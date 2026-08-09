விஜயபாஸ்கருக்கு தவெகவில் பதவி: பணம் கொடுப்பதும், பதவி கொடுப்பதும் ஒன்றுதான் - திமுக விமர்சனம்
மதுவை படிப்படியாக குறைப்போம் என்று கூறிவிட்டு பட்ஜெட்டில் மதுவால் ரூ.5,000 கோடி கூடுதல் வருமானம் வரும் எனத் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : August 9, 2026 at 5:56 PM IST
தூத்துக்குடி: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கருக்கு தவெகவில் புதிய பதவி கொடுத்தது தொடர்பாக பணம் கொடுப்பதும், பதவி கொடுப்பதும் ஒன்று தான் என்று விளாத்திகுளம் தி.மு.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன் தெரிவித்துள்ளார்.
முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறு பரப்பும் வகையிலும், அவருக்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையிலும் பேசியதாக விளாத்திகுளம் தி.மு.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்கண்டேயன் மீது காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து நீதிமன்ற காவலில் வைத்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில், கடந்த ஆகஸ்ட் 4-ஆம் தேதி நிபந்தனையுடன் கூடிய ஜாமீன் பெற்று மார்கண்டேயன் விடுதலை செய்யப்பட்டார். நீதிமன்றத்தின் நிபந்தனையின் படி, சட்டசபை இல்லாத நாட்களில் தூத்துக்குடி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்தில் நேரில் ஆஜராகி அவர் கையெழுத்திட வேண்டும். இதன்படி, இன்று (ஆகஸ்ட் 09) 2-வது நாளாக தூத்துக்குடி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்தில் எம்.எல்.ஏ. மார்க்கண்டேயன் நேரில் ஆஜராகி கையெழுத்திட்டார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது, தி.மு.க., பா.ஜ.க., அ.தி.மு.க. கூட்டணி ஒன்று சேர்கிறதா என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த மார்க்கண்டேயன், “தேர்தல் நிலைப்பாடு குறித்து தி.மு.க. தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் எந்த நேரத்தில், எதை செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்து முடிவு செய்வார். தற்போது தமிழ்நாட்டில் காவிரி பிரச்சனைதான் முக்கியமானதாக உள்ளது. இதில், முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் ஆலோசனைகளை த.வெ.க. அரசு கேட்க வேண்டும்” என்றுத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, அ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கருக்கு த.வெ.க.வில் புதிய பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “தேர்தலில் மக்கள் வாக்களித்தார்கள். இந்த கட்சியில் வேட்பாளராக நிற்கும் இவர் நன்றாக செயல்படுவார் என்று நம்பிதான் மக்கள் வாக்களித்தார்கள். ஆனால், வாக்கு வாங்கிய ஒரு மாதத்தில் அடுத்த கட்சிக்கு தாவுகிறார்கள் என்றால் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும், மக்கள் பிரதிநிதிகளையும் யார் விலைக்கு வாங்குகிறார்கள் என்று நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
பணம் கொடுப்பதும், பதவி கொடுப்பதும் ஒன்றுதான். ஏதோ ஒரு வழியில் ஏதாவது கொடுக்கிறார்கள் என்று சொன்னால், அதை கையூட்டு என்றுதான் கருத முடியும். இதனை நாடும், நாட்டு மக்களும் பார்த்துக்கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்” என்று மார்க்கண்டேயன் கூறினார்.
மேலும், ஆன்லைன் மது விற்பனை தொடர்பாக கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு, “750 மதுபானக் கடைகளை மூடுவோம் என்று சொன்ன த.வெ.க. அரசு, இந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டில் 5,000 கோடி ரூபாய் மதுவினால் கூடுதல் வருமானம் வரும் என்று தெரிவித்துள்ளனர். மதுவினால் கூடுதல் வருமானம் வருகிறது என்றால், இதில் எப்படி போதை ஒழிப்பு இருக்க முடியும்?
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இந்த ஆன்லைன் மது விற்பனை மூலம் இளைஞர்களை தவறான பாதைக்கு த.வெ.க. அரசு கொண்டு செல்கிறது. த.வெ.க. அரசு இளைஞர்களையும், விவசாயிகளையும், வருங்கால சந்ததிகளையும் காக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்.
மதுவை குறைத்து, இளைஞர்களுக்கு தொழில் பயிற்சி கொடுத்து வருமானத்தை உருவாக்க பல்வேறு வழிகள் இருக்கிறது. இத்தனை வழிகள் இருந்தும் மதுவை மட்டும் வைத்து 5,000 கோடி ரூபாய் கூடுதல் வருமானம் ஈட்டுவோம் என்று சொல்வது மிகப்பெரிய வேதனையை தருகிறது” என்று மார்க்கண்டேயன் தெரிவித்துள்ளார்.