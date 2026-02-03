ETV Bharat / state

தனியார் பள்ளியில் ஆர்எஸ்எஸ் அணிவகுப்பு; தமிழ்நாடு அரசு பதில் அளிக்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

எதிர்காலத்தில் இது போன்ற முகாம்கள் நடத்தக்கூடாது என்று காவல்துறை சார்பில் அழுத்தம் கொடுக்கப்படுவதாக பள்ளி நிர்வாகம் புகார் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 3, 2026 at 7:15 PM IST

சென்னை: தனியார் பள்ளி வளாகத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் அணிவகுப்பு நடத்தப்பட்டது குறித்து தமிழக அரசு பதில் அளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஸ்ரீ சரஸ்வதி வித்யாலயா துவக்கப் பள்ளியில் பள்ளி விடுமுறை நாட்களில் ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பின் சேவா பாரதி முகாம் நடத்த அனுமதித்ததற்காக பள்ளி நிர்வாகத்துக்கு, தனியார் பள்ளி கல்வி இயக்குநரகம் வழங்கிய நோட்டீஸை ரத்து செய்யக் கோரி பள்ளி சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

அதில், "பள்ளி வளாகம் மற்றும் விளையாட்டு மைதானத்தை மாணவர்கள் அல்லது ஊழியர்கள் அல்லாத பிற நபர்கள், குறிப்பாக ஆயுதங்களுடன் பயிற்சி அல்லது அணிவகுப்பு நடத்த அனுமதிக்கக் கூடாது என்று தமிழ்நாடு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் பள்ளிகள் விதிகள் கூறுகிறது. இந்த விதியை மீறியதாக கூறி 2025 டிசம்பர் 30 அன்று தனியார் பள்ளிகளின் பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் சார்பில் பள்ளிக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது.

முகாம் நடைபெற்ற டிசம்பர் 2025-ல் பள்ளி விடுமுறையில் இருந்ததாகவும், மாணவர்கள் இல்லாததால் பள்ளி இயங்காத நாட்களில் இந்த விதி பொருந்தாது. தேசபக்தி, ஒழுக்கம் மற்றும் ஆளுமை மேம்பாட்டிற்காக முகாம் நடத்தப்பட்டதாகவும், அவை அரசியல் அல்லது மதச் சார்பற்றவை.

முகாமில் கலந்து கொண்ட அனைவரும் சுய ஒழுக்கத்துடன் இருந்ததுடன், சூர்ய நமஸ்காரம், விளையாட்டுகள் மற்றும் தண்டா பயிற்சியில் மட்டுமே ஈடுபட்டனர். ஆளும் கட்சியின் அழுத்தம் காரணமாக வரவிருக்கும் மாநில தேர்தல்களை முன்னிறுத்தி இந்த நோட்டீஸ் அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக காவல்துறையினர் தலையிட்டு எதிர்காலத்தில் இது போன்ற முகாம்கள் நடத்த கூடாது என அழுத்தம் கொடுக்கிறார்கள்" என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த மனு நீதிபதி பரத சக்கரவர்த்தி முன்பாக இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, பள்ளி வளாகத்தில் இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகள் நடத்த கூடாது என்று அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி தமிழக அரசு பதில் அளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை பிப் 19 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.

