புத்தக கொள்முதல் தொடர்பான உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்தாத 3 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு நோட்டீஸ்
புத்தக கொள்முதல் தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களையும் நீதிமன்றத்தில் சமர்பிக்க உத்தரவிட்டு, வழக்கை 4 வாரங்களுக்கு நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்தது.
Published : November 20, 2026 at 5:16 PM IST
மதுரை: புத்தக கொள்முதல் தொடர்பான நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்தாத முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலர் உள்ளிட்ட 3 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.
நெல்லையைச் சேர்ந்த ராமசுப்பு என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் பொது நல வழக்கு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், “தமிழ்நாட்டில் உள்ள பொது நூலகங்களுக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்வது தொடர்பாக கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுகள் முறையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை.
நூலக புத்தக கொள்முதல் தொடர்பாக மனுதாக்கல்
கோவை பெரியார் அறிவுலக நூலகம் உட்பட கோவை, திருச்சி, சேலம், கடலூர், நெல்லை ஆகிய மண்டல நூலகங்களுக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுகள் எதுவும் முறையாக பின்பற்றப்படாமல் இந்த புத்தகக் கொள்முதல் நடைபெற்றுள்ளது. எனவே இதற்கு காரணமான பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலர் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்” என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் மற்றும் சுமதி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த வழக்கு விவரம் நீதிபதியிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து நீதிபதிகள், “இந்த வழக்கு விசாரணையை நீதிபதி லட்சுமி நாராயணன் கண்காணிப்பில் நடத்தலாம். இந்த தவறு நிகழ முக்கிய காரணம் யார்? அதற்கு பொறுப்பான நபர் ஒருவர் இருப்பாரே?” என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு அரசு தரப்பில், “பொது நூலகத்துறை இயக்குநர் ஜெயந்தி செயல்படுகிறார். இவர் உயர்மட்ட குழு உறுப்பினர் செயலராகவும் இருக்கிறார்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதிகள் கேள்வி
தொடர்ந்து, பொது நூலகத் துறை இயக்குநர் ஜெயந்திக்காக அரசு தரப்பில் வழக்கறிஞர்கள் யாரும் ஆஜராக வேண்டாம் என நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தினர். இதனைத் தொடர்ந்து, நூலகர் காமாட்சி தரப்பில், “அகல்விளக்கு பதிப்பகத்தின் சில புத்தகங்களை பெருமாள் முருகன் கூட பரிந்துரைத்திருக்கிறார். தேர்வு குழுவை ஒருங்கிணைப்பதே என் பணி” என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதற்கு நீதிபதி, ”எத்தனை ஆண்டுகளாக நூலகத்தில் பணியாற்றுகிறீர்கள்?” என நூலகரிடம் கேள்வி எழுப்பினார். இதற்கு காமாட்சி தரப்பில், "19 ஆண்டுகள்" என பதிலளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து நீதிபதி, "பெருமாள் முருகனால் போலியான புத்தகங்களை கண்டறிய முடியும் போது, உங்களால் முடியாதா? தவறு நிகழ்ந்திருப்பதை அனைவரும் ஏற்றுக் கொள்கிறீர்கள். அதற்கு பொறுப்பானவர்கள் யார்?" என கேள்வி எழுப்பினார்.
காமாட்சி தரப்பில், "அகல்விளக்கு பதிப்பக புத்தகங்கள் பரிந்துரைக் குழுவினரால் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதை உயர் மட்ட குழுவுக்கான அனுப்பியது மட்டுமே நான். அதில், நான் எந்த தவறையும் செய்யவில்லை. பரிந்துரை செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல்கள் குறித்த விபரங்களைத் தாக்கல் செய்தால் குற்றவாளியை கண்டறியலாம்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, அரசுத் தரப்பில், "26,000 புத்தகங்கள் பரிந்துரைக்குழுவால் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆனால் பரிந்துரை செய்யப்படாத பல புத்தகங்கள் ஒருங்கிணைப்பு குழுவால் இணைக்கப்பட்டு உயர்மட்ட குழுவுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. பெரியார் அறிவுலக நூலகம் தொடர்பாக மட்டுமே தற்போது விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
பொது நூலகத்துறை இயக்குநருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவு
பிற நூலகங்களில் இருந்து விபரங்கள் கேட்கப்பட்டுள்ளன. அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தின் மோகனுடைய இன்னும் ஒரு வங்கி கணக்கை முடக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. காமாட்சியே ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் தலைவராக இருந்திருக்கிறார்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, அரசுத் தரப்பில், "புத்தக கொள்முதல் தொடர்பாக விடப்பட்ட டெண்டர் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டது. மனுதாரர் தரப்பில், "உயர்மட்ட குழு இதுவரை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டுவரப்படவில்லை" என கூறப்பட்டது.
அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள், "அரசு தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் புத்தகக் கொள்முதல் முறைகேடு தொடர்பாக விசாரிக்க கோரி தொடரப்பட்ட மற்றொரு வழக்கு தொடர்பான விபரம் தெரிவிக்கப்பட்டது. லஞ்ச ஒழிப்பு துறை தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிக்கும் பொறுப்பில், இருக்கும் நீதிபதி, இந்த வழக்கு விசாரணையை கண்காணிக்க வேண்டுமென அவரிடம் கோரிக்கை வைக்கிறோம்” என்றுத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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காமாட்சி தரப்பில், "இந்த வழக்கில் அப்பாவிகள் சிலர் குற்றவாளிகளாக சேர்க்கப்பட்டு பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்" என தெரிவிக்கப்பட்டது. அதற்கு நீதிபதிகள், பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டவர்கள் தனியே மனுக்களை தாக்கல் செய்து அவர்களுக்கு தேவையான நிவாரணத்தை பெறலாம் என தெரிவித்தனர்.
தொடர்ந்து, அப்போதைய பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலர் சந்திரமோகன், அப்போதைய பொது நூலகத்துறை இயக்குநர் ஜெயந்தி, உயர்மட்ட குழு உறுப்பினர் ஆர்த்தி ஆகியோர் புத்தக கொள்முதல் விவகாரம் தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்க நோட்டீஸ் அனுப்ப நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
மேலும், புத்தக கொள்முதல் தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களையும் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க உத்தரவிட்டு, வழக்கை 4 வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்தனர்.