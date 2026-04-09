தவறான சிகிச்சையால் கால் பாதத்தை இழந்த சிறுமி; நியாயம் கேட்டு தலைமைச் செயலகம் முன் தந்தை போராட்டம்

2023 -ம் ஆண்டு முதல் மூன்று வருடங்களாக தொடர்ந்து பல்வேறு போராட்டங்களை அவர் நடத்தி வருகிறார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 9, 2026 at 4:00 PM IST

சென்னை: அரசு மருத்துவமனைகளின் தவறான சிகிச்சையால் தன்னுடைய மகள் கால் பாதத்தை இழந்ததாகக் கூறி தலைமைச் செயலகம் முன் தலைமைக் காவலர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.

சென்னை ஓட்டேரி காவல் நிலையத்தில் தலைமைக் காவலராக பணிபுரிந்து வருபவர் கோதண்டபாணி. இவருக்கு 13 வயதில் ஓர் மகள் உள்ளார். இவருக்கு மூன்று வயது முதலே சிறுநீரகப் பிரச்சனை இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக எழும்பூர் அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் சிறுமி சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ளார். அங்குள்ள மருத்துவர்கள் பரிந்துரைத்த மாத்திரைகளை அவர் தொடர்ச்சியாக உட்கொண்டும் வந்துள்ளார்.

இந்த நிலையில் சிறுமிக்கு வலது காலில் கடுமையான அரிப்பு ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது. மேலும், காலும் கருக தொடங்கியிருக்கிறது. இதையடுத்து, கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் சிறுமி மீண்டும் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கிருந்து மேல்சிகிச்சைக்காக சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அவர் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார்.

அங்கு சிறுமியை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவருக்கு ரத்தம் உறைதல் பிரச்சனை ஏற்பட்டிருப்பதாகவும், அதன் காரணமாக சிறுமியின் பாதம் கருகியதாகவும் கூறியுள்ளனர். தொடர்ந்து, சிறுமியின் கால் பாதம் அகற்றப்பட்டுள்ளது. அரசு மருத்துவமனைகளின் கவனக் குறைவாலும், தவறான சிகிச்சையை அளித்ததாலும் தான் தன்னுடைய மகளின் கால் பாதம் அகற்றப்பட்டதாக கூறி கோதண்டபாணி 2023 ஆம் ஆண்டு முதல் மூன்று வருடங்களாக தொடர்ந்து பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறார்.

அந்த வகையில், இன்று (ஏப்ரல் 9) காலை காவலர் சீருடையில் தன்னுடைய மகளுடன் சென்னை தலைமைச் செயலகத்திற்கு வந்த கோதண்டபானி, சம்பவத்திற்கு நீதி கேட்டு மீண்டும் போராட்டாத்தில் ஈடுபட்டார்.

2021 ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சியின்போது தான் தன் மகளுக்கு தவறான அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டு கால் பாதம் அகற்றப்பட்டதாகவும், கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக தனது மகளுக்கு நடந்த அநீதிக்கு நீதி கிடைக்கவில்லை எனவும் காவலர் கோதண்டபாணி தன்னுடைய குற்றச்சாட்டை முன் வைத்தார். இதன் ஒரு பகுதியாகவே திமுக கட்சி கொடியை எரித்து, அவர் இன்று மகளுடன் தலைமைச் செயலகம் முன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.

இதைத்தொடர்ந்து, தலைமைச் செயலக காவல்துறையினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கோதண்டபாணி மற்றும் அவரது மகளை தடுத்து அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தினர். தலைமைக் காவரின் போராட்டத்தைத் தொடர்ந்து தலைமைச் செயலகம் சிறிது நேரம் பரபரப்புடன் காணப்பட்டது.

இருப்பினும் தனது மகளின் கால் அகற்றப்பட்டதற்கான மருத்துவ காரணங்களாக டாக்டர்கள் என்ன கூறினார்கள் என்பது குறித்து அவர் எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

