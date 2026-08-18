குரங்கை துன்புறுத்திய விவகாரம் - கல்லூரி காவலர் உள்பட 3 பேருக்கு ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம்
குரங்கை துன்புறுத்தி அந்த காட்சியை தவறான நோக்கத்திற்காக பரப்பியதற்காக மூன்று பேருக்கும் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 18, 2026 at 11:06 PM IST
பெரம்பலூர்: பெரம்பலூர் அருகே குரங்கை பிடிப்பதாகக் கூறி, அதை துன்புறுத்திய விவகாரம் தொடர்பாக கல்லூரியின் காவலர் உள்பட 3 பேருக்கு 50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து வனத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.
குரங்கை துன்புறுத்தி அந்த காட்சியை தவறான நோக்கத்திற்காக சமூக ஊடங்களில் பரப்பியதற்காக அவர்களுக்கு இந்த அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெரம்பலூர் அருகே உள்ள கீழக்கணவாயில் செயல்பட்டு வரும் அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி வளாகத்தில் குரங்குகள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருந்துள்ளது. குரங்குகளின் தொல்லையால் மாணவர்களின் நலன் பாதிக்கப்படுவதாக கருதிய கல்லூரியின் முதல்வர் பாலசுப்பிரமணியன், கடந்த மாதம், குரங்கு பிடிக்கும் நபர்களான துறையூர் பகுதியை சேர்ந்த ஜீவா மற்றும் சின்னத்துரை ஆகிய இருவரையும் வரவழைத்து, கல்லூரி வளாகத்தில் தொல்லை கொடுத்து வந்த குரங்குகளை பிடித்து வனப்பகுதிக்குள் கொண்டு சென்று விட்டதாக தெரிகிறது.
அப்போது, அவர்கள் குரங்கை பிடிக்கும் காட்சியை கல்லூரியின் காவலர் செந்தில்குமார் என்பவர் தனது செல்போனில் படம் பிடித்து அதை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளார்.
இந்த காட்சி வைரலாகி சர்ச்சையான நிலையில், பெரம்பலூர் மாவட்ட வனத்
துறையினர் சம்பந்தபட்ட கல்லூரிக்கு நேரில் சென்று நேற்று விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையில், குரங்கை பிடிப்பதற்கு பாரம்பரிய முறையை கையாண்டுள்ளதும் அதை வீடியோ எடுத்து தவறாக பதிவிட்டதும் உறுதியானது. இதையடுத்து குரங்கு பிடிப்பவர்களான ஜீவா, சின்னதுரை ஆகிய இருவருக்கும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் படி தலா 20 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும், குரங்கு துன்புறுத்தப்படுவதை வீடியோ எடுத்த கல்லூரியின் காவலர் செந்தில் குமாருக்கு 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து மாவட்ட வன அலுவலர் சக்திவேல் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.