திருப்பரங்குன்றம் தீப வழக்கு: ''சமரச பேச்சுவார்த்தைக்கு வாய்ப்பே இல்லை'' - உயர் நீதிமன்றம் கருத்து
தீபத்தூணை அரசு தவறாக சித்தரித்ததால் தான், 'சமணர் தூண்' என்ற புதிய வாதம் முன்வைக்கப்படுகிறது. அரசு 'நில அளவை தூண்' என்றும், அறநிலையத்துறை சமணர் தூண் என்றும் கூறி குழப்பம் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Published : December 17, 2025 at 9:13 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் சமரசப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாமா? என்பதையே நீதிமன்றம் கேட்டதாகவும், ஆனால் அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்பது போன்று தெரிவதாகவும் நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்தனர்.
மதுரை, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவுகளை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் மீதான விசாரணை சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் நடைபெற்று வருகிறது.
நீதிபதிகள் ஜெயச்சந்திரன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் நடைபெற்று வரும் இந்த விசாரணையில் மனுதாரர்கள் அரச பாண்டியன், ராம. ரவிக்குமார் ஆகியோரின் சார்பில் வழக்கறிஞர் ஸ்ரீராம் வாதிட்டார்.
அப்போது "தர்கா, வக்ஃப் வாரியம், மாநில அரசு, கோவில் நிர்வாகம், அறநிலையத்துறை, தேவஸ்தானம் உள்பட அனைத்து தரப்புகளையும் இணைத்து தனி நீதிபதி விரிவாக விசாரித்த பிறகே தீர்ப்பளித்ததாகவும், அந்த உத்தரவில் எந்த சட்டவிரோதமும் இல்லை" என்றும் அவர் வாதிட்டார்.
மேலும், "நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றுவதற்கு முன்பே 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டதாகவும், தீர்ப்பை செயல்படுத்தக்கூடாது என்பதற்காகவே போலீஸ் குவிக்கப்பட்டது" என்றும் மனுதாரர் தரப்பில் குற்றம்சாட்டப்பட்டது. உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுகளை மாவட்ட நிர்வாகமும், காவல்துறையும் மதிக்கவில்லை என்றும், இதனால் தேவையற்ற பதற்றம் உருவாக்கப்பட்டது" என்றும் மனுதாரர் தரப்பில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.
அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதிகள்," சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னை குறித்து இருதரப்பும் சில கருத்துகளை மிகைப்படுத்தி முன்வைக்கின்றனர்" என்று குறிப்பிட்டனர்.
வழிபாட்டு உரிமை முழுமையாக கோவிலுக்கே உரியது என்றும், அந்த உரிமையை தமிழக அரசு ஏற்க மறுப்பது அறநிலையத் துறை சட்டத்திற்கு எதிரானது என்றும் மனுதாரர் தரப்பு வலியுறுத்தியது.
மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவது இந்து மதத்தின் முக்கிய சடங்காகவும், அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் 25வது பிரிவின் கீழ் பாதுகாக்கப்படும் உரிமையாக உள்ளதாகவும் கூறப்பட்டது. உச்சிப்பிள்ளையார் கோவிலில் தற்போது தீபம் ஏற்றப்படும் தூண் பாரம்பரிய தூண் அல்ல என்றும், பழைய வழக்கம் மாற்றப்பட்டு உள்ளதாகவும் மனுதாரர் தரப்பு தெரிவித்தது.
பழமையான மலைக் கோவில்களில் கார்த்திகை தீபம் மலை உச்சியில் ஏற்றப்படுவதே மரபு என்றும், 'குன்றின் மேலிட்ட விளக்கை போல' என்கின்ற பழமொழி மற்றும் இலக்கிய சான்றுகளே இதற்கு ஆதாரம் என்றும் வாதிடப்பட்டது. இந்த மரபை மீண்டும் நடைமுறைக்குக் கொண்டு வருவதில் எந்த தவறும் இல்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
1996 ஆம் ஆண்டு நீதிபதி கனகராஜ் வழங்கிய உத்தரவில், தர்காவில் இருந்து 15 மீட்டர் தூரத்தில் தீபம் ஏற்றலாம் என்கிற தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த தீர்ப்பை 2014 இல் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவு கட்டுப்படுத்தாது என்றும் மனுதாரர் தரப்பு வாதிட்டது. 1996 உத்தரவை ஏன் அரசு மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட தரப்புகள் மதிக்கவில்லை? என்றும் கேள்வியும் எழுப்பப்பட்டது.
திருப்பரங்குன்றத்தில் இரு மலைகள் இல்லை. இரண்டு மலை உச்சிகள் மட்டுமே உள்ளன. இந்து சமய அறநிலையத் துறை சட்டப்படி கோவில் நிர்வாகமும், தேவஸ்தானமும் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற நடவடிக்கை எடுக்காததால் தான் நீதிமன்றத்தை அணுக வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டது.
அப்போது மலை உச்சியில் தீபமேற்ற முடியாது என்று கோவில் செயல் அலுவலர் தனிப்பட்ட முறையில் எவ்வாறு முடிவெடுத்தார்? அறநிலையத்துறை ஆணையர் மற்றும் அறநிலையக் குழு இருக்கும் நிலையில் அவருக்கு அந்த அதிகாரம் உள்ளதா? என கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
தீபத்தூணை அரசு தவறாக சித்தரித்ததால் தான், சமணர் தூண் என்ற புதிய வாதம் முன்வைக்கப்படுகிறது. இது பக்தர்களை குழப்பும் முயற்சி என்று மனுதாரர் தரப்பு குற்றம்சாட்டியது. அரசு ஒருபக்கம் நில அளவை தூண் என்றும், அறநிலைய துறை மறுபக்கத்தில சமணர் தூண் என்றும் கூறி குழப்பம் ஏற்படுத்தி உள்ளதாகவும், இதற்கு தெளிவான தீர்வு காண வேண்டியது அரசின் கடமை என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டது.
வக்பு வாரியம் அரசு கட்டுப்பாட்டில் செயல்படும் அமைப்பு என்றும் எந்த ஆதாரமும் இன்றி புதிய சொத்துகளை சேர்த்துக்கொள்ள அதற்கு அதிகாரம் இல்லை என்று மனுதாரர் தரப்பு தெரிவித்தது. வக்பு வாரியத்தின் பங்கு கண்காணிப்பிற்கே வரம்புபட்டது. தீபத்தூணை சொந்தம் கொண்டாட அதற்கு அதிகாரமில்லை என்றும் கூறப்பட்டது. முருகன் மலையை சிக்கந்தர் மலை என்று கூறி ஆடு, கோழி பலியிட உரிமை கோரப்படுவதாகவும், நெல்லித்தோப்பு வழியாக தீபம் ஏற்ற அனுமதிக்கமாட்டோம் என தர்கா தரப்பு வாதிடுவதாக மனுதாரர் தரப்பு சுட்டிக்காட்டியது. கோவிலின் கீழ் பகுதியிலிருந்து படிக்கட்டுகள் மேலே செல்லும் சூழலில், யாரையும் அனுமதிக்க மாட்டோம் என, கோவில் நிர்வாகம் கூற முடியுமா? என்றும் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
நடுநிலை வகிக்க வேண்டிய தமிழக அரசு ஒருதலைப்பட்சமாக செயல்பட்டதாகவும், தனிநீதிபதி உத்தரவை நிறைவேற்றாத மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல் ஆணையர் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுக்களை விசாரணைக்கு எடுக்கக்கூடாது என்று மனுதாரர் தரப்பு வாதிட்டது.
மேலும் தனி நீதிபதி இயற்கை நீதிக்கு எதிராக எந்த உத்தரவையும் பிறப்பிக்கவில்லை என்றும், அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட பிறகே, தீர்ப்பு வழங்கியதாகவும் கூறப்பட்டது.
இதற்கிடையில் மலை உச்சி தீபத்தூணில் வரலாற்று ரீதியாக தீபம் ஏற்றப்பட்டதற்கு சான்று உள்ளதா? என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர். மேலும், தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை அவசரமாக நிறைவேற்ற உத்தரவு ஏன் வழங்கப்பட்டது? என்றும் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு மனுதாரர் தரப்பு, தீர்ப்பு நிறைவேற்றப்படவில்லை என்பதை அறிந்த பிறகே மீண்டும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து, அவமதிப்பு வழக்குத் தொடரப்பட்டதாகவும் விளக்கமளித்தது. விசாரணையின் போது, திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் சமரசப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாமா? என்பதையே நீதிமன்றம் கேட்டதாகவும், ஆனால் அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்பது போன்று தெரிவதாகவும் நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்தனர்.
இரு தரப்பு வாதங்களைக் கேட்ட பிறகு நீதிபதிகள், ''வழக்கின் தன்மை, மனுதாரரின் பிரதிநிதித்துவம், மலை அளவீடு உள்ளிட்ட விவரங்கள் தொடர்பாக தொடர்ந்து விசாரித்து வருவதால் திருப்பரங்குன்றம் தீபமேற்றல் வழக்கின் விசாரணை நாளையும் நடைபெறும்'' என்று தெரிவித்தனர்.