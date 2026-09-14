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காவிரி கடல் படுகையில் எண்ணெய் கிணறுகள் விரிவாக்கம்- சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுக்கு அனுமதி கோரிய ஹார்டி நிறுவனம்

இந்தத் திட்டத்துக்காக கடற்கரையில் புதிதாக எந்தவொரு கட்டமைப்பும் அமைக்கப்பட மாட்டாது என்றும், புதிய நிலம் எதுவும் கையகப்படுத்தப்படமாட்டாது என்றும் ஹார்டி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 6:07 PM IST

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சென்னை: தமிழக கடலோர பகுதியில் ஏற்கெனவே செயல்பட்டு வரும் எண்ணெய் வயலில் மேலும் 5 புதிய எண்ணெய் கிணறுகளை அமைக்க ஹார்டி எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் & புரொடக்சன் (இந்தியா) நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்கான சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வை மேற்கொள்ள தேவையான வழிகாட்டு வரையறைகளை வழங்கக் கோரி மத்திய அரசிடம் அந்த நிறுவனம் விண்ணப்பித்துள்ளது.

இதுகுறித்து ஹார்டி எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் & புரொடக்சன் (இந்தியா) நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாடு கடலோரப் பகுதியில், காவிரி கடல் படுகையில் அமைந்துள்ள CY-OS/90/1 தொகுதியில் (புதுச்சேரிக்கு 80 கிலோ மீட்டர் தெற்கில்) உள்ள PY-3 எண்ணெய் வயல் ஏற்கனவே செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தத் தொகுதி சுமார் 81 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்டது.

தற்போது செயல்பட்டு வரும் PY-3 எண்ணெய் வயலில் ஹைட்ரோகார்பன் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் நோக்கில், 5 புதிய மேம்பாட்டு மற்றும் உற்பத்தி எண்ணெய் கிணறுகளை அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. கிணறுகளைத் தோண்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கடல்சார் துளையிடும் இயந்திரமான ஜாக்-அப் ரிக் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது.

புதிதாக அமைக்கப்படும் கிணறுகளில் இருந்து உற்பத்தியாகும் ஹைட்ரோகார்பன்கள், கடலுக்கு அடியில் அமைக்கப்படும் குழாய்கள் மற்றும் இணைப்புக் குழாய்கள் மூலம் ஏற்கனவே செயல்பட்டு வரும் Svetah Venetia என்ற மிதக்கும் கப்பலுக்கு கொண்டு செல்லப்படும். அங்கு ஹைட்ரோகார்பன்கள் பதப்படுத்தப்பட்டு, சேமித்து வைக்கப்பட்டு, பின்னர் வெளியில் அனுப்பப்படும்.

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இந்தத் திட்டத்திற்காக புதிதாக நிலம் கையகப்படுத்துதல், கடல் அகழ்வுப் பணிகள் அல்லது கடல் மற்றும் நிலப்பரப்பை பயன்படுத்தும் வேலைகள் மேற்கொள்ளப்படாது.

புதிய கிணறுகள் அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ள பகுதிகள், கடலோர ஒழுங்குமுறை மண்டல அறிவிக்கை, 2011 ன் கீழ் CRZ-IVA பகுதியாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. எனவே, சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிவிக்கை, 2006 மற்றும் அதன்பின்னர் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தங்களின் விதிகள் இந்தத் திட்டத்துக்குப் பொருந்துகின்றன.

இதன்படி, திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு முன்பு மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகத்திடம் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி மற்றும் கடலோர ஒழுங்குமுறை மண்டல அனுமதி பெற வேண்டும்.

இதற்காக, முன்மொழியப்பட்ட திட்டத்துக்கான சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வை மேற்கொள்வதற்கான வழிகாட்டு வரையறைகளை வழங்கக் கோரி மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகத்தின் தாக்க மதிப்பீடு பிரிவிடம் விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், திட்டத்தின் முன் சாத்தியக்கூறு அறிக்கையும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆவணங்களை பரிசீலித்து, விண்ணப்பத்தைச் செயல்படுத்த தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகத்திடம் கோரப்பட்டுள்ளது" என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இத்திட்டம் தொடர்பாக கூடுதல் தகவல்கள் அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்பட்டால், அவற்றை வழங்க தயாராக இருப்பதாகவும் ஹார்டி எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் & புரொடக்சன் (இந்தியா) நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

HARDY EXPLORATION
OIL WELL EXPANSION
HYDROCARBON EXPLORATION
TAMIL NADU OIL BLOCKS
HARDY EXPLORATION CAUVERY BASIN

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