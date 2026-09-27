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வைரல் வீடியோ: காரின் மேற்கூரையில் தொங்கியபடி குட்கா கடத்தியவர்களை துரத்தி பிடித்த தலைமை காவலர்!

சுமார் 40 கி.மீ. கடத்தல்காரர்களை துரத்திச் சென்ற காவல்துறையினர் இந்த வழக்கில் மூன்று பேரை கைது செய்துள்ளனர்.

காரின் மேற்கூரையில் தொங்கியபடி சென்ற தலைமை காவலர்
காரின் மேற்கூரையில் தொங்கியபடி சென்ற தலைமை காவலர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 27, 2026 at 12:44 PM IST

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Updated : September 27, 2026 at 1:10 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: காரின் மேற்கூரையின் தொங்கியபடி 300 கிலோ குட்காவுடன் தப்பிய கடத்தல்காரர்களை துரத்தி சென்று தலைமை காவலர் பிடித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

கோவை மாவட்டம் கோவில்பாளையம் காவல் நிலைய தலைமை காவலர் வேல்முருகன் மற்றும் உதவி ஆய்வாளர் விக்னேஷ் உள்ளிட்ட காவலர்கள், வழக்கமான வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது கர்நாடக மாநிலத்தில் இருந்து வந்த சொகுசு கார் ஒன்றை சந்தேகத்தின் பேரில் காவலர்கள் நிறுத்தி சோதனையிட்டனர்.

குட்கா பொருள்கள் கடத்தல்

அப்போது, காரின் பின்புறத்தில் மூட்டை மூட்டையாக பொருட்கள் இருப்பதைப் பார்த்த உதவி ஆய்வாளர் விக்னேஷ், அவற்றைச் சோதனையிட முயன்றார். அப்போது காரில் இருந்த ராஜஸ்தான் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 3 பேர், காவல்துறையினரை தள்ளிவிட்டு காரின் கதவுகளை மூடி, திடீரென காரை அதிவேகமாக ஓட்டிச் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த தலைமை காவலர் வேல்முருகன், உடனடியாக ஓடும் காரின் மேற்கூரையின் மேல் பாய்ந்து பிடித்துக் கொண்டார். ஆனால், கடத்தல்காரர்கள் தலைமை காவலர் காரின் மீது இருப்பதையும் பொருட்படுத்தாமல், தொடர்ந்து காரை வேகமாக ஓட்டிச் சென்றனர்.

காரில் தொங்கியபடி சேசிங்

விளாங்குறிச்சி, காளப்பட்டி நால்ரோடு, சித்ரா வழியாக கணியூர் சுங்கச்சாவடியை நோக்கி கார் சென்றது. அங்கு ஃபாஸ்டேக் மூலம் சுங்கக் கட்டணம் செலுத்திவிட்டு, தடுப்புகளை கடந்து கார் மீண்டும் வேகமாகச் சென்றதாக காவல்துறையினர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இதற்கிடையே, காரின் மேற்கூரையில் தலைமை காவலர் வேல்முருகன் ஆபத்தான நிலையில் தொங்கியபடி செல்வதைப் பார்த்த வாகன ஓட்டிகள், தங்களது செல்போன்களில் அந்தக் காட்சிகளைப் பதிவு செய்தனர்.

சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த கருமத்தம்பட்டி காவல்துறையினர், கணியூர் ஆம்புலன்ஸ், எல்.ஜி. மருத்துவமனை ஆம்புலன்ஸ், பாலா ஆர்த்தோ மருத்துவமனை ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் 'சினேகம்' ஆம்புலன்ஸ்களுடன் ஒன்றிணைந்து காரைத் துரத்திச் சென்றனர். மேலும், அவிநாசி காவல் நிலையத்திற்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து அவிநாசி காவல்துறையினரும் காரை எதிர்நோக்கி விரைந்தனர்.

பிடிபட்ட கடத்தல்காரர்கள்

சுமார் 40 கி.மீ. தூரம் நீடித்த இந்தத் துரத்தலானது, அவிநாசி அன்னபூர்ணா ஹோட்டல் அருகே முடிவுக்கு வந்தது. ஆம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் காவல் வாகனங்கள் கடத்தல்காரர்களின் காரைச் சுற்றிவளைத்து மடக்கிப் பிடித்தன. கார் நிறுத்தப்பட்டதும் அதில் இருந்த இருவர் தப்பியோடியதாகவும், ஒருவரை காவல்துறையினர் உடனடியாகப் பிடித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட தேடுதல் வேட்டையில் தப்பியோடிய மற்ற இருவரையும் அவிநாசி காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், கைது செய்யப்பட்டவர்கள் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதும், பெங்களூருவில் இருந்து சுமார் 300 கிலோ எடையுள்ள தடை செய்யப்பட்ட குட்கா மற்றும் புகையிலைப் பொருட்களை காரில் கடத்தி வந்து கோவையில் கைமாற்ற முயன்றதும் தெரியவந்துள்ளது.

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இதையடுத்து 3 பேரையும் கைது செய்த காவல்துறையினர், கடத்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட காரையும், சுமார் 300 கிலோ குட்கா மற்றும் புகையிலைப் பொருட்களையும் பறிமுதல் செய்து தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில், ஓடும் காரின் மேற்கூரையில் சுமார் 40 கி.மீ. தூரம் ஆபத்தான நிலையில் தொங்கியபடி சென்று கடத்தல்காரர்களை பிடிக்க உதவிய தலைமை காவலர் வேல்முருகனின் துணிச்சலுக்கும், அவரை மீட்கவும், கடத்தல்காரர்களை பிடிக்கவும் காவல்துறையினருடன் இணைந்து செயல்பட்ட ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்களுக்கும் பொதுமக்கள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர்.

Last Updated : September 27, 2026 at 1:10 PM IST

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