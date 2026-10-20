ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதற்காக சிறை காவலர் பணியை மறுப்பதா? அரசின் மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி
மனுதாரருக்கு பணி வழங்க உத்தரவிட்ட தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மேல்முறையீட்டு வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : October 20, 2026 at 3:46 PM IST
மதுரை: ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக போராடியதால் சிறை காவலர் பணி மறுக்கப்பட்ட விவகாரத்தில், சம்பந்தப்பட்ட நபருக்கு பணியை மீண்டும் வழங்க, சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசின் இரண்டாம் நிலை காவலர் மற்றும் சிறை காவலர் பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. இதில், காவலர் பணிக்கு தினேஷ் என்பவர் விண்ணப்பித்து, அனைத்து தேர்வுகளிலும் தேர்ச்சி பெற்று, சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கு பிறகு சிறைகாவலர் பணிக்கு தற்காலிகமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, அவர் பணிக்காக விண்ணப்பிக்கும்போதே தன் மீது செல்லூர் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு இருப்பதையும், பின்னர் அதிலிருந்து தான் விடுவிக்கப்பட்டதையும் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்நிலையில், ஒரு வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு விடுதலை செய்யப்பட்டு இருப்பதால், அரசாணையின்படி தினேஷை குற்ற வழக்கில் ஈடுபட்டவராக கருத வேண்டும் என்றுக் கூறி அவருக்கு பணி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுத்தொடர்பாக, தினேஷ் தரப்பில் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனு தனி நீதிபதி அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக போராடியதால் சிறை காவலர் பணி மறுக்கப்பட்டத்தை ரத்து செய்து, பணியை திரும்ப வழங்குமாறு உத்தரவிட்டார்.
தொடர்ந்து, மனுதாரர் மீதான குற்றவியல் வழக்கு, தமிழர் பண்பாட்டின் வேர்களில் பின்னிப்பிணைந்த ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டுக்கு ஆதரவாக போராடியவர்களுக்கு எதிராக தொடரப்பட்டது. அந்த வழக்குகளை தமிழ்நாடு அரசு திரும்பப் பெறுவதாக கொள்கை முடிவு எடுத்ததால், அதனை மேற்கோள்காட்டி தனி நீதிபதி, மனுதாரர் தினேஷை சிறைகாவலராக நியமிக்க உத்தரவிட்டார்.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து காவல்துறை தலைமை இயக்குநர், தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வு வாரிய தலைவர், உறுப்பினர் செயலர் ஆகியோர் தரப்பில் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் சி.வி. கார்த்திகேயன், சக்திவேல் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, "இந்த வழக்கில் மனுதாரர் தினேஷ் மீதான குற்றச்சாட்டு என்பது ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின்போது தினேஷும், சிலரும் சேர்ந்து சட்டவிரோதமாக கூடி, காவல் அதிகாரிகளை நோக்கி கற்களை எரிந்து, அவர்களுக்கு லேசான காயங்களை ஏற்படுத்தி, வாகனங்களை சேதப்படுத்தினார்கள் என்பதாகும்.
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மனுதாரரும் நல்லெண்ணத்துடன் இதனை தனது விண்ணப்பத்தில் தெரியப்படுத்தி இருக்கிறார். மனுதாரரின் விடுதலை "மாண்புமிகு விடுதலை" என கருதப்படுவதற்கு பதிலாக, "குற்றவியல் வழக்கில் ஈடுபடாத நபர்" என கருதப்பட வேண்டும் என இந்த நீதிமன்றம் கருதுகிறது. எனவே, தனி நீதிபதியின் உத்தரவில் தலையிட எந்த காரணமும் இல்லை. இந்த மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது" என உத்தரவிட்டனர்.