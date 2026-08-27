இடும்பன் கோயில் நகைகள் காணாமல் போனதாக வழக்கு: காவல்துறைக்கு நீதிபதி எச்சரிக்கை
இடும்பன் கோயில் நகைகள் காணாமல் போனது குறித்து விசாரணை சென்று கொண்டிருக்கிறது என்றும், அறிக்கை தாக்கல் செய்ய இரண்டு வார கால அவகாசம் வேண்டும் என அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்
Published : August 27, 2026 at 7:58 AM IST
மதுரை: இடும்பன் கோயில் நகைகள் காணாமல் போனதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், நகைகளை பறிமுதல் செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால் விசாரணை வேறு அமைப்பிற்கு மாற்றி உத்தரவிட நேரிடும் என உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு எச்சரித்துள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், இடும்பன் கோயில் தலைவர் மற்றும் பரம்பரை அறங்காவலர் ஏ. ராஜா என்பவர் மதுரை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில்தாக்கல் செய்த மனுவில், ”பழனியில் உள்ள அருள்மிகு இடும்பன் கோயிலின் தலைவர் மற்றும் பரம்பரை அறங்காவலர் நான். இடும்பன் அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த நகைகள் வெள்ளி வேல் காணாமல் போனது. இதனைத்தொடர்ந்து விசாரித்த போது அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில், காணாமல் போன கோயில் ஆபரணங்களுக்கு அப்போதைய கோயில் செயல் அலுவலர் விமலா அவர்களே காரணம் என தெரிந்தது.
இடும்பன் கோயிலுக்கு சொந்தமான 52 கிராம் வெள்ளி வேல், ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் கோயிலுக்கு சொந்தமான 35 கிராம் தங்க ஆரம், நெக்லஸ், தங்கக் கழுத்தணி, தங்கச் செவ்வந்திப்பூ மாலை - 57 கிராம் நகைகள் ஆகிய ஆபரணங்கள் காணாமல் போயுள்ளன. இதுகுறித்து கடந்த மே மாதம் 30ஆம் தேதி, கோயில் செயல் அலுவலர் நரசிம்மன் என்பவர், பழனி தேவஸ்தானம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
அந்த புகார் குறித்து எந்த வித விசாரணையும் நடத்தாததால், போலீஸ் விசாரணையில் சந்தேகம் உள்ளது. எனவே, சிபிஐ விசாரணை அமைப்புக்கு மாற்றி உத்தரவிட வேண்டும்” என கூறி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனு மதுரை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி விஜயகுமார் முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், இடும்பன் கோயிலில் ஆபரணங்கள் காணாமல் போனதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் விசாரணை சென்று கொண்டிருக்கிறது. எனவே, அறிக்கை தாக்கல் செய்ய இரண்டு வார கால அவகாசம் வேண்டும் என வாதிட்டார்.
அப்போது நீதிபதி, வெள்ளி வேல், தங்க நகைகள் என எதையும் இதுவரை கண்டுபிடிக்கவில்லை. மேலும் யார் திருடியது எனவும் தெரியவில்லை. இந்து அறநிலையத்துறைக்கு கட்டுப்பட்ட ஒரு கோவிலில், நகைகள் காணாமல் போனது சாதாரண விஷயமாக எடுத்துக் கொள்ள முடியாது.
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இந்த வழக்கில் குற்றவாளிகளை கண்டுபிடித்து, நகைகளை பறிமுதல் செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால் விசாரணை வேறு அமைப்பிற்கு மாற்றி உத்தரவிட நேரிடும். எனவே, இந்த மனு குறித்து பழனி கோவில் காவல் ஆய்வாளர் பதில் மனு தாக்கல் செய்யக்கோரி நீதிபதி உத்தரவிட்டார்