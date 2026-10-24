அர்ச்சகர்கள் சம்பள உயர்வு வழக்கு - உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு முக்கிய உத்தரவு
கோயில் வருமானத்தை பொறுத்து அர்ச்சகர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு வருமானம் வழங்கப்படுவதாக தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : October 24, 2026 at 9:36 AM IST
மதுரை: கோயில்களில் பணிபுரியும் அர்ச்சகர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு, சம்பள உயர்வு வழங்கக் கோரிய வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை பின்பற்றுமாறு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
நெல்லையை சேர்ந்த நரசிம்ம கோபாலன் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், "உயர் நீதிமன்றத்தின் முந்தைய தீர்ப்பில், அர்ச்சகர்கள், ஓதுவார்கள் உள்ளிட்ட கோயில் ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் குறைந்தபட்ச ஊதியச் சட்டத்தின்படியும், அரசு ஊழியர்களுக்கு இணையாகவும் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதிய பலன்கள் நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், தற்போது அறநிலையத் துறையின் சுற்றறிக்கைகள் மூலம் கோயில் ஊழியர்களுக்கான ஊதியம் குறைவாகவே நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. இதனால், குறைந்த வருமானம் கொண்ட கோயில்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் மிகக் குறைந்த ஊதியத்தைப் பெறுவதால், கடும் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு உள்ளாகின்றனர்.
எனவே, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து கோயில்களிலும் பணிபுரியும் அர்ச்சகர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு, அந்தந்தக் கோயில்களின் வருமானத்தைக் கருத்தில் கொள்ளாமல், குறைந்தபட்ச ஊதியச் சட்டம் மற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்கு இணையான ஊதியத்தை வழங்கிட இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்” என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த மனு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதிகள் ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், முருகன் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், ஒருவர் சாதாரணமாக குடும்பத்தை நடத்துவதற்கு குறைந்தபட்சம் 10 ஆயிரமாவது மாத வருமானமாக இருக்க வேண்டும். ஆனால், கோயில் அர்ச்சகர்களுக்கு 4 ஆயிரம் ரூபாய் தான் கொடுக்கிறார்கள் என தெரிவித்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், கோயில் வருமானத்தை பொறுத்து தான் அர்ச்சகர்களுக்கும், ஊழியர்களுக்கும் ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது என்றார்.
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இதையடுத்து நீதிபதிகள், வருமானம் இல்லாத கோயில்களை மூடி விடலாமா? என்று கேள்வி எழுப்பினர். தொடர்ந்து, கோயில்களில் பணியாற்றும் அர்ச்சகர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கான ஊதியம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி மகாதேவன் பிறபித்த உத்தரவை பின்பற்ற வேண்டும் என்று உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.