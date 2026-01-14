'போட்ட காசை கூட எடுக்க முடியல' - கொத்து மஞ்சள் விவசாயிகள் வேதனை
தைத்திருநாளுக்காக பயிரிடப்பட்ட கொத்து மஞ்சள் அறுவடை மதுரை மாவட்டத்தின் அலங்காநல்லூர் பாலமேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
Published : January 14, 2026 at 6:35 PM IST
- BY இரா.சிவக்குமார்
“நாங்கள் விளைவிக்கும் மஞ்சள் வெளி மாவட்டங்களுக்கு மட்டுமின்றி வெளிமாநிலங்களுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. ஆனால், பாதிப்பு ஏற்படும் காலங்களில் எந்த அரசும் எங்களுக்கு உதவுவதில்லை. அதேபோல வரத்து அதிகமாக இருக்கும் பொழுது, விலை குறைந்து போட்ட காசை கூட எடுக்க முடியாது” - விவசாயிகள் வேதனை
தமிழர்களின் முக்கிய பண்டிகைகளில் ஒன்றாக திகழ்கிறது பொங்கல். இது தமிழ்நாட்டில் மட்டுமின்றி, உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்களால் வெகு சிறப்பாக கொண்டாடும் ஒரு பாரம்பரிய நிகழ்வாகும். அப்படிப்பட்ட பொங்கல் திருநாளில் தமிழர்களால் மிக முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படும் விளை பொருட்களில் கொத்து மஞ்சளுக்கு முக்கிய இடம் உண்டு.
பொதுவாக மஞ்சளின் பயன்பாடு மங்கலத்தின் குறியீடாகப் பார்க்கப்படுகிறது. பொங்கலுக்கு வெல்லம், பச்சரிசி, நெய், ஏலக்காய், உலர் திராட்சை, சுக்கு, முந்திரிப் பருப்பு ஆகியவை எவ்வளவு முக்கியமோ... அதற்கு இணையான முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது தான் கரும்பு, பொங்கலன்று வீட்டில் முன்வாசல் கூரையில் சொருகப்படும் பீளைப்பூ என்ற கூரைப்பூ.
பொங்கல் பொங்கியவுடன் அதனை இறக்கி கோலமிடப்பட்ட பலகையின் மீது வைத்து, அந்த பானையின் இருபுறமும் கொத்து மஞ்சளை நிறுத்தி வைத்து இறைவனுக்கு படையல் இட்டு மகிழ்வது வழக்கம். அந்த வகையில், பொங்கல் திருநாளில் கொத்து மஞ்சள் தவிர்க்க முடியாத இடத்தை தமிழர்களின் பண்பாட்டில் பெற்றுத் திகழ்கிறது.
இந்த நிலையில், மதுரை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கொத்து மஞ்சள் அறுவடை தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. எனவே, ஈடிவி பாரத் ஊடகத்தின் சார்பாக அலங்காநல்லூர் பாலமேடு பகுதிகளில் உள்ள மஞ்சள் விவசாயிகளை சந்தித்து உரையாடப் பயணப்பட்டோம். அங்கு சென்றபோது பொங்கல் வரவுள்ளதால் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் மஞ்சளை அறுவடை செய்து, அவற்றை விற்பனைக்கு அனுப்பி வைப்பதற்கான வேலையில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தனர்.
எந்த அரசும் உதவவில்லை
அப்போது அய்யூரை சேர்ந்த பாலமுருகன் என்ற விவசாயி கூறுகையில், “அறுவடைக்கு பிறகு விற்பனைக்காக மதுரைக்கு கொண்டு செல்கிறோம். இந்த முறை வியாபாரிகள் கொள்முதல் மிகவும் குறைவாகிவிட்டது. மருந்து, உரத்திற்கு விவசாயிகள் நிறைய செலவழித்துள்ளனர். இந்த முறை நடவு செய்யும்போதே எதிர்பார்த்த மழை இல்லை. அதனால் விளைச்சலும் சற்று குறைவாகத்தான் உள்ளது. பனி அதிகமாக இருந்ததும் மற்றொரு காரணம். மஞ்சள் விவசாயிகளுக்கு இதுவரை எந்த அரசும் உதவி செய்யவில்லை. பாதிப்பு ஏற்படும் காலங்களில் ஏதேனும் மானிய உதவி கொடுத்து உதவினால் நன்றாக இருக்கும். அதேபோல, ஒரு மஞ்சள் கொத்துக்கு ரூ.15-லிருந்து ரூ.20 வரை கிடைத்தால் நன்றாக இருக்கும்” என்றார்.
நடவு, களை எடுத்தல், பயிர் பராமரிப்பு, அறுவடை என தொடர்ந்து மஞ்சள் விவசாயத்தில் பணிகள் இருந்து கொண்டே இருப்பதால், மஞ்சள் விவசாயியை சார்ந்து வாழும் விவசாயத் தொழிலாளர்களும் அதிகமாக உள்ளனர். குறிப்பாக, அந்தந்த கிராமங்களில் பெண்கள் இந்த விவசாயத்தில் அதிகமாக ஈடுபடுகின்றனர்.
ஆடியில் நடவு... மார்கழியில் அறுவடை
இதுகுறித்து எரம்பட்டி அய்யூரை சேர்ந்த ரியாஸ்கான் கூறுகையில், “கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த ஆண்டு எதிர்பார்த்த விலை இல்லை. அதேபோன்று விளைச்சலும் மிகக்குறைவு. பொதுவாக, மஞ்சள் விவசாயம் ஆறு மாதம் என்பதுதான் கணக்கு. அதன்படி, கடந்த ஆடி 18-க்கு நடவு செய்தோம், இந்த மார்கழியில் அறுவடை செய்கிறோம். ஒரு லோடு ரூ.10 ஆயிரத்தில் இருந்து ரூ.15 ஆயிரம் வரை தான் செல்கிறது. ஆனால், கடந்தாண்டு ரூ.25 ஆயிரம் வரை கிடைத்தது. ஏனென்றால், இந்த முறை 100-க்கு 80 விழுக்காடு பயிர் கருகி மிகுந்த நட்டத்தை ஏற்படுத்திவிட்டது. இதற்காக, அரசாங்கமே முன்வந்து தேவையான உதவிகளை மஞ்சள் விவசாயிகளுக்கு செய்ய வேண்டும்” எனக் கோரிக்கை வைத்தார்.
நாட்டு மஞ்சளுக்கு உலகளவில் வரவேற்பு
இப்பகுதியை சேர்ந்த நாட்டு மஞ்சள் விவசாயிகள், இங்கிருந்து மும்பை, கொல்கத்தா உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களுக்கும் மட்டுமன்றி சிங்கப்பூர், மலேசியா ஆகிய நாடுகளுக்கும் கூட ஏற்றுமதி செய்கிறார்கள். காரணம் அங்கு வாழும் தமிழர்கள் தங்களின் பொங்கல் திருநாளை பாரம்பரியம் மறக்காமல் மஞ்சளோடு கொண்டாடுவது தான். பொதுவாகவே இந்த பகுதியில் விளையும் நாட்டு மஞ்சளுக்கு இந்திய அளவில் மட்டுமின்றி, உலகளவிலும் நல்ல வரவேற்புள்ளது.
மஞ்சள் அறுவடை செய்யப்பட்டதிலிருந்து சுமார் 6 நாட்கள் வரை வாடாமல் உள்ளதால் வெளி மாநிலங்களுக்கும், வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்வது எளிதாக உள்ளது என்கிறார்கள் இப்பகுதி விவசாயிகள். ஆனால், இந்த விவசாயிகளுக்கிடையே போதுமான ஒருங்கிணைப்பு இல்லை. அவர்களின் குரலை உரத்து சொல்ல சங்கங்களும் கிடையாது என்பது வேதனைக்குரியது.
போட்ட காசை கூட எடுக்க முடியல
எரம்பட்டியை சேர்ந்த கண்ணன் பேசும்போது, “மஞ்சள் விவசாயத்தில் ஏக்கருக்கு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் வரை செலவாகிறது. நான் 70 சென்டில் மஞ்சள் பயிரிட்டுள்ளேன். அதற்கு ரூ.80 ஆயிரம் செலவாகியுள்ளது. ஆனால் 75 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு தான் விற்பனை செய்துள்ளேன். என்னுடைய உழைப்பு முழுவதும் விரயம் ஆகிவிட்டது, விவசாயிகளுக்கு லாபம் என்பது மிக மிகக்குறைவு. வரத்துக் குறைவாக இருந்தால் விலை அதிகம் கிடைக்கும். வரத்து அதிகமாக இருக்கும் பொழுது விலை குறைந்து போட்ட காசை கூட எடுக்க முடியாது” என வேதனை தெரிவித்தார்.
“அதேபோல, எங்களிடம் வாங்கி செல்லும் வியாபாரிகளுக்கு அதிக லாபமும், சில நேரங்களில் நஷ்டமும் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. பராமரிப்பு, வேலையாட்கள் கூலி என கணக்கிட்டால் மிச்சம் ஒன்றுமே இல்லை” என்றார் கண்ணன்.
பொதுவாக இந்த பணியில் ஈடுபடும் பெண்களுக்கு ரூ.600-ம்; ஆண்களுக்கு ரூ.1000-மும் நாள் கூலியாக வழங்கப்படுகிறது. மஞ்சள் பயிர் அறுப்பது தொடங்கி, சந்தைக்கு கொண்டு செல்வது வரை ஆண்களுக்கு கடுமையான வேலை இருக்கின்ற காரணத்தால், அவர்களுக்கு சற்று கூலி அதிகம். இந்த பகுதியில் மஞ்சள் விவசாயத்தை சார்ந்து சுமார் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயக் கூலிகள் வாழ்ந்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவர்களும் தங்களுக்கான மகிழ்ச்சிகரமான பொங்கலை எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கிறார்கள்.