கோயில் திருவிழாக்களில் 'முதல் மரியாதை' யாருக்கும் வழங்கக் கூடாது: நீதிமன்றம் உத்தரவு
கோயில் திருவிழாக்களில் பக்தர்கள் மத்தியில் சாதி அல்லது சமூக அடிப்படையில் எந்தவித பாகுபாடும் காட்டக் கூடாது என உயர் நீதிமன்றம் மதுரை அமர்வு தெரிவித்துள்ளது.
Published : July 28, 2026 at 10:56 AM IST
மதுரை: கோயில் திருவிழாக்களில் எந்த ஒரு நபருக்கோ அல்லது குறிப்பிட்ட சமூகத்திற்கோ ’முதல் மரியாதை’ வழங்கக் கூடாது என உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
மதுரை மாவட்டம் மேலப்பனங்காடி கிராமத்தில் உள்ள அருள்மிகு அய்யனார், முனியாண்டி சுவாமி, கருப்பசாமி மற்றும் முத்துமாரியம்மன் கோயில்களின் கும்பாபிஷேக விழா நடத்துவதில் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது. இது தொடர்பாக உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கு நீதிபதி எஸ். ஸ்ரீமதி முன்பு ஜூலை 27-ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, பல்வேறு சமூகங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் வழிபடும் பொதுக் கோயில்களில் ஒரே சமூகத்தினர் மட்டும் விழாவை நடத்தவோ அல்லது முன்னுரிமை கோரவோ முடியாது என்று தெரிவித்தார்.
மேலும், அனைத்து சமூகங்களுக்கும் உரிய பிரதிநிதித்துவம் வழங்கும் குழு மூலம் கோயில் நிர்வாகம் மற்றும் திருவிழா ஏற்பாடுகள் ஆகியவை அனைத்தும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும், இந்து சமய அறநிலையத் துறையால் நியமிக்கப்பட்ட 'பிட் பெர்சன்' (Fit Person) மேற்பார்வையில் விழா நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் உத்தரவிட்டார்.
குறிப்பாக கோயில் திருவிழாக்களில் பக்தர்கள் மத்தியில் சாதி அல்லது சமூக அடிப்படையில் எந்தவித பாகுபாடும் காட்டக் கூடாது என்றும், ’முதல் மரியாதை’ என்ற பெயரில் யாருக்கும் தனிச்சிறப்பு வழங்கக் கூடாது என்றும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
மத விழாக்கள் என்பவை சமூக ஒற்றுமையை வலுப்படுத்தும் வகையில் அமைய வேண்டும் என வலியுறுத்திய அவர், அனைத்து சமூகத்தினரும் சம உரிமையுடனும், சம மரியாதையுடனும் பங்கேற்கும் சூழலை உறுதி செய்ய வேண்டும் என தனது உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
காலம் காலமாக கோயில் திருவிழாக்களின் சில சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் மற்றும் ஜமீன் வாரிசுகளுக்கு சிறப்பு மரியாதை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அனைவருக்கும் பொதுவான கடவுளின் முன் இதுபோன்ற சமூக வேறுபாட்டை ஊக்குவிக்கும் வகையில் சிறப்பு மரியாதை வழங்கப்படுவதற்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்து எதிர்ப்புகள் இருந்து வந்தன.
அந்த வகையில், நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு கோயில் திருவிழாக்களில் சமத்துவம் மற்றும் சமூக நல்லிணக்கத்தை நிலைநிறுத்தும் வகையிலான முக்கிய வழிகாட்டுதலாகக் கருதப்படுகிறது.