வழக்குகளில் சமரசம்- டிடிவி தினகரன் நேரில் ஆஜராக உத்தரவு

சமரசம் செய்து கொண்ட இருதரப்பினரும் இணைந்து மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்ட நீதிபதி, டிடிவி தினகரனும், முனியசாமியும் வரும் மார்ச் 26ஆம் தேதி நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட்டு, விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.

கோப்புப்படம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 12, 2026 at 10:44 PM IST

சென்னை: அதிமுக நிர்வாகிகள் அளித்த புகாரின் பேரில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளில் சமரசம் ஏற்பட்டதை அடுத்து, டிடிவி தினகரனை மார்ச் 26ஆம் தேதி நேரில் ஆஜராகுமாறு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 30-ஆம் தேதி ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன்னில் நடந்த தேவர் ஜெயந்தி விழாவுக்காக, அப்போதைய முதல்வர், துணை முதல்வர் மற்றும் அமைச்சர்களை வரவேற்று ராமநாதபுரம் மாவட்ட அதிமுக தரப்பில் 200-க்கும் மேற்பட்ட பிளக்ஸ் பேனர்கள், ஆயிரம் கட்சிக் கொடிக் கம்பங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. அந்த பேனர்களை, அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தூண்டுதலின் பேரில், அந்த கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் சேதப்படுத்தியதாக, ராமநாதபுரம் மாவட்ட அதிமுக செயலாளர் முனியசாமி கமுதி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிதிருந்தார். அந்த புகாரின் பேரில், டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக காவல் துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.

கமுதி நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ள இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் டிடிவி தினகரன் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனு, நீதிபதி ஜெகதீஷ் சந்திரா முன் விசாரணைக்கு வந்த போது, இரு தரப்பினரும் சமரசம் செய்து கொண்டதாக தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, சமரசம் செய்து கொண்டதற்காக இரு தரப்பினரும் இணைந்து மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்ட நீதிபதி, டிடிவி தினகரனும், முனியசாமியும் வரும் மார்ச் 26ஆம் தேதி நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட்டு, விசாரணையை தள்ளி வைத்தார். அதுவரை கமுதி நீதிமன்ற விசாரணைக்கு இடைக்கால தடை விதித்தும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

இதேபோல கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது, முன்னாள் முதல்வர், முன்னாள் சட்ட அமைச்சரை அவதூறாக விமர்சித்து பேசியதாக டிடிவி தினகரன் மீது அதிமுக வழக்கறிஞர் அணி இணை செயலாளர் பாபு முருகவேல் புகார் அளித்திருந்தார். அந்த புகாரின் அடிப்படையில் டிடிவி தினகரன் மீது விழுப்புரம் தாலுகா போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய கோரி டிடிவி தினகரன் தாக்கல் செய்த மனு, நீதிபதி ஜெகதீஷ் சந்திரா முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இரு தரப்பினரும் சமரசம் செய்து கொள்வதாக தெரிவித்ததை அடுத்து, டிடிவி தினகரனும் பாபு முருகவேலும் நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட்ட நீதிபதி, விசாரணையை மார்ச் 26 ம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தார்.

