பழனி கோயில் நில மோசடி வழக்கு: ஜஸ்டின் மணிகண்டன் முன்பிணை மனு; சிபிசிஐடி பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு
பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில் நில மோசடி வழக்கில் சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.
Published : July 16, 2026 at 9:40 AM IST
மதுரை: பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில் நில மோசடி வழக்கில், சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் முன்பிணை கோரிய மனுவிற்கு பதில் மனு தாக்கல் செய்ய சி.பி.சி.ஐ.டி-க்கு உயர் நீதிமன்றம் மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள பால தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலுக்குச் சொந்தமான சுமார் 1.40 ஏக்கர் நிலம், முறைகேடாக தனிநபர்கள் பெயரில் பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டதாக கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சர்ச்சை எழுந்தது. இந்நிலையில், அந்த பத்திரப்பதிவை ரத்து செய்யக்கோரி, பழனி கோயில் நிர்வாகம் சார்பில், பத்திரப்பதிவு துறைக்கு மனு அனுப்பப்பட்டது.
தொடர்ந்து, மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் பதிவுத்துறை விசாரணை மேற்கொண்டது. அப்போது பல்வேறு விதிமீறல்கள் நடந்திருப்பது வெளிச்சத்துக்கு வந்த நிலையில், பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வனும் அதை உறுதி செய்தார். இதனைத் தொடர்ந்து, சம்பந்தப்பட்ட பழனி சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.
மேலும், இந்த வழக்கில் பெயர் மாற்றத்திற்காக போலி ஆவணங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதா? அதிகாரிகள் மற்றும் தனிநபர்கள் கூட்டாக சேர்ந்து சதி செய்தார்களா? கோயில் நிலம் எவ்வாறு தனிநபர் பெயருக்கு மாற்றப்பட்டது உள்ளிட்ட கோணங்களில் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், வழக்கின் முக்கியத்துவம் மற்றும் கோயில் சொத்து பாதுகாப்பு தொடர்பான அம்சங்களை கருத்தில் கொண்டு, வழக்கை குற்றப்பிரிவு குற்றப் புலனாய்வுத் துறைக்கு (CBCID) மாற்றி தமிழ்நாடு காவல்துறை இயக்குநர் (டி.ஜி.பி) உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். இதனிடையே சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் உயர் நீதிமன்ற அமர்வில், தனக்கு முன்பிணை வழங்கக் கோரி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
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இந்த மனு நீதிபதி ராஜசேகர் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அரசு குற்றவியல் வழக்கறிஞர், இந்த வழக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி போலீஸ் விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. எனவே, பதில் மனு தாக்கல் செய்ய கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என கூறினார்.
தொடர்ந்து நீதிபதி, மனுதாரர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் மனு குறித்து சி.பி.சி.ஐ.டி தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டார். அதனைத்தொடர்ந்து, வழக்கு விசாரணையை 17-ஆம் தேதி ஒத்திவைத்த நீதிபதி ராஜசேகர், இடைப்பட்ட காலத்தில் மனுதாரரை கைது செய்யக்கூடாது என உத்தரவிட்டார்.