உதயநிதி ஸ்டாலின் சரணடைந்துவிட்டாரா? டெல்லியுடன் சமரசம் ஆகிவிட்டாரா? - மாணிக்கம் தாகூர் கேள்வி
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் மீது தனக்கு மிகுந்த மரியாதை இருப்பதாகவும், ஆனால் உதயநிதி ஸ்டாலினின் பேச்சுக்கு மட்டுமே தாம் கண்டனம் தெரிவிப்பதாகவும் மாணிக்கம் தாகூர் கூறினார்.
Published : November 26, 2026 at 9:03 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு ஆளுநரை 'தபால்காரர்' என்று விமர்சித்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், இன்று அவரை சந்திக்கிறார். இதனால் உதயநிதி சரணடைந்துவிட்டாரா? அல்லது டெல்லி பாஜகவுடன் செட்டில்மென்ட் செய்துவிட்டாரா? என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
இந்திய அரசியலமைப்பு தினத்தை முன்னிட்டு, தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் விழிப்புணர்வுப் பேரணி மற்றும் உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி, சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள காங்கிரஸ் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்றது.
|இதையும் படிங்க.. கார்த்திகை தீப விவகாரம் - நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனுக்களை நாளை விசாரிக்கிறது உச்ச நீதிமன்றம்
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி. தலைமையில் நடைபெற்ற அந்த நிகழ்ச்சியில், அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் பொதுச் செயலாளரும், தமிழகப் பொறுப்பாளருமான குலாம் அகமது மீர், தமிழக அமைச்சர்கள் விஸ்வநாதன், ராஜேஷ்குமார், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் கே.வி.தங்கபாலு, திருநாவுக்கரசர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சசிகாந்த் செந்தில், பிரவீன் சக்ரவர்த்தி உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர்.
நிகழ்ச்சியில், அரசியலமைப்பின் முக்கியத்துவம், அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் ஜனநாயக மாண்புகளைப் பாதுகாப்பதன் அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்திய அரசியலமைப்பைப் பாதுகாப்பதற்கான உறுதிமொழியை ஏற்றுக்கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த மாணிக்கம் தாகூர், தமிழக அரசியல் நிலவரம் குறித்து பல்வேறு கருத்துக்களைத் தெரிவித்தார். தமிழக ஆளுநரை ஏற்கனவே 'போஸ்ட்மேன்' என்று விமர்சித்த உதயநிதி ஸ்டாலின், தற்போது அதே ஆளுநரைச் சந்தித்து வருவதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், அப்படியெனில் உதயநிதி ஸ்டாலின் சரணடைந்துவிட்டாரா? அல்லது டெல்லியுடன் செட்டில்மென்ட் செய்துவிட்டார்களா? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைமையிலான தற்போதைய கூட்டணி ஆட்சி குறித்துப் பேசிய மாணிக்கம் தாகூர், இது தவெக அரசு மட்டுமல்ல, மூன்று கட்சிகளைச் சேர்ந்த நான்கு அமைச்சர்கள் உள்ள கூட்டணி அரசு என்றும், இதில் காங்கிரஸ் சார்பில் இரண்டு அமைச்சர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர் என்றும் தெரிவித்தார்.
முந்தைய திமுக ஆட்சியில் கல்லூரிகளில் பணம் வாங்கிக்கொண்டு நியமனங்கள் நடைபெற்றதாகவும், ஆனால், தற்போதைய ஆட்சியில் எந்தவித 'கலெக்ஷனும்' இல்லாமல் தவெக அரசு செயல்ட்டு வருகிறது என்றும் அவர் கூறினார்.
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் மீது தனக்கு மிகுந்த மரியாதை இருப்பதாகவும், ஆனால் உதயநிதி ஸ்டாலினின் பேச்சுக்கு மட்டுமே தாம் கண்டனம் தெரிவிப்பதாகவும் கூறினார். உதயநிதி ஸ்டாலின், இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசுவதாகவும், தவறான அரசியலை முன்னெடுத்து வருவதாகவும் மாணிக்கம் தாகூர் விமர்சித்துள்ளார்.
ஆளுநர் நடுநிலையுடன் மாநில அரசுக்கு உகந்ததாகச் செயல்பட வேண்டும் என்றும், பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் தவறு செய்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் உடனடியாகக் கைது செய்து தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்றும் மாணிக்கம் தாகூர் வலியுறுத்தி உள்ளார்.