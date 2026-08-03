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மேலூர் அருகே நேருக்கு நேர் கார் மோதி விபத்து; பெண் குழந்தை உள்பட 5 பேர் உயிரிழப்பு

விபத்தில் பலத்த காயமடைந்த இரண்டு பேர் மீட்கப்பட்டு சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

விபத்தில் நொறுங்கிய கார்
விபத்தில் நொறுங்கிய கார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 3, 2026 at 11:15 AM IST

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மதுரை: மேலூர் அருகே நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் பெண் குழந்தை உள்பட 5 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அருகே தும்பைப்பட்டி நான்குவழிச் சாலை மேம்பாலம் பகுதியில், இன்று (ஆகஸ்ட் 3) அதிகாலை சென்னையில் இருந்து திருநெல்வேலி நோக்கி கார் ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. அந்த காரில் 3 ஆண்கள், 2 பெண்கள் மற்றும் ஒரு குழந்தை இருந்துள்ளனர்.

அப்போது, மேம்பாலம் பகுதியில் முன்னே சென்ற இருசக்கர வாகனம் மீது எதிர்பாராத விதமாக கார் மோதி, ஓட்டுநர் கட்டுப்பாட்டை இழந்தது. தொடர்ந்து, சாலையின் மறுபுறம் சென்று, மதுரையில் இருந்து திருச்சி நோக்கி எதிரே சென்றுகொண்டிருந்த மற்றொரு கார் மீது மோதி பயங்கர விபத்துக்குள்ளானது.

இதில், சென்னையில் இருந்து திருநெல்வேலி நோக்கி சென்ற கார் அப்பளம் போல நொறுங்கியது. இந்த கொடூர விபத்தில் காரில் பயணம் செய்த சென்னை வாடிபாக்கத்தைச் சேர்ந்த ஶ்ரீராம் உள்பட 2 ஆண்கள் மற்றும் அவரது குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ராஜகுமாரி, ரஞ்சனா ஆகிய 2 பெண்கள், பிரணிகா என்ற 3 வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு பெண் குழந்தை உள்பட 5 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தது காவல்துறை தரப்பில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், இதே காரில் பயணம் செய்த மற்றோரு நபருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதே போன்று, இந்த கார் மோதியதில் விபத்துக்குள்ளான மதுரையில் இருந்து திருச்சி நோக்கி வந்த காரில் பயணம் செய்த ஒருவருக்கும் பலத்த காயம் ஏற்பட்டதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

விபத்து குறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த 108 அவசர ஊர்தியில், படுகாயங்களுடன் உயிருக்கு போராடி வந்த இருவரை மீட்கப்பட்டு, மேலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.

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தொடர்ந்து, உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக மேலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டது.

இந்த விபத்து காரணமாக அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், மேலூர் காவல்துறையினர் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டதுடன், வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அதிகாலை நடந்த விபத்தில் பெண் குழந்தை உள்பட 5 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

MADURAI CAR ACCIDENT
மேலூர் சாலை விபத்து
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MELUR CAR ACCIDENT

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