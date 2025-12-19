ETV Bharat / state

ஆர்டர்லிகள் இல்லை என்பதை ஏற்க முடியவில்லை - உயர் நீதிமன்றம் கருத்து

அரசு தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் அசன் முகமது ஜின்னா, ''ஆர்டர்லிகளாக பணியில் இருப்பது தொடர்பாக புகார்கள் வந்தால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்'' என்று கூறினார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 19, 2025 at 7:36 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் காவல் துறை உயர் அதிகாரிகள் வீடுகளில் ஆர்டர்லிகளாக ஒருவர் கூட பணியில் இல்லை என காவல் துறை தலைமை இயக்குநர் கூறுவதை ஏற்க முடியவில்லை என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ராதாகிருஷ்ணன் என்பவர் கோயில் நிலத்திற்கும், தமக்கும் பாதுகாப்பு வழங்கக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். இந்த மனு மீதான விசாரணையின் போது, தமிழ்நாட்டில் ஆர்டர்லி முறை முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவு முழுமையாக பின்பற்றப்பட்டதா? என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பி இருந்தது.

இதற்கு பதில் அளிக்கும் வகையில் ஆர்டர்லிகளாக தற்போது யாரும் எந்த அதிகாரிகளின் வீடுகளிலும் இல்லை என தமிழ்நாடு காவல் துறை தலைமை இயக்குநர் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில் ராதாகிருஷ்ணன் தாக்கல் செய்த வழக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்ரமணியம் மற்றும் சி. குமரப்பன் ஆகியோரை கொண்ட அமர்வில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்ரமணியம் மற்றும் சி. குமரப்பன் ஆகியோர், ''ஆர்டர்லிகளாக யாரையும் பணியில் வைத்திருக்கக் கூடாது என டிஜிபி சுற்றறிக்கை அனுப்பியதை பாரட்டுகிறோம். அதே வேளையில் ஆர்டர்லிகளாக சீருடை காவலர்கள் பணியாற்றி வருவதாக செய்தித்தாள்களிலும், பொதுத் தளத்திலும் தகவல்கள் வருகின்றன. இந்த நிலையில் காவல் துறை உயர் அதிகாரிகள் வீடுகளில் ஆர்டர்லிகளாக யாரும் இல்லை என டிஜிபி கூறுவதை ஏற்க முடியவில்லை'' என தெரிவித்தனர்.

இதற்கு பதிலளித்த தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் அசன் முகமது ஜின்னா, ''ஆர்டர்லிகளாக பணியில் இருப்பது தொடர்பாக புகார்கள் வந்தால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்'' என்று கூறினார்.

இதனையடுத்து இந்த வழக்கில் தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் உள்துறை செயலாளரை தாமாக முன் வந்து இணைத்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

மேலும், இந்த வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் நீதிமன்றத்திற்கு உதவ வேண்டும் என தெரிவித்த நீதிபதிகள் வழக்கை ஜனவரி 7 ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தனர்.

