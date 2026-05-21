அரசு மருத்துவமனைகளை சுத்தமாக பராமரிக்க சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தல்
சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் நேற்று ஆய்வு செய்தார் (@TNDIPRNEWS)
Published : May 21, 2026 at 11:59 AM IST
சென்னை: அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் பொது சுகாதார மையங்களில் தூய்மை தன்மையை உறுதிப்படுத்த மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சம்பந்தப்பட்ட முதல்வர்கள் மற்றும் இயக்குநர்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை வார்டுகள் மற்றும் கழிவறைகள் தூய்மையாக பராமரிக்கப்பட வேண்டும் என மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அறிவுறுத்தி உள்ளது.
- அனைத்து வார்டுகளிலும் படுக்கைகள் சீராக அமைப்பது, படுக்கை விரிப்புகள் மற்றும் தலையணை கவர்கள் சுழற்சி முறையில் துவைத்து, கிருமி நீக்கம் செய்து பயன்படுத்துவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
- அனைத்து வார்டுகளின் கழிவறைகளையும் சுத்தமாக பராமரிக்க வேண்டும்.
- மருத்துவமனை வளாகம் முழுவதும் கிருமி நாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்ய வேண்டும். போதிய அளவு கிருமி நாசினியை இருப்பு வைத்து கொள்வதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
- கழிவறைகள் முறையாக தூய்மைப்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்ய, பதிவேடுகளை முறையாக பராமரித்து ஒவ்வொரு முறை சுத்தப்படுத்தும் போதும் பராமரிப்பு பணியாளர்கள் மூலம் பதிவிட வேண்டும்.
- வார்டு, கழிவறை சுத்தமாக பராமரிக்கப்படாதது தெரிய வந்தால், செவிலியர்கள், கண்காணிப்பாளர்கள் மருத்துவர்கள், உறைவிட மருத்துவ அதிகாரி (Resident Medical Officer) அதிகாரியைத் தொடர்பு கொண்டு அவரிடம் இதுகுறித்து தெரிவித்து ஆய்வுக்கும், நடவடிக்கைக்கும் உட்படுத்த வேண்டும்.
- மின்சாதனங்கள், சலவை எந்திரங்கள் முறையாக செயல்படுவதை கண்காணிக்க வேண்டும்.
- திடக்கழிவுகள் தினசரி அடிப்படையில் அகற்றப்பட வேண்டும்.
- நோயாளிகளுக்கு சரியான நேரத்தில் சுகாதாரமான முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட உணவு வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
- மருத்துவப் பணியாளர்கள், ஒப்பந்த பணியாளர்கள் நோயாளிகளை கண்ணியமான முறையில் நடத்த வேண்டும்.
- நோயாளிகள் மற்றும் உறவினர்களிடம் மருத்துவப் பணியாளர்கள் லஞ்சம் பெறுவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
- லஞ்சம் தொடர்பான புகார்கள் வரும்பட்சத்தில் சம்பந்தப்பட்ட உயர் அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
- ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் தூய்மை தன்மையை சம்பந்தப்பட்ட பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குநர்கள் உறுதி செய்திட வேண்டும்.
- மேலும், மருத்துவமனைகளின் தூய்மையை உறுதி செய்ய தேவையான ஒப்பந்த பணியாளர்களை நியமிக்கவும் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வழிகாட்டுதல்களை வழங்கி உள்ளது.
நேற்றைய தினம் (மே 20) சென்னை, ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார். இதைத்தொடர்ந்து, இத்தகைய அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டு உள்ளன.