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பணிச்சுமை தரப்படுவதாக ஆடியோ வெளியிட்ட காவலர் பணியிடை நீக்கம் - காவல் ஆய்வாளர் விளக்கம்

"தொடர்ந்து 45 நாட்கள் பணியில் இருந்தேன்; விடுமுறைக் கேட்டும் கிடைக்கவில்லை" என்று திருநெல்வேலி தலைமைக் காவலர் ஜோயல் தனது ஆடியோவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை காவல் நிலையம்
திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை காவல் நிலையம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 3:49 PM IST

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திருநெல்வேலி: பணிச்சுமை, விடுமுறை தரப்படவில்லை எனக்கூறி ஆடியோ வெளியிட்ட திருநெல்வேலி தலைமைக் காவலர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில், காவல் நிலைய ஆய்வாளர் அழகர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை காவல் நிலையத்தில் தலைமைக் காவலராகப் பணியாற்றி வருபவர் ஜோயல். இவர் காவல் ஆய்வாளர் அழகரின் அரசு வாகன ஓட்டுநராக இருந்துள்ளார். சில மாதங்களுக்கு முன்பு மதுரையில் நடைபெற்ற திருமண நிகழ்ச்சிக்கு அரசு வாகனத்தில் ஆய்வாளர் அழகர் சென்றபோது, ஜோயலும் உடன் சென்றதாகத் தெரிகிறது.

நிகழ்ச்சி முடித்து வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தபோது ஆய்வாளரின் உத்தரவுப்படி வாகனம் வேகமாக இயக்கப்பட்டதால் வாகனத்தின் மேற்பகுதியில் இருந்த மின்விளக்குகள் சேதமடைந்துளளது. அப்போது, இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. அதன்பின்னர், தலைமைக் காவலர் ஜோயல், ரோந்து வாகனப் பணிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார். இந்த நிலையில், இவர் வெளியிட்ட ஆடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அத்துடன், திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல்துறை வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அந்த ஆடியோவில் தலைமைக் காவலர் ஜோயல் கூறியுள்ளதாவது, "பணிச்சுமை மற்றும் மன உளைச்சல் காரணமாக தற்கொலை செய்துக் கொள்ளும் முடிவுக்கு தள்ளப்பட்டேன், இதற்கு காவல் ஆய்வாளர் அழகர் மற்றும் பாளையங்கோட்டை நுண்ணறிவுப் பிரிவு காவலர் பாலமுருகன் ஆகியோர் தான் காரணம்; தொடர்ந்து 45 நாட்கள் பணியில் இருந்தேன்; விடுமுறைக் கேட்டும் கிடைக்கவில்லை" என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த விவகாரம், திருநெல்வேலி மாநகர காவல் ஆணையாளர் தேஷ்முக் சேகர் சஞ்சய் கவனத்திற்கு சென்ற நிலையில் உயர் அதிகாரிகளிடம் முறையாக புகார் அளிக்காமல், தற்கொலை மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் ஆடியோ வெளியிட்டதாகக் கூறி தலைமைக் காவலர் ஜோயலைப் பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இது குறித்து காவல் ஆய்வாளர் அழகர் அளித்துள்ள விளக்கத்தில், "உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் வழக்குகள் விசாரணைக்கு வரும்போது அரசு வாகனத்தை எடுத்துச் செல்வது வழக்கமான நடைமுறை; நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணைக்கு ஆஜரான பின்னரே திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டேன். இதில் விதிமீறல் எதுவும் இல்லை. ஜோயலுக்கு 45 நாட்கள் தொடர்ந்து விடுமுறை வழங்கப்படவில்லை எனக் கூறுவது தவறானது. காவலர்கள் பற்றாக்குறை இருப்பது உண்மை என்றாலும் சீரான இடைவெளியில் விடுமுறை வழங்கப்பட்டு வருகிறது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

தலைமைக் காவலர் பணியிடை நீக்கம்
காவல் நிலைய ஆய்வாளர் அழகர் விளக்கம்
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