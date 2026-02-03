ETV Bharat / state

வனப்பகுதியில் கட்டப்பட்டுள்ள தடுப்பணையை இடிக்க தடை - உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு

வனச்சரகர் பிறப்பித்த நடவடிக்கைகளுக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்து நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

கன்னிவாடி மலை பகுதியில் கட்டப்பட்டுள்ள தடுப்பணை
கன்னிவாடி மலை பகுதியில் கட்டப்பட்டுள்ள தடுப்பணை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 3, 2026 at 6:36 PM IST

மதுரை: திண்டுக்கல் அடுத்த கன்னிவாடி மலை அருகே தனியாரால் கட்டப்பட்டுள்ள தடுப்பணையை எக்காரணம் கொண்டும் இடிக்கக்கூடாது என உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

கரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி கே.குணசீலன் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், '' திண்டுக்கல் அடுத்த கன்னிவாடி மலை வடக்கு கிராமத்தில் 93 ஏக்கர் பட்டா நிலம் வைத்துள்ளேன். இதில் 53 ஏக்கரில் இயற்கை விவசாயப் பண்ணை அமைத்து, தென்னை, அவகேடோ மற்றும் ஜாதிக்காய் போன்ற பயிர்களைச் சாகுபடி செய்து வருகிறேன்.

இந்நிலையில் நிலச்சரிவைத் தடுக்கவும், மழைநீரைச் சேமிக்கவும் தனது பட்டா நிலத்திலேயே தடுப்பணை கட்ட மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் வேளாண் பொறியியல் துறையிடம் உரிய அனுமதி பெற்று, சுமார் 2 கோடி ரூபாய் செலவில் பணிகளை முடித்தேன். கடந்த டிசம்பர் மாதம் பண்ணைக்கு ஒரு முக்கிய நபர் வந்து சென்ற பிறகு, கன்னிவாடி வனச்சரகர் மற்றும் வனவர் ஆகியோரின் அணுகுமுறை மாறியது. அவர்கள் பணம் கேட்டும், விவசாயப் பணிகளைத் தடுக்கப் போவதாகவும் மிரட்டினர்.

இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதால் யானைகள் ஊருக்குள் வருவதாக வனத்துறையினர் கூறுவது முற்றிலும் பொய். அந்தப் பகுதியில் யானைகளே இல்லை. மாவட்ட ஆட்சியர் அனுமதி அளித்த பிறகும், வனச்சரகர் பணிகளை நிறுத்தச் சொல்லி நோட்டீஸ் அனுப்பியது சட்டவிரோதமானது.

எனவே வனச்சரகர் வெளியிட்ட தடை உத்தரவுகளை ரத்து செய்ய வேண்டும். விவசாயப் பணிகளை மேற்கொள்ளவும், வனப்பகுதி வழியாகச் செல்லும் பாதையைப் பயன்படுத்தவும் வனத்துறையினர் இடையூறு செய்யக்கூடாது என உத்தரவிட வேண்டும்.'' என கூறியிருந்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி, இந்த வழக்கில் மனுதாரருக்கும், வனத்துறைக்கும் இடையே தகராறு உள்ளதாக தெரிகிறது. இருந்தாலும், ஏற்கனவே கட்டப்பட்ட அணையை எக்காரணம் கொண்டும் இடிக்கக்கூடாது. ஒருவேளை வனத்துறை அந்த அணையைத் தனது கட்டுப்பாட்டில் எடுத்தாலும், அதனை முறையாகப் பராமரிக்க வேண்டும். ஏனெனில், அந்த அணை வனவிலங்குகள் தண்ணீர் குடிக்கப் பயனுள்ளதாக இருக்கும். வனச்சரகர் பிறப்பித்த நடவடிக்கைகளுக்கு இடைக்காலத் தடை விதிக்கப்படுகிறது.

அணை ஏதேனும் இடிக்கப்பட்டிருந்தால், அதனை உடனடியாக வனத்துறையே மீண்டும் கட்டித்தர வேண்டும். மேலும், இது குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வனத்துறைக்க உத்தரவிட்டு வழக்கை பிப்ரவரி 4 தேதி ஒத்திவைத்தார்.

HC MADURAI BENCH
DAM IN FOREST AREA
தடுப்பணையை இடிக்க தடை
உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
DINDIGUL CHECK DAM

