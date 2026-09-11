தூத்துக்குடி கப்பல் கட்டும் தளம்: விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ளும் எச்.டி ஹூண்டாய்
தூத்துக்குடி கப்பல் கட்டும் தளத் திட்டம் தொடர்பாக கடந்த ஜூன் மாதத்தில் தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, ஹூண்டாய் நிறுவனத்தின் உல்சான் கப்பல் கட்டும் தளத்தைப் பார்வையிட்டார்.
Published : September 11, 2026 at 10:43 AM IST
சென்னை: எச்.டி ஹூண்டாய் நிறுவனத்தின், தூத்துக்குடி கப்பல் கட்டும் தளத் திட்டத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடியில் அமையவிருக்கும் 'எச்டி கேஎஸ்ஓஇ/எச்டி ஹூண்டாய்' (HD KSOE/HD Hyundai) நிறுவனத்தின் கப்பல் கட்டும் தளத் திட்டம் அடுத்தகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்தியாவில் HD KSOE நிறுவனத்தின் முதல் கப்பல் கட்டும் தளத்தை அமைப்பதற்காக தமிழ்நாடு அரசு ஒப்பந்தம் செய்ததுள்ள நிலையில் அதற்கான, நிலம் ஒதுக்குதல், தொழில்நுட்ப ஆய்வுகள், உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், சுற்றுச்சூழல் அனுமதி, மத்திய அரசு உடனான ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் திறன் மேம்பாடு உள்ளிட்ட பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, கடந்த ஜூன் மாதத்தில் தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, ஹூண்டாய் நிறுவனத்தின் உல்சான் கப்பல் கட்டும் தளத்தைப் பார்வையிட்டார். தொடர்ந்து, ஜூன் 17 அன்று எச்டி கேஎஸ்ஓஇ நிறுவனத்தின் உயர் குழு, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தியது.
இதனை தொடர்ந்து, சன்ஜூன் ஹோங் தலைமையிலான உயர்நிலைக் குழு செப்டம்பர் 1 முதல் 10 வரை தமிழ்நாட்டில் 10 நாட்கள் கள ஆய்வு மேற்கொண்டு, தூத்துக்குடியில் நில ஆய்வு செய்தபின், தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, துறையின் முதன்மைச் செயலாளர், கப்பல் போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகியோருடன் சன்ஜூன் ஹோங் தலைமையிலான குழு கலந்தாலோசித்தது.
2026 செப்டம்பர் முதல் வாரத்தில், வ.உ. சிதம்பரனார் துறைமுகப் பொறுப்புக் கழகம், HD KSOE நிறுவனத்துடன் கலந்தாலோசித்து, விரிவான சாத்தியக்கூறு அறிக்கையை தயாரிப்பதற்கான பணி ஆணையை வழங்கியுள்ளது. அத்துடன், திட்டம் அமையவுள்ள நிலத்தில் ஆரம்பகட்டப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், சர்வதேச வல்லுநர்கள் மூலம் விரிவான திட்ட அறிக்கையை தயாரிக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
பின்னர் தலைமைச் செயலகத்தில் தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனாவை சந்தித்த அக்குழு, இத்திட்டம் தூத்துக்குடியில் விரைவாகச் செயல்படுத்தப்படும் என உறுதி அளித்துள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து, செப்டம்பர் 10 அன்று டெல்லியில் உள்ள மத்திய துறைமுகங்கள், கப்பல் மற்றும் நீர்வழி அமைச்சகத்தின் மூத்த அதிகாரிகளைச் சந்தித்து கொள்கை ரீதியிலான ஆதரவு குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.
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அதன்படி, முதற்கட்டப் பணிகளுக்காக சுமார் 1,700 ஏக்கர் நிலத்தை சிப்காட் (SIPCOT) நிறுவனத்திற்கு மாற்றம் செய்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. சிப்காட் மற்றும் வ.உ. சிதம்பரனார் துறைமுகப் பொறுப்புக் கழகம் இணைந்து இங்குப் பொது உள்கட்டமைப்புகளை உருவாக்கவுள்ளன. இத்திட்டத்திற்குத் தேவையான எஃகு (Steel) தேவைகளுக்காக இந்தியாவின் முன்னணி எஃகு உற்பத்தியாளர்களுடன் Guidance Tamil Nadu பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
மேலும், தமிழ்நாடு மாநில திறன் மேம்பாட்டுக் கழகம் மூலம் இளைஞர்களுக்குத் தேவையான பயிற்சிகள் அளிக்கப்படவுள்ளன. இதில் தகுதியுள்ள நபர்களுக்குக் கொரியாவிலேயே பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு, தூத்துக்குடி கப்பல் கட்டும் தளத்தில் பணியமர்த்த வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படவுள்ளன. தூத்துக்குடியை சர்வதேச அளவிலான கப்பல் கட்டும் மையமாக மாற்றுவதன் மூலம் தெற்கு தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய முதலீடு, தொழிநுட்ப மாற்றம் மற்றும் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.