அரூர் தொகுதியை கைப்பற்றப்போவது யார்?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: அரூர் தனித் தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஏ.சண்முகம், அதிமுக தரப்பில் வே.சம்பத்குமார், நாதக-வின் அனிதா அண்ணாதுரை, தவெக சார்பில் கே.ராகேஷ் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 2:50 AM IST
தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டம் அரூர் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில், அதிமுக வேட்பாளர் வே.சம்பத் குமார் ஹாட்ரிக் வெற்றியை எதிர்பார்த்து களமிறங்கி உள்ளார்.
அரூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் கடந்த 2001க்குப் பிறகு 3 முறை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும், 3 முறை அதிமுகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
2016-இல் அதிமுக வேட்பாளர் ஆர்.முருகன், திமுக வேட்பாளர் சா.ராஜேந்திரனை 11,421 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
ஆர். முருகன், அப்போதைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராகச் செயல்பட்டதாலும், டி.டி.வி. தினகரன் அணிக்கு ஆதரவு அளித்ததாலும் 2017-ல் சபாநாயகரால் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டார். இதனால் 2019-இல் இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட்டது.
2019-இல் நடந்த இடைத்தேர்தலில், அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட வே.சம்பத்குமார், திமுக வேட்பாளர் செ.கிருஷ்ணகுமாரை சுமார் 8,900 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2021-இல், அதிமுக சார்பில் வே.சம்பத்குமார் மீண்டும் போட்டியிட்டு, திமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட சிபிஎம் வேட்பாளர் ஏ.குமாரை 30,362 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்
2026 தேர்தல் நிலவரம்
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக சிட்டிங் எம்எல்ஏ வி.சம்பத்குமார் ஹாட்ரிக் வெற்றியை எதிர்பார்த்து மீண்டும் களம் காண்கிறார். இவர், தொகுதி மக்களுக்கு நன்கு அறிமுகமானவர் என்பது அதிமுகவிற்குப் பலம்.
திமுக சார்பில் ஏ.சண்முகம் போட்டியிடுகிறார். கடந்த முறை சிபிஎம் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இத்தொகுதியில், இந்த முறை திமுக நேரடியாகக் களம் காண்கிறது.
தவெக சார்பில் கே. ராகேஷ், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் அனிதா அண்ணாதுரை உள்பட மொத்தம் 14 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.
இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2,45,692 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் 2,15,306 பேர் வாக்களித்துள்ளனர். வாக்குப்பதிவு சதவீதம் 87.63.
அரூர் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள், தர்மபுரி அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் எண்ணப்படுகின்றன. மொத்தம் 14 மேஜைகளில் வாக்குகள் எண்ணப்பட உள்ளன. 14 மேற்பார்வையாளர்கள், 14 வாக்கு எண்ணிக்கை உதவியாளர்கள், 14 நுண்பார்வையாளர்கள் உள்ளனர். தபால் வாக்குகளை எண்ணுவதற்கு 6 மேஜைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேற்பார்வையாளர் 6 பேர், வாக்கு எண்ணிக்கை உதவியாளர் 12 பேர் நுண்பார்வையாளர் 6 பேர் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர். 23 சுற்றுகளில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது.