புகையிலைப் பொருட்களுக்கு அமலில் உள்ள தடை - தமிழ்நாட்டில் புற்றுநோய் பாதிப்பு குறைந்துள்ளதா?

புகையிலைப் பொருட்களுக்கு அமலில் உள்ள தடை - தமிழ்நாட்டில் புற்றுநோய் பாதிப்பு குறைந்துள்ளதா?
இதற்கு முன்பு புற்றுநோய் பாதிப்பு தெரிந்தால் பரிசோதனைக்கும், சிகிக்சைக்கும் வர மாட்டார்கள். தற்பொழுது விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டு, சிகிச்சை பெற அதிக அளவில் வருகின்றனர் என்று பேராசிரியர் கண்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 17, 2026 at 7:01 PM IST
-BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் புகையிலை பாெருட்கள் மூலம் வாய் புற்றுநோயால் பெண்கள் பாதிக்கப்படுவது குறைந்துள்ளது என்று சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியின் புற்றுநோய் மருத்துவ சிகிச்சை பிரிவு பேராசிரியர் கண்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் குட்கா, பான் மசாலா மற்றும் நிகோடின் கலந்த புகையிலை பொருட்களுக்கு உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய சட்டம், 2006, பிரிவு 30(2)(a)-இன் கீழ் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தடை உத்தரவு, 2013-ஆம் ஆண்டு விதிக்கப்பட்டு அமலில் உள்ளது.
அதே நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்து வரும் புற்றுநோய் பாதிப்பை குறைக்கவும் தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டில் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் விபரங்களை தமிழ்நாடு அரசு ஆய்வு செய்து சேகரித்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் புற்றுநோய் பாதிப்பு பதிவேட்டை தமிழ்நாடு அரசும், அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையும் இணைந்து பராமரித்து வருகின்றன.
தமிழ்நாட்டில் புற்றுநோய் பாதிப்புகளை முறையான ஆவணப் பதிவுகள் செய்வதற்கு 2018-ஆம் ஆண்டு அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையுடன் தமிழ்நாடு அரசு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டது. அதனைத் தொடர்ந்து மாநிலத்தில் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் விபரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
புற்றுநோய் பாதித்தவர்கள் எந்த மருத்துவமனைக்கு சென்றாலும், எத்தனை மருத்துவமனைக்குச் சென்றாலும், அவர்கள் குறித்த விபரங்களை சரியாக பதிவு செய்து வருகின்றனர்.
புற்றுநோய் பாதிப்பு புள்ளி விவரம்
அந்த பதிவேட்டின்படி, தமிழ்நாட்டில் 2019-இல் 35,826 ஆண்கள், 42,852 பெண்கள் என மொத்தம் 78,678 பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது. அது 2023-இல் புதிதாக 37,931 ஆண்கள், 49,225 பெண்கள் என 87,156 பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது. மேலும் 2028-இல் புதிதாக 44,048 ஆண்கள், 55,645 பெண்கள் என 99,693 பேர் பாதிக்கப்படுவர் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாக்கு, ஈறுகள், பற்களுக்கு அருகே வரும் வாய் புற்றுநோயை பொறுத்தவரை, 2019-ஆம் ஆண்டில் 1,762 ஆண்கள், 900 பெண்கள் என 2,662 பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது. 2023-ஆம் ஆண்டில் 2,629 ஆண்கள், 1,274 பெண்கள் என மொத்தம் 3,903 பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது.
இந்த பாதிப்பு, 2028-ஆம் ஆண்டில் 2,812 ஆண்கள், 1,300 பெண்கள் என 4,112 பேருக்கு இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 2023-ஆம் ஆண்டின் புள்ளிவிவரப்படி, சென்னையில் 378 பேருக்கும், தஞ்சாவூரில் 337 பேருக்கும் வாய்ப் புற்றுநோய் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல், வாயின் அடிப்பகுதியில் வரும் புற்றுநோயை நோயை பொறுத்தவரை, 2019-இல் 147 ஆண்கள், 23 பெண்கள என 170 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர். ஆனால், 2023-இல் 191 ஆண்கள், 36 பெண்கள் என 227 பேருக்கு பாதிப்பு இருந்துள்ளது. வரும் 2028-ஆம் ஆண்டில் 187 ஆண்கள், 35 பெண்கள் என 222 பேருக்கு புதிதாக பாதிப்பு வர வாய்ப்புள்ளதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
புகையிலையால் வரும் புற்றுநோய்
புகையிலை பொருட்களை பயன்படுத்துவதால், நாக்கு மற்றும் மூக்கு இவற்றுக்கு இடைப்பட்டப் பகுதியிலும் புற்றுநோய் பாதிப்பு வருகிறது. இந்த வகை பாதிப்பு, 2019-ஆம் ஆண்டில் 2,195 பேருக்கு இருந்த நிலையில், 2023-இல் 2,905-ஆக அதிகரித்துள்ளது. இதுவே, 2028-ஆம் ஆண்டில் 3,369 பேருக்கு பாதிப்பு வரலாம் எனவும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியின் புற்றுநோய் மருத்துவப் பிரிவு பேராசிரியர் கண்ணன் கூறுகையில், "புகையிலைப் பொருட்கள் பயன்படுத்துவதால் புற்றுநோய் பாதிப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன. குறிப்பாக புற்றுநோய், நுரையீரல் பாதிப்புகள், மாரடைப்பு போன்றவை வருவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
புகையிலையை பயன்படுத்துவதால் பாதிப்பு ஏற்பட்டு சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. அரசு சார்பில் தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
தொலைக்காட்சி மற்றும் சினிமாக்களில், புகைப்பிடிக்கும் காட்சிகள் வரும்போது, புகைப்பிடித்தல் உடல்நலத்திற்கு கேடு என்ற வாசகம் இடம்பெற செய்கின்றனர். ஆனாலும் மக்கள் தங்களுக்கு புற்றுநோய் வராது என்ற நம்பிக்கையுடன் இருக்கின்றனர். அதனால் புகையிலை பழக்கம் அதிகரித்து வருகிறது.
கடந்த காலங்களில் வெற்றிலைப் பாக்குடன் சேர்த்து புகையிலை பொருட்களை மக்கள் பயன்படுத்தி வந்தனர். தற்போது வெற்றிலை பாக்கு பழக்கம் குறைந்துள்ளது. ஆனால் புகையிலையால் ஆண்களுக்கான பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. சிறு தொழிலாளர்கள் புகையிலை பாெருட்களை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அவர்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினாலும் ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலையில் அவர்கள் இல்லை.
புகையிலையால் வரும் பாதிப்புகளை மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். தற்போது அமைந்துள்ள அரசும், முதலமைச்சரும் ஒருங்கிணைந்த புற்றுநோய் திட்டத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க உள்ளனர். வாகன நிறுத்துமிடங்கள், வாகன ஓட்டுநகர்கள், கல்லூரிகள் போன்ற இடங்களில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது.
மேலும் அங்கு குழுக்களை அமைத்து புகையிலை பொருட்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் எத்தனை பேர் மீண்டு வந்துள்ளனர் என்பதை கண்டறிந்து, மீதமுள்ளவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும். தொடர்ந்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி புகையிலை பழக்கத்தில் இருந்து அவர்களை விடுவிக்க வேண்டும். நோய் வந்த பிறகு சிகிச்சை அளிப்பதை தவிர்த்து, வரும் முன்னரே சரி செய்ய வேண்டும்.
ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிய வேண்டும்
புற்றுநோய் 4 பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது. அவற்றில் நிலை-1 மற்றும் நிலை-2 ஆகியவற்றை எளிதாக குணப்படுத்த முடியும். நிலை-3 வந்தால் முயற்சி செய்து குணப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். நிலை-4 இல் சிகிச்சைக்கு வரும்போது குணப்படுத்த முடியாது. ஆனால், தற்போது வந்துள்ள புதிய மருந்துகளால், அவர்களின் வாழ்நாளை அதிகரிக்க மட்டுமே முடியும். அவர்களுக்கு நவீன சிகிச்சையும், ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சையும் அளிக்கிறோம்.
கர்ப்பபை வாய் புற்றுநோய் பாதிப்பை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டுபிடிப்பதற்கான பரிசோதனைகள் நடைபெறுகின்றன. இதேபோல், மார்பக புற்றுநோய் , வாய்புற்றுநோய் பாதிப்பையும் தொடர்ந்து பரிசோதனை செய்து வருகிறோம்.
இதற்கு முன்பு புற்றுநோய் பாதிப்பு தெரிந்தால் பரிசோதனைக்கும், சிகிக்சைக்கும் வரமாட்டார்கள். தற்போது விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டு, சிகிச்சை பெற அதிக அளவில் வருகின்றனர்" என்று தெரிவித்தார்.