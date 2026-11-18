மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் நியமனம் - தமிழக ஆளுநரிடம் கருத்து கேட்டது நீதிமன்றம்
பல்கலைக்கழகத்தின் நிர்வாகம் மற்றும் கல்விச் செயல்பாடுகளைப் பாதிக்கும் சிக்கல்களை களைய ஆளுநர் மற்றும் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் ஆகியோர்களை எதிர்மனுதாரர்களாக மதுரை அமர்வு சேர்த்துள்ளது.
Published : November 18, 2026 at 10:54 AM IST
மதுரை: மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தின் துணை வேந்தர் காலிப் பணியிடம், நிர்வாக சீரமைப்பு குறித்து தனது கருத்துக்களை பல்கலைக்கழக வேந்தராக உள்ள தமிழக ஆளுநர் தனது கருத்துக்களை தெரிவிக்க வேண்டும் என மதுரை அமர்வு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
மதுரையைச் சேர்ந்த வேளாங்கண்ணி ஜோசப் என்பவர் மதுரை அமர்வில், “மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தின் பொறுப்பு பதிவாளராக இருக்கும் டாக்டர் எஸ். முத்தையா அப்பதவியில் நீடிப்பதற்கு எந்த அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் தகுதி பெற்றுள்ளார்” என்பதை விளக்கக் கோரி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி புகழேந்தி, “இந்த வழக்கில் பொறுப்பு பதிவாளர் முத்தையா ஒரே நேரத்தில் 3 பொறுப்புகளில் இருந்துள்ளார். 'பொறுப்பு வகிக்கும்' ஏற்பாடுகளை நீண்ட காலம் தொடர்ந்து பின்பற்றுவது பொறுப்புக்கூறல் குறித்த தீவிர கவலைகளை எழுப்புகிறது.
ஒரு பொறுப்பு அதிகாரி மற்றொரு பொறுப்பு அதிகாரியை நியமிக்கும் சூழலுக்கு வழிவகுத்துள்ளது. இத்தகைய ஏற்பாடுகள் நீண்ட காலத்திற்குத் தொடர்தால் பல்கலைக்கழகத்தின் முறையான நிர்வாகத்திற்கும் கல்விசார் மேம்பாட்டிற்கும் அவசியமான நிறுவன நிலைத்தன்மையையும், தொலைநோக்குப் பார்வையையும் வழங்க முடியுமா? என்ற கேள்வி எழுகிறது.
மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம்,கடந்த 6 ஆண்டுகளாக பொறுப்பு வகிக்கும் பதிவாளர்கள் மற்றும் தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டாளர்களைக் கொண்டே இயங்கி வருகிறது. முத்தையா பொறுப்பு பதிவாளராக நியமனம் விதிக்கப்பட்டு நடந்ததா? என்ற கேள்வி எழுகிறது.
ஒருவருக்கு ஒரு பதவி என்ற சிண்டிகேட்டின் தீர்மானம் இருந்தபோதிலும், அவர் ஒரே நேரத்தில் தேர்வுக்கட்டுப்பாட்டு அலுவலராகவும் (பொறுப்பு) நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். முத்தையா, எந்த அதிகாரத்தின் கீழ் அந்தப் பதவியை வகிக்கிறார் என்பதை விளக்குமாறு கேட்கப்பட வேண்டும்.
துணை வேந்தர் இல்லாமல் இருப்பது பல்கலைக்கழகத்திற்கு நல்லதல்ல
பல்கலைக்கழகத்தில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நிரந்தர துணை வேந்தர் நியமிக்கப்படவில்லை. கல்லூரிக் கல்வி ஆணையர் துணை வேந்தருக்கான அதிகாரங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறார்.
இவ்வளவு நீண்ட காலத்திற்கு நிரந்தர துணைவேந்தர் இல்லாமல் இருப்பது, பல்கலைக்கழகத்தின் நிர்வாகம் மற்றும் செயல்பாடுகளுக்கு நல்லதல்ல. துணை வேந்தர் நியமனத்துக்கு பல்வேறு தகுதிகள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தகுதி இல்லாத கல்லூரி கல்வி ஆணையரால் காலவரையின்றி துணை வேந்தர் பணியை கவனிக்க அனுமதித்தால் பல்கலைக்கழகத்தின் கல்வி வளர்ச்சி பாதிக்கும்.
பல்கலைக்கழகத்தின் முறையான செயல்பாட்டையும், அதன் கல்விசார் வளர்ச்சியையும் உறுதி செய்வதில் ஆளுநரான வேந்தருக்கு மிக முக்கியமான பங்கும் பொறுப்பும் உள்ளது. தொடக்கத்தில் துணை வேந்தரை நியமிக்கும் அதிகாரம் ஆளுநருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது. ‘தமிழ்நாடு பல்கலைக்கழகச் சட்டங்கள் (திருத்தச்) சட்டம், 2025’ மூலம் துணை வேந்தரை நியமிக்கும் அதிகாரம் மாநில அரசிடம் வழங்கப்பட்டது.
இந்த திருத்தத்தின் செல்லுபடிாகும் தன்மை குறித்த வழக்கு உயர் நீதிமன்றத்தின் முதன்மை அமர்வில் நிலுவையில் உள்ளது. ஆளுநருக்கும், மாநில அரசுக்கும் இடையிலான இந்தப் பிரச்சினையால் துணை வேந்தர் நியமனத்துக்கு தீர்வு காணப்படாமல் இருப்பது வருத்தத்திற்குரியது.
இரு தரப்பினராலும் ஒரு சுமூகமான முடிவை எட்ட முடியவில்லை. இந்த நீண்டகால கருத்து வேறுபாட்டினால் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படுவது பல்கலைக்கழகமும் குறிப்பாக அதன் மாணவர்களும், கல்விச் சமூகமுமே ஆகும்.
நிர்வாகச் சீர்கேடுகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகத்தின் நிறுவன ரீதியான சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதில் தொடர்ந்து காட்டப்படும் அலட்சியம் ஆகியவற்றால், பல்கலைக்கழகத்தின் நற்பெயருக்குக் களங்கம் ஏற்படாதவாறு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் செயல்பட வேண்டும் என்று இந்த நீதிமன்றம் எதிர்பார்க்கிறது.
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பல்கலைக்கழகத்தின் நிர்வாகம் மற்றும் கல்விச் செயல்பாடுகளைப் பாதிக்கும் சிக்கல்களை களைய பல்கலைக்கழக வேந்தர் (ஆளுநர்), இணை வேந்தர் (தமிழ்நாடு அரசின் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர்) ஆகியோர்களை எதிர்மனுதாரர்களாக சேர்க்கிறோம்.
சட்டப்பூர்வ வேந்தரமாக உள்ள தமிழக ஆளுநர், பல்கலைக்கழகத்தின் துணை வேந்தர் காலிப் பணியிடம், நிர்வாகத்தைப் பாதுகாக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து தனது கருத்துக்களை நீதிமன்றத்தின் முன் சமர்பிக்க வேண்டும்.
தமிழ்நாடு அரசின் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் தொடர்பான சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதற்கும், சட்டப்பூர்வமான பதவிகளைச் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு நிரப்புவதை உறுதி செய்வதற்கும் மாநில அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகளை இந்த நீதிமன்றத்தின் முன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
மேலும், பல்கலைக்கழகம், கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் அதன் மீது தொடரப்பட்ட வழக்குகள் குறித்த விவரங்களையும், அதே காலப்பகுதியில் அந்த வழக்குகளுக்காகச் செலவிடப்பட்ட தொகையையும் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
பதிவாளர் பொறுப்பில் உள்ள டாக்டர் எஸ். முத்தையா, தான் அந்தப் பதவியில் தொடர்ந்து நீடிப்பது குறித்து, 'குவோ வாரண்டோ' (quo warranto - ஒரு பதவியை வகிக்க என்ன சட்டப்பூர்வ அதிகாரம் உள்ளது என்று வினவும் நீதிப்பேராணை) ஏன் பிறப்பிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்கான காரணத்தை விளக்க வேண்டும்” என உத்தரவிட்டார். தொடர்ந்து, இந்த வழக்கு விசாரணையை டிசம்பர் 7ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.