ETV Bharat / state

தேர்தல் பணியில் இருந்த தலைமைக் காவலருக்கு கத்திக்குத்து- ஓய்வுபெற்ற ராணுவ வீரர் கைது

கைதான ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரர் பிரபாகரன், காவல் துறையினர் மீது வெறுப்பில் இருப்பதும், காவல் துறையின் சீருடையைக் கண்டால் அவருக்கு பிடிக்காது என்பதும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.

கைதான ஓய்வுபெற்ற ராணுவ வீரர்
கைதான ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரர்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 23, 2026 at 4:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை மாவட்டம், பூம்புகார் சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள ஒரு வாக்குச்சாவடியில், தேர்தல் பணியில் இருந்த தலைமைக் காவலரை ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரர் கத்தியால் குத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் இன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள மயிலாடுதுறை, சீர்காழி(தனி), பூம்புகார் ஆகிய சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் 951 வாக்குப்பதிவு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு போலீஸ் பாதுகாப்புடன் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது.

இதையும் படிங்க.. வாக்களித்ததை வீடியோ எடுத்த நபரால் பரபரப்பு

இந்நிலையில், பூம்புகார் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உள்பட்ட பொறையார் ஜமாலியா தொடக்க பள்ளியில் காலையில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது. அப்போது அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த குத்தாலம் காவல் நிலையத்தை சேர்ந்த விக்னேஷ் என்ற தலைமை காவலரை, அங்கு வந்த ஒருவர் திடீரென்று தன் கையில் கொண்டு வந்திருந்த சிறிய கத்தியால் சரமாரியாக குத்தினார்.

இதில், காவலரின் விக்னேஷின் கழுத்திலும், இரண்டு கைகளிலும் காயம் ஏற்பட்டது. இதனைக் கண்டு அங்கிருந்தவர்கள் அலறி அடித்து ஓட்டம் பிடித்தனர். ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த காவலர் விக்னேஷ், பொறையார் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு 15 தையல்கள் போடப்பட்டு முதலுதவி சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இதுதொடர்பாக காவல் துறையினர் மேற்கொண்ட விசாரணையில், தலைமைக் காவலரை விக்னேஷை தாக்கிய நபர் அருகில் உள்ள காட்டுச்சேரி என்ற பகுதியைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரரான பிரபாகரன் என்பது தெரிய வந்தது.

அவர், காவல் துறையினர் மீது வெறுப்பில் இருப்பதும், காவல் துறையின் சீருடையைக் கண்டால் அவருக்கு பிடிக்காது என்பதும் தெரிய வந்தது. கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, பிரபாகரன் காவலர் ஒருவரை தாக்கியதும் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து பிரபாகரனை பொறையார் காவல் துறையினர் கைது செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க.. தேர்தலை புறக்கணித்த வேங்கைவயல் மக்கள் - வெறிச்சோடிய வாக்குச்சாவடி

மேலும் மயிலாடுதுறை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸ்டாலின், சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளார். வாக்குச்சாவடி மையத்திலேயே தலைமை காவலர் கத்தியால் தாக்கப்பட்ட சம்பவம் வாக்காளர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல்
தேர்தல் வாக்குப்பதிவு
காவலருக்கு கத்திக்குத்து
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.