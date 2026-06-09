மின்வாரிய அலுவலகத்தில் ஹார்டு டிஸ்க் திருட்டு வழக்கு; சிபிசிஐடி எஸ்.பி தலைமையில் விசாரணை குழு அமைப்பு
மொத்தம் 34 ஹார்டு டிஸ்க்கள் மீட்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதில் 18 ஹார்டு டிஸ்க்கள் மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் இருந்து திருடப்பட்டுள்ளன.
Published : June 9, 2026 at 9:54 PM IST
சென்னை: மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் ஹார்டு டிஸ்க் திருடப்பட்ட வழக்கை விசாரிக்க சிபிசிஐடி எஸ்.பி சாஜிதா தலைமையில் விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை அண்ணாசாலையில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு மின்பகிர்மான கழகம் தலைமை அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் கணினியில் இருந்து ஹார்டு டிஸ்க்குகள் கடந்த வாரம் காணாமல் போனது. இது தொடர்பாக அங்கு பணிபுரியும் ஊழியர்கள் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் சிந்தாதிரிப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு புலன்விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்த வழக்கு தொடர்பாக 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை முடிக்கிவிடப்பட்டது. போலீசாரின் விசாரணையில், ஹார்டு டிஸ்க் திருட்டு சம்பவத்தில் தொடர்புடைய கோபிநாத் (31) என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர். இவர் மின்வாரிய அலுவலகத்தில் கணினிகள் பராமரிப்பு பிரிவு பணியில் ஒப்பந்த ஊழியராக பணியாற்றி வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், கோபிநாத்திடம் நடத்திய விசாரணையின் அடிப்படையில் பெங்களூரை சேர்ந்த முரளி மனோகர் (32) என்பவரிடமிருந்து ஹார்டு டிஸ்க்குகள் கைப்பற்றப்பட்டது. மேலும் இருவர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில், இந்த வழக்கை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றம் செய்து டிஜேபி முகேஷ் குமார் அகர்வால் நேற்று உத்தரவிட்டார்.
இதனிடையே, மொத்தம் 34 ஹார்டு டிஸ்க்கள் மீட்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதில் 18 ஹார்டு டிஸ்க்கள் மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் இருந்து திருடப்பட்டது என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. தற்போது அதில் இருந்த தரவுகளை ரெக்கவர் செய்யப்பட்டிருப்பதாக போலீசார் தரப்பில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
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மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் திருடப்பட்ட 18 ஹார்டு டிஸ்க்களில் இருந்து ரெக்கவர் செய்யப்பட்ட தரவுகளில் எந்த ஒரு சந்தேகத்திற்குரிய அல்லது குற்றச்சாட்டுக்குரிய ஆதாரங்கள் கண்டறியப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது.
நிலக்கரி கொள்முதல் டெண்டர் முறைகேடு விசாரணை ஆவணங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய கோப்புகள் அந்த ஹார்டு டிஸ்க்களில் இருந்ததாக அரசியல் கட்சிகளால் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டு வந்தன. ஆனால், ரெக்கவர் செய்யப்பட்ட தரவுகளில் அது போன்று எந்த சந்தேகத்திற்குரிய கோப்புகளும் இல்லை என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் சென்னை மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் ஹார்டு டிஸ்க்கள் திருடப்பட்ட வழக்கை விசாரிக்க சிபிசிஐடி எஸ்.பி சாஜிதா தலைமையில் விசாரணைக் குழு அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த குழுவினர் மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள், புகார்தாரர்கள் மற்றும் கைதாகி சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளவர்களை காவலில் எடுத்து விசாரணை செய்ய திட்டமிட்டு உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.