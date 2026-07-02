ETV Bharat / state

லாரியும், காரும் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழப்பு

தேனியில் இருந்து உசிலம்பட்டி வழியாக மதுரை போகும் சாலையைக் காண்பிக்க வேண்டிய கூகுள் மேப், மாறாக கூடுதல் கிலோமீட்டர்களைக் கொண்ட பெரியகுளம் வழியாக வத்தலகுண்டு சென்று மதுரை போகும் சாலையைக் காண்பித்துள்ளது.

விபத்துக்குள்ளான கார்
விபத்துக்குள்ளான கார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 2, 2026 at 9:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தேனி: கூகுள் மேப் தவறான வழித்தடத்தைக் காண்பித்த நிலையில் காரும், லாரியும் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது. இந்த சம்பவத்தில் ஒருவர் பரிதாபமாக நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

கேரளம் மாநிலம், எர்ணாகுளத்தைச் சேர்ந்தவர் தம்பிராஜ். இவர், அவரது உறவினர்கள் நான்கு பேருடன் மதுரையில் உள்ள அரவிந்த் கண் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக காரில் சென்றுள்ளார். கூகுள் மேப் உதவியுடன் அவர் மதுரையை நோக்கி பயணித்துள்ளார்.

கார் தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் அருகே தேவதானப்பட்டி காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட தேனி - திண்டுக்கல் சாலையில் உள்ள ஜி.மீனாட்சிபுரம் பகுதியில் பயணித்துக் கொண்டிருந்தது.

அதேநேரத்தில், கார் சென்றுக் கொண்டிருந்த எதிர் திசையில் கொடைக்கானலை நோக்கி லாரி ஒன்று வேகமாக வந்துள்ளது. இந்த நிலையிலேயே தம்பிராஜ் ஓட்டி வந்த காரும், எதிரே வந்த லாரியும் எதிர்பாராத விதமாக நேருக்கு நேர் மோதி விபத்துக்குள்ளானது.

இந்த விபத்தில் தம்பிராஜ் சம்பவ இடத்தில் உடல் நசுங்கி உயிரிழந்தார். மேலும் காரில் பயணித்த மூவர் படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்டு, தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த போலீஸார் மற்றும் தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்படையினர் விபத்துக்குள்ளான காருக்குள் சிக்கியிருந்த தம்பிராஜ் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த தேவதானப்பட்டி காவல்துறையினர் விபத்துகுறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்த விபத்துக்கான துல்லியமான காரணம் தெரியவில்லை. இருப்பினும், தேனியில் இருந்து உசிலம்பட்டி வழியாக மதுரை போகும் சாலையைக் காண்பிக்க வேண்டிய கூகுள் மேப், மாறாக கூடுதல் கி.மீட்டர்களைக் கொண்ட பெரியகுளம் வழியாக வத்தலகுண்டு சென்று மதுரை போகும் சாலையைக் காண்பித்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த 41 பேர் குடும்பத்திற்கு அரசு வேலை என தகவல்

ஆகையால், அவர்கள் பாதை மாறி சென்றிருக்கின்றனர். இந்த சூழலிலேயே கார் விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது. இந்த விபத்தால், தேனி - திண்டுக்கல் சாலையில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. பின்னர் விபத்துக்குள்ளான காரை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்திய காவல்துறை போக்குவரத்தை மீண்டும் சீராக்கியது.

TAGGED:

தேனி கார் விபத்து
LORRY CAR COLLISION
GOOGLE MAP
ACCIDENT
CAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.