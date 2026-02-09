உணவகத்தில் வடமாநிலத்தவர்களை தாக்கிய தலைமைக் காவலர் பணியிடை நீக்கம்
Published : February 9, 2026 at 8:02 PM IST
ஈரோடு: ஈரோடு அருகே காஞ்சிக்கோவில் பகுதியில் இரவு 10 மணியை கடந்து இயங்கிய உணவகத்திற்குள் நுழைந்து வடமாநில தொழிலாளரை தாக்கிய தலைமைக் காவலர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.
ஈரோடு மாவட்டம் காஞ்சிக்கோவில் காவல் நிலையத்தில் காவலராக பணிபுரிந்து வந்தவர் மோகன்குமார். இவர் நேற்று காஞ்சிக்கோவில் காவல் நிலைய சரகத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டு இருந்தார். அப்போது அங்கு சுரேஷ் என்பவருக்கு சொந்தமான ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடை ஒன்று திறந்து இருந்தது. மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட வடமாநில தொழிலாளர்கள் பணியில் ஈடுபட்டு இருந்தனர். பொதுமக்கள் சிலர் உணவு அருந்தி கொண்டிருந்தனர்.
இதனை கண்ட காவலர் மோகன்குமார் கடையில் இருந்த வடமாநிலத்தை சேர்ந்த ஊழியர்களிடம் கடையை மூடும்படி கூறி அங்கிருந்த பொருட்களை தனது கையில் இருந்த லத்தியால் தள்ளியுள்ளார். அப்போது, '10 மணி ஆகியும் கடையை திறந்து வைத்துள்ளீர்கள்' என கூறி கடையில் இருந்தவர்களிடம் தகாத வார்த்தைகளால் பேசி அவர்களை அடிக்கவும் முற்பட்டுள்ளார்.
இதற்கு அங்கிருந்த ஊழியர்கள் எதுவாக இருந்தாலும், ஓனரிடம் பேசிக் கொள்ளுங்கள். நாங்கள் வேலை செய்ய வந்துள்ளோம்'' என்று கூறிய போதும், தகாத வார்த்தைகளால் வசைப்பாடி விட்டு சென்றுள்ளார்.
இது குறித்த சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாக பரவியது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்ட மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுஜாதா நேற்று இரவு தலைமை காவலர் மோகன் குமாரை ஆயுதப்படைக்கு மாற்றியும், சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்த உத்தரவு பிறப்பித்தார்.
இந்த நிலையில் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் கண்டனத்தை பதிவிட்டு இருந்தார்.
இந்த நிலையில் காவலர் மோகன் குமார் தாக்குதல் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக வலைதளத்தில் வைரலான நிலையில் விசாரணை மேற்கொண்ட மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுஜாதா தலைமை காவலர் மோகன் குமாரை பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
வடமாநில தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வந்த துரித உணவகத்தில் தலைமை காவலர் மோகன் குமார் தாக்குதல் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதின் அடிப்படையில் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.