப்பதை கண்காணிக்க வேண்டும். 1000 லிட்டர் தண்ணீரில் 4 கிராம் பிளிச்சிங் பவுடர் போட்டால், அதில் உள்ள கிருமிகளை அழிந்து விடும். அந்த வகையில், பிளீச்சிங் பவுடரை முறையான வழியில் கரைத்து கலந்தால் தண்ணீரால் வரும் நோய்களை தடுக்கலாம். இதனை உள்ளாட்சித்துறையின் மூலம் செய்யவும், கண்காணிக்கவும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம். மேலும், தண்ணீரை எங்கிருந்து எடுத்தாலும், அதனை மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டியில் ஏற்றிய பின்னர், குளோரின் பவுடர் கலந்த பிறகுதான் விநியோகம் செய்யப்பட வேண்டும்.
நோய்த்தொற்று கண்டறியப்பட்டால் உடனடி நடவடிக்கை
அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள், அரசு மருத்துவமனைகள், தனியார் மருத்துவமனைகளில் சுகாதாரத்துறை அலுவலர்கள் தினமும் காலையில் சென்று நோயின் தாக்கம் இருக்கிறதா? என்பதை கண்காணிக்க வேண்டும். நோய் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டால், அந்த பகுதியில் முகாம் அமைப்பதுடன், கட்டுப்படுத்தும் பணியையும், சுத்தம் செய்யும் பணியையும் மேற்கொள்வார்கள். மேலும், கொசுப்புழு உற்பத்தியாகாத வகையில் லார்விசைடு (larvicide) மருந்தை தெளித்து கட்டுப்படுத்துவோம். அதுவும் போதுமான அளவிற்கு கையிருப்பில் உள்ளது.
கொசுக்களை அழிக்க நடவடிக்கை
கொசு உற்பத்தியை சுகாதர அலுவலர்கள் கண்காணித்து வருகிறார்கள். மேலும், 6 மண்டலங்களில் பூச்சியியல் நிபுணர் (Entomologist) இருக்கின்றனர். அவர்களும் கொசு உற்பத்தி இருக்கும் இடங்களை கண்டறிந்து அதனை கட்டுப்படுத்தவும், கொசுமுட்டை இருக்கும் இடத்தை சுத்தம் செய்யவும், லார்வா இருந்தால் அதனை டெமிபாஸ் மருந்தை பயன்படுத்தி அழிக்க்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கொசுக்களை அழிப்பதற்கு மருந்தை சேர்ந்து புகைத்தெளிப்பான்கள் மூலமும் அடிப்போம். இதற்கு தேவையான உபகரணங்கள், பணியாளர்களும் கைவசம் இருக்கின்றனர். மேலும், கொசு உற்பத்தியாகாமல் தடுப்பதற்கு தேவையான அறிவுரைகள் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும்.
அந்த வகையில், வீட்டில் தேவையான பாத்திரங்களை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு, மற்ற பாத்திரங்களை கொசு வராத வண்ணம் மூட்டை கட்டியோ, கவிழ்த்தோ வைக்க வேண்டும். தண்ணீரையும் தேவைக்கு ஏற்ப பாத்திரங்களில் பிடித்து வைத்து பயன்படுத்த வேண்டும். இவற்றை பின்பற்றினால், கொசுக்கள் வந்து அதில் முட்டையிடுவதை தவிர்க்கலாம். அதேபோல், நீர்த் தொட்டிகளை பிளீசிங் பவுடர் போட்டு சுத்தமாக, பாசி இல்லாமல் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
அரசு மருத்துவமனைக்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வரும்போது, எந்த ஊரில் இருந்து வருகிறார்கள் என்பதை கண்டறிந்து, அந்த பகுதியில் முகாம் அமைத்து சுத்தம் செய்யும் பணியை தீவிரப்படுத்தலாம். அது கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்களுக்கு பணி சுமையாக இருக்காது. நோய் பாதிப்புக்கு ஏற்ப, பணியாளர்களை நியமனம் செய்து கொள்வோம். சுமார் 25 ஆயிரம் பேர் தற்காலிகமாக பணியில் அமர்த்திக் கொள்வார்கள். அது உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தை பொருத்து அமையும்.
டெங்கு, மலேரியா பாதிப்பு
தமிழ்நாட்டில் மலேரியா பெரிதாக இல்லை. எப்படி மழைநீர் தேங்கி கொசுப்புழுக்களின் மூலம் டெங்கு வருகிறதோ,அதேபோல தான் மலேரியா மாலை நேரத்தில் கடிக்கும் கொசுவின் மூலம் வருகிறது. அது வந்தால் அவர்களை ஒராண்டிற்கு தொடர்ந்து கண்காணிக்கிறோம். அப்பகுதியில் முகாம் அமைத்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதுடன், புகைமருந்துகளையும் தெளிக்கிறோம். கட்டடப்பணிகள் நடைபெறும் இடம் மற்றும் பொது இடங்களில் படுத்து இருப்பவர்களை கொசு கடிப்பதால் மலேரியா வருகிறது.
டெங்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இறப்பு ஏற்படாத வகையில் கண்காணித்து சிகிச்சை அளித்து வருகிறோம். மருத்துவர்கள், செவிலியர்களுக்கும் டெங்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கொசு ஒழிப்பு பணிகளையும் எடுத்து வருகிறோம். தற்பொழுது மழை பெய்து தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதால், அரசு மருத்துவமனைகளில் காய்ச்சல் வார்டு அமைக்கவும், காய்ச்சல் வார்டில் டெங்கு பாதிக்கப்பட்டவர் மூலம் மற்றவர்களுக்கு வரக்கூடாது என்பதற்காக கொசுவலை அமைக்கவும் அறிவுறுத்தியுள்ளோம்.
|இதையும் படிங்க: மழைநீருடன் கழிவுநீரும் சூழ்ந்ததால் மக்கள் தவிப்பு... பத்திரமாக மீட்ட தீயணைப்பு துறையினர்!
மழைக்காலங்களில் பொதுமக்கள் அசுத்தமான மற்றும் கழிவுநீர் கலந்த பகுதிக்கு சென்று வரும் போது, கை கால்களை சுத்தமாக கழுவ வேண்டும். குடிநீரை கொதிக்க வைத்து, அதனை ஆற வைத்து குடிக்க வேண்டும். குழந்தைகள், வயதானவர்கள், கர்ப்பிணிகள் மழையில் நனைவதை தவிர்க்கவும். உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டால் சுயமாக மாத்திரைகளை எடுக்கக் கூடாது. மருத்துவரின் அறிவுரையின் பேரில் சிகிச்சை பெற வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் 2,336 ஆரம்ப சுகாதார நிலையமும், 424 மேம்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப சுகதார நிலையமும் உள்ளது. மேலும், அரசு மருத்துவமனைகள், அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளும் உள்ளன. பொதுமக்கள் அங்கு சென்று சிகிச்சை பெற்றுக் கொள்ளலாம். அதேபோல நாய்கடி, பாம்புக் கடிக்கும் தேவையான மருந்துகள் இருப்பில் உள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.