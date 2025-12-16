ETV Bharat / state

பூஜை,அர்ச்சனை போல தீபம் ஏற்றுவதிலும் தனிநபர் உரிமை கோர முடியாது - உயர் நீதிமன்றத்தில் அரசு தரப்பு வாதம்

பூஜை, அர்ச்சனை போன்ற மத செயல்பாடுகளில் தனிநபர் தலையீடு அனுமதிக்கப்படாததைப் போல, தீபம் ஏற்றுவதிலும் தனிநபர் உரிமை கோர முடியாது.

சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 16, 2025 at 9:30 PM IST

மதுரை: மதுரை திருப்பரங்குன்றம் தீப வழக்கில் தனி நீதிபதி விசாரணைக்கு தடை விதிக்க முடியாது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டது.

மதுரை, திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதி வழங்கி, முன்னதாக தனி நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் உத்தரவிட்டிருந்தார். இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, தமிழ்நாடு இந்து சமய அறநிலையத் துறை, திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் நிர்வாகம், மலைப்பகுதியில் உள்ள சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்கா நிர்வாகம் ஆகிய மூன்று தரப்பினரும் மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் தாக்கல் செய்தனர். இந்த மனுக்களை நீதிபதிகள் ஜி. ஜெயச்சந்திரன் மற்றும் கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் அடங்கிய அமர்வு விசாரித்து வருகிறது.

இந்த மனுக்கள் விசாரணைக்கு வந்தபோது இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் என்.ஜோதி வாதங்களை முன்வைத்தார். அப்போது அவர், "திருப்பரங்குன்றம் மலையில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது என்பது முழுமையாக கோவில் நிர்வாகத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும் விஷயம். அதனை தனிநபர் ஒருவர் உரிமையாகக் கோர முடியாது. பல ஆண்டுகளாக, உச்சிப்பிள்ளையார் கோவிலில் உள்ள தீபத் தூணில் தான் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டு வருகிறது.

அந்த நீண்ட கால வழக்கத்தை மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையுடன் மனுதாரர் நீதிமன்றத்தை அணுகியுள்ளார். மலை மீது ஏற்றப்படும் கார்த்திகை தீபத்தை வீட்டில் ஏற்றும் சாதாரண விளக்கைப் போல மனுதாரர் கருதுகிறார். உண்மையில் அது ஆகம விதிகளின் அடிப்படையில் நடைபெறும் ஒரு மதச்சடங்கு.

நூற்றாண்டுக்கு மேலாக திருப்பரங்குன்றத்தில் இந்த நடைமுறை பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. பூஜை, அர்ச்சனை போன்ற மதச் செயல்பாடுகளில் தனிநபர் தலையீடு அனுமதிக்கப்படாததைப் போல, தீபம் ஏற்றுவதிலும் தனி நபர் உரிமை கோர முடியாது. இந்த விவகாரத்தில் தேவையற்ற பதற்றம் மற்றும் குழப்பம் ஏற்படாமல் தடுப்பதில் நீதிமன்றம் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.'' என்றார்.

இதனைத் தொடர்ந்து நீதிபதிகள், ''திருப்பரங்குன்றம் கோவிலில் தற்போது அறங்காவலர் குழு செயல்பாட்டில் உள்ளதா?'' என்று கேள்வி எழுப்பினர்.

அதற்கு பதிலளித்த வழக்கறிஞர், ''அறங்காவலர் குழு செயல்பாட்டில் தான் இருக்கிறது. இருப்பினும் கோவிலின் பாரம்பரிய நடைமுறைகள் மற்றும் ஆகம விதிகளைப் பின்பற்றாமல், புதிய பழக்கங்களை உருவாக்கும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இந்த விவகாரத்தில் அறநிலையத் துறை மற்றும் கோவில் நிர்வாகத்தின் வாதங்களை தனி நீதிபதி ஏற்கவில்லை'' என்று குறிப்பிட்டார்.

அனைத்து வாதங்களையும் கேட்ட பிறகு மதிய விசாரணையின் முடிவில், மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் நிலுவையில் உள்ளன. இந்த நிலையில், தனி நீதிபதியின் விசாரணைக்கு தடை விதிக்க முடியாது என்றும், தற்போதைய சூழலில் உடனடியாக எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க இயலாது எனவும் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

