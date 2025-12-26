ETV Bharat / state

திருப்பரங்குன்றம் மலையில் கந்தூரி விழாவுக்கு தடை விதிக்க மனு; நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு

நீதிபதி ஜோதிராமன், தர்ஹா தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கை ஜனவரி 2 ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தார்.

உயர் நீதிமன்றம் மதுரைக் கிளை
உயர் நீதிமன்றம் மதுரைக் கிளை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 26, 2025 at 6:35 PM IST

1 Min Read
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தர்ஹா சார்பில், கந்தூரி விழா நடத்த தடை விதிக்க வேண்டும் என்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை முக்கிய உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

மதுரையைச் சேர்ந்த மாணிக்க மூர்த்தி என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் தாக்கல் செய்த மனுவில், ''திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்ஹா உள்ளது. இதை தர்ஹா சார்பில் கமிட்டி அமைத்து, நிர்வகித்து வருகின்றனர். சிக்கந்தர் பாதுஷா அவுலியா தர்ஹா சந்தனக் கூடு கடந்த 21 ஆம் தேதி தொடங்கி, வரும் ஜனவரி 6 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை வரை நடைபெறும் என தற்போது தர்ஹா தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கொடி ஏற்றத்துடன் சந்தனக் கூடு விழா துவங்கியது. இந்நிலையில் தர்ஹா தரப்பில் அச்சிடப்பட்டுள்ள விளம்பர போஸ்டர்களில் கந்தூரி நடத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே உயர் நீதிமன்ற மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வில் மலை உச்சியில் ஆடு, கோழி பலியிடக் கூடாது என்றும், அதற்கான தீர்வை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தை அணுகி பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், தர்ஹா தரப்பில் இது வரை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்ததாக தெரியவில்லை. இந்த நிலையில்
இந்த வருடம் கந்தூரி நடைபெறும் என்றும் அதற்காக மாவட்ட நிர்வாகம் தரப்பில் அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் செய்தித்தாள்களில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கனவே 3 நீதிபதிகள் அமர்வு அளித்த உத்தரவுக்கு மாறாக தர்ஹா கமிட்டி கந்தூரி விழா நடைபெறும் என்று தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. எனவே திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் கந்தூரி விழா நடத்த தடை விதிக்க வேண்டும்'' என்று அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டு இருந்தார்.

இந்த மனு நீதிபதி ஜோதிராமன் முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ஏற்கனவே 3 நீதிபதிகள் அமர்வு கந்தூரி விழா நடத்த தடை விதித்துள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து நீதிபதி ஜோதிராமன், தர்ஹா தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கை ஜனவரி 2 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார். அது வரை தற்போதைய நிலையே தொடர உத்தரவிடக் கோரிய மனுதாரர் தரப்பு கோரிக்கையை ஏற்க நீதிபதி மறுத்து விட்டார்.

