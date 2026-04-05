கார் - லாரி நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து; நண்பர்கள் இருவர் பலி

அதிகாலையில் நடந்த இந்த துயர சம்பவம் தேனியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விபத்தில் சிக்கிய கார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 5, 2026 at 2:56 PM IST

தேனி: கார், லாரி நேருக்கு நேர் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் காரில் சென்ற நண்பர்கள் இருவர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகியுள்ளனர்.

தேனி மாவட்டம் கம்பம் பகுதியைச் சேர்ந்த நண்பர்களான சுர்ஜித் (23) மற்றும் தீபக் குமார் (19) ஆகியோர், இன்று (ஏப்ரல் 5) அதிகாலை காரில் ராயப்பன்பட்டி சாலை வழியாகக் கம்பம் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தனர். உத்தமபாளையம் புறவழிச்சாலையில் உள்ள அனுமந்தன்பட்டி பிரிவு அருகே கார் வந்தபோது, கட்டுப்பாட்டை இழந்து, கேரளாவிலிருந்து நாமக்கல் நோக்கி சென்ற லாரி மீது நேருக்கு நேர் மோதியது.

இந்த விபத்தில் கார் முற்றிலும் உருக்குலைந்தது. காரின் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கிய சுர்ஜித் மற்றும் தீபக் குமார் ஆகிய இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். இதுகுறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த உத்தமபாளையம் காவல்துறையினர் மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினர் நீண்ட போராட்டத்திற்குப் பின்னர் இருவரது உடல்களையும் மீட்டனர்.

தொடர்ந்து, இருவரின் உடல்களையும் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், விபத்து குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து உத்தமபாளையம் காவல்துறையினர் இது குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அதிகாலையில் நடந்த இந்த துயர சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

