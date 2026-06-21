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காதலிக்க வற்புறுத்தி பெண்ணுக்கு தொல்லை - இளைஞரை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்த சிங்கப்பெண் சிறப்புப்படை

கைதான வினோத்குமார், அந்த பெண்ணை காதலிக்க வற்புறுத்தி தொடர்ந்து தொந்தரவு கொடுத்து வந்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 21, 2026 at 9:31 PM IST

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சென்னை: இளம் பெண்ணிடம் காதலிக்க வற்புறுத்தி தொல்லை கொடுத்த இளைஞரை சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையினர் பிடித்து காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 20 வயது இளம்பெண் ஒருவர், சென்னையில் பெண்கள் விடுதியில் தங்கி தியாகராய நகரில் உள்ள கடை ஒன்றில் வேலை செய்து வருகிறார். அந்த இளம்பெண் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தனது ஊரைச் சேர்ந்த வினோத்குமார் என்பவரை காதலித்து வந்ததாக தெரிகிறது. ஆனால், வினோத்குமாரின் நடவடிக்கைகள் சரியில்லாததால் அவரிடம் பேசாமல் அந்த இளம்பெண் தவிர்த்து வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து வினோத் குமார் அந்த பெண்ணை செல்போனில் பலமுறை தொடர்பு கொண்டு தன்னை காதலிக்குமாறு வற்புறுத்தி உள்ளார். இதனால் கோபமடைந்த அந்த பெண், தனது செல்போன் எண்களையும் மாற்றியுள்ளார்.

கைதான வினோத் குமார்
கைதான வினோத் குமார் (ETV Bharat Tamilnadu)

இந்தநிலையில் கடந்த 18 ஆம் தேதி அன்று மதியம் வினோத்குமார், அந்த பெண் வேலை செய்யும் கடைக்குச் சென்று கடையின் மேலாளரிடம், தன்னை அந்தப் பெண் காதலிப்பதாகவும் அவரை அழைத்து செல்ல வந்திருப்பதாகவும் கூறிவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றுள்ளார்.

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பின்னர், அப்பெண் வேலை முடிந்து தாம் தங்கியிருக்கும் விடுதிக்கு செல்லும் வழியில் தியாகராய நகர் உஸ்மான் சாலையில் நின்று கொண்டிருந்த வினோத் குமார், அப்பெண்ணிடம் காதலிக்க வற்புறுத்தி தகராறு செய்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதனால் கோபமடைந்த அந்தப் பெண், காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தொடர்பு கொண்டு புகார் தெரிவித்தார். அந்த தகவல், தியாகராய நகர் காவல் மாவட்டத்தில் ரோந்து பணியில் இருந்த சிங்கப்பெண் சிறப்பு காவல் படைக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, அங்கு ரோந்து பணியில் இருந்த சிங்கப்பெண் சிறப்புக் காவல் படையினர், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று இளம்பெண்ணுக்கு தொல்லை கொடுத்த வினோத்குமாரை பிடித்து மாம்பலம் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர்.

பின்னர் அந்த பெண் அளித்த புகாரின் பேரில், வினோத்குமார் மீது பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டம் (BNS Act) மற்றும் தமிழ்நாடு பெண்கள் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் ஆகிய பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.

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விசாரணையில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், திருக்கோவிலூரை சேர்ந்த வினோத்குமார் (22), அந்த பெண்ணை காதலிக்க வற்புறுத்தி தொடர்ந்து தொந்தரவு கொடுத்து வந்தது தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து அவரை கைது செய்த போலீசார், விசாரணைக்குப் பிறகு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

TAGGED:

SINGAPPEN SPECIAL SQUAD
HARASSMENT OF A WOMAN
காதலிக்க வற்புறுத்தி தொந்தரவு
சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை
YOUNG MAN ARRESTED FOR HARASSMENT

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