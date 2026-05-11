கார்-லாரி நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து; ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேர் பலி

காரில் பயணித்த 12 வயது சிறுவன் சுஜித் மட்டும் அதிர்ஷ்டவசமாக தப்பியுள்ளார்.

விபத்துக்குள்ளான லாரியின் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 11, 2026 at 6:34 PM IST

கோவை: பொள்ளாச்சி அருகே கார், லாரி நேருக்கு நேர் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 பேர் பலியான சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தனபால் என்பவர் தனது குடும்பத்தினருடன் வால்பாறை சுற்றுலா சென்றதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் அவர்கள் பயணித்த கார், கோயம்பத்தூர் மாவட்டம், பொள்ளாச்சியில் உள்ள நெகமம் பகுதியில் வந்துக் கொண்டிருந்த போது, எதிரே வந்த லாரியுடன் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்துக்குள்ளானது.

இந்த கோர விபத்தில் காரில் பயணம் செய்த தனபால், அவரது மனைவி மேனகா மற்றும் உறவினர்கள் அனுஷ்கா, சினேகா ஆகிய 4 பேரும் உடல் நசுங்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். அதேநேரத்தில், காரில் பயணித்த 12 வயது சிறுவன் சுஜித் மட்டும் அதிர்ஷ்டவசமாக தப்பியுள்ளார். ஆனால், அவர் பலத்த காயமடைந்த நிலையில் மீட்கப்பட்டு உள்ளார். முதலில் பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டநிலையில், பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக அவர் கோவைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

விபத்தில் உயிரிழந்த ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இந்த விபத்து தொடர்பாக லாரி ஓட்டுநர் சரவணன் என்பவரை கைது செய்த நெகமம் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், விபத்து குறித்து போலீசார் கூறுகையில், "தனபால் குடும்பத்தார் வால்பாறை சென்று விட்டு, சொந்த ஊருக்கு திரும்பும்போது இந்த விபத்து அரங்கேறியுள்ளது. லாரி ஓட்டுநர் சரவணன் அதிக வேகமாக லாரியை இயக்கி உள்ளார். இதனால் காரில் பயணம் செய்ய தனபால் குடும்பத்தார் நான்கு பேர் சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்துள்ளனர். சிறுவன் சுஜித் படுகாயம் அடைந்த நிலையில், பொள்ளாச்சி அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அனுமதிக்கப்பட்டு மேல் சிகிச்சைக்காக கோவை அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளார்" என்றனர்.

