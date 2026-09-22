தமிழ்நாட்டில் 17 ஆயிரத்தை கடந்த டெங்கு பாதிப்பு - சுகாதாரத்துறை அதிர்ச்சித் தகவல்
நேற்று ஒரே நாளில் தமிழ்நாட்டில் 71 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக பொது சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது.
Published : September 22, 2026 at 11:57 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் டெங்கு பாதிப்பு நேற்று (செப்டம்பர் 21) ஒரே நாளில் 71 பேருக்கு டெங்கு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், 17,348 பேருக்கு இந்த ஆண்டில் டெங்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது எனவும் பொது சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் டெங்கு பாதிப்பு தினமும் வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில் கடந்த வாரம் 15 ஆயிரம் இருந்த டெங்கு பாதிப்பு தற்போது 17 ஆயிரத்திற்கும் மேல் சென்று கொண்டிருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த செப்டம்பர் 18-ஆம் தேதி 253 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது. இந்தாண்டு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 20 ஆம் தேதி வரை 17,277 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு பதிவாகியிருந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று ஒருநாளில் மட்டும் 71 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதனால் டெங்கு பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை 17,348 என அதிகரித்துள்ளது. சென்னையில் மட்டும் நேற்று 11 பேருக்கு டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
டெங்கு நிலவரம்
இதனைத் தொடர்ந்து, சென்னையில் டெங்கு பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதால், சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள மாணவர்களுக்காக மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது. அந்த முகாமில் முகாமில் 13 பேருக்கு காய்ச்சல் உள்ளது என்பது கண்டறியப்பட்டது. காய்ச்சல் கண்டறியப்பட்ட மாணவர்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் மட்டும் சுமார் 70,000-க்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு கட்டுப்படுத்த கொசு ஒழிப்பு பணிகளை தீவிரப்படுத்தவும், மருத்துவமனைகளில் காய்ச்சல் வார்டுகளை அதிகபடுத்தவும் பொது சுகாதாரத்துறை சார்பில் உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது. சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், சேலம், திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் டெங்கு பாதிப்பு அதிகமாக உள்ளது.
அதேபோல் உண்ணிகாய்ச்சல் (ஸ்க்ரப் டைபஸ்) 4,653 பேருக்கு இந்தாண்டு பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆய்வு கூட்டம்
இதற்கு முன்னதாக, நேற்று முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் டெங்கு காய்ச்சல் பரவலை தடுப்பதற்கு மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள் தொடர்பான ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது. அதில், டெங்கு பரவலைத் தடுக்க அனைத்து கட்டத்திலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டார்.
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மேலும், டெங்கு காய்ச்சலை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிவதோடு, தேவையான ஆய்வகப் பரிசோதனைகள், நோயாளியின் மருத்துவ மதிப்பீடு, எச்சரிக்கை அறிகுறிகளைக் கண்டறிதல், உரிய நேரத்தில் சிகிச்சைக்குப் பரிந்துரை செய்தல், திரவ சிகிச்சை வசதிகள், தீவிர டெங்கு நோயாளிகளுக்கான சிகிச்சை, தொடர் மருத்துவக் கண்காணிப்பு உள்ளிட்டவற்றை மேற்கொள்வதற்கு அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் தயார் நிலையில் இருப்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டுமென்றும் முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டிருந்தார்.