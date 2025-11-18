மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை புகார்... தலைமறைவான ஆசிரியரை தேடும் போலீசார்!
பள்ளி மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக இயற்பியல் ஆசிரியர் தியாகராஜன் தலைமறைவான நிலையில், 2 தனிப்படைகள் அமைத்து போலீசார் கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு மேலாக தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
தூத்துக்குடி: பள்ளி மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக எழுந்த புகாரில் தலைமறைவான ஆசிரியரை போலீசார் தனிப்படைகள் அமைத்து தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளம் அருகே உள்ள புதூரில் 6 முதல் 12ம் வகுப்பு வரை செயல்பட்டு வரும் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் சுமார் 800-க்கும் அதிகமான மாணவ-மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர். இப்பள்ளியில் விளாத்திகுளத்தைச் சேர்ந்த தியாகராஜன் என்ற ஹென்றி இயற்பியல் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இப்பள்ளியைச் சேர்ந்த 12-ம் வகுப்பு வேளாண்மைப்பிரிவு மாணவர்களை பள்ளியில் இருந்து கடந்த மாதம் (அக்13) தேதி அன்று புதூர் அருகே உள்ள சென்னமரெட்டிபட்டி கிராமத்திற்கு புள்ளியியல் பாட செயல்முறை பயிற்சிக்காக விவசாய நிலத்திற்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர்.
அங்கு மாணவ-மாணவிகளை 6 பேர் கொண்ட குழுக்களாக பிரித்து பயிற்சி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அப்போது மாணவிகளுடன் சென்ற ஆசிரியர் தியாகராஜன், 12-ம் வகுப்பு மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்துள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த மாணவி ஆசிரியரின் கையை தட்டி விட்டு ஓடிச் சென்று தோழிகளிடம் அழுது கொண்டே நடந்தவற்றை கூறியுள்ளார். அப்போது பிற மாணவிகளும் தங்களுக்கும் இதே போன்று ஆசிரியர் தியாகராஜன் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக தெரிவித்தனர்.
பின்னர், பள்ளிக்கு வந்த பின் தனது வகுப்பு ஆசிரியையிடம் மாணவிகள், இயற்பியல் ஆசிரியர் தியாகராஜன் அடிக்கடி பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வருவதாக புகார் கூறினர். இதைக் கேட்ட வகுப்பாசிரியர் மாணவிகளுடன் சென்று பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் அன்னை சீபா ஃபிளவர் லைட்-யிடம் புகார் கூறிய நிலையில், அதனை பெண் தலைமை ஆசிரியர் சிறிது கூட பொருட்படுத்தாமல் மிகவும் அலட்சியமாக பதில் கூறி திருப்பி அனுப்பி வைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
அதனைத் தொடர்ந்து, இது பற்றி பாதிக்கப்பட்ட மாணவிகள் தங்களது பெற்றோரிடம் தெரிவித்தனர். மேலும், விளாத்திகுளம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் ஆசிரியர் தியாகராஜன் மீது மாணவிகள் புகார் அளித்தனர். மாணவிகளின் புகாரின் அடிப்படையில், போலீசார் இயற்பியல் ஆசிரியர் தியாகராஜன் மீது போக்சோ உள்ளிட்ட 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்ததோடு, மாணவிகளின் புகாரை அலட்சியப்படுத்திய பள்ளியின் பெண் தலைமை ஆசிரியர் அன்னை சீபா ஃபிளவர் லைட் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
மேலும், தலைமறைவான இயற்பியல் ஆசிரியர் தியாகராஜன் 2 தனிப்படைகள் அமைத்து போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.