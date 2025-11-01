'அரசுக்கு சொந்தமான இடத்தில் மத பாகுபாடு கூடாது' - உயர் நீதிமன்றம் திட்டவட்டம்!
அரசியலமைப்புக்கு முந்தைய கால ஒப்பந்தங்கள், இன்றைய அரசியலமைப்பின் நெறிமுறைகளுக்கு முரணாக இருந்தால் அவற்றை தொடர அனுமதிக்க இயலாது என மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
மதுரை: சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை என்ற பெயரில் ஒருவரின் அடிப்படை உரிமையை மறுக்க முடியாது என மதுரை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ராஜாமணி என்பவர் நவம்பர் 3ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள காளியம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு விழாவை முன்னிட்டு, திண்டுக்கல் பஞ்சம்பட்டி சுங்கச்சாவடி மைதானத்தில் அன்னதானம் நடத்த அனுமதி வழங்கக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கு நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் கீழ் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, “மனுதாரர் திறந்தவெளி மைதானத்தில் அன்னதானம் நடத்த அனுமதி கோரிய நிலையில், தாசில்தார் அதற்கு அனுமதி மறுத்து பொதுச்சாலையிலேயே அன்னதானத்தை நடத்துமாறு கூறியிருக்கிறார். அதனை எதிர்த்து இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது” என்றார்.
மேலும், “அதற்கு காவல்துறை தரப்பில், மைதானத்தில் நிகழ்ச்சி நடத்தினால் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையே வருவாய்த்துறை சார்பிலும் குறிப்பிட்டுள்ளனர். மேலும், ‘அந்த மைதானத்தில் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பாஸ்கா மேடை அமைக்கப்பட்டு, ஈஸ்டர் பண்டிகை காலத்தில் அங்கு நாடகங்கள் நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன. அந்த மைதானம் இதுவரை எந்த இந்து மத நிகழ்வுக்கும் பயன்படுத்தப்படவில்லை’ என எதிர்மனுதாரர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், அரசின் ஆவணங்களில் அந்த மைதானம் பஞ்சாயத்து சொத்து என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வருவாய் ஆவணத்தில் "கிராம நத்தம்" என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆகவே அரசுக்கு சொந்தமான மைதானத்தை அனைத்து மதத்தினரும் சமமாகப் பயன்படுத்தலாம். ஈஸ்டர் பண்டிகை காலத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் அந்த மைதானத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்றால், அதே இடத்தில் இந்துக்கள் அன்னதானம் நடத்த முடியாது என கூறுவது ஏற்கத்தக்கதல்ல.
நமது நாடு மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக நாடு. அரசியலமைப்புக்கு முந்தைய கால ஒப்பந்தங்கள், இன்றைய அரசியலமைப்பின் நெறிமுறைகளுக்கு முரணாக இருந்தால் அவற்றை தொடர அனுமதிக்க இயலாது. பொது மைதானம் எல்லோருக்கும் பொதுவானதாக இருக்க வேண்டும். ஈஸ்டர் காலத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதற்காக, வேறு நாட்களில் பிற மதத்தினர் பயன்படுத்தக் கூடாது என தடுக்க இயலாது. சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை என்ற பெயரில் அடிப்படை உரிமையை மறுக்க இயலாது.
சமுதாய அமைதி என்பது மத நல்லிணக்கத்தின் மூலம் மட்டுமே நிலைக்கும். ஆகவே, பஞ்சம்பட்டி சுங்கச்சாவடி மைதானத்தில் அன்னதானம் நடத்த அனுமதி மறுத்த தாசில்தாரின் உத்தரவு ரத்து செய்யப்படுகிறது. நவம்பர் 3ஆம் தேதி மனுதாரர் அந்த மைதானத்தில் அன்னதானம் நடத்திக் கொள்ளலாம். நிகழ்ச்சி முடிந்த உடன் மைதானம், முந்தைய நிலையில் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும். நிகழ்வு அமைதியான முறையில் நடைபெறுவதை திண்டுக்கல் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் உறுதி செய்ய வேண்டும்” என உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார்.