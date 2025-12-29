மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நிரந்தரப் பணி ஆணை வழங்கக் கோரி முற்றுகை போராட்டம்
2008-ம் ஆண்டு வழங்கப்பட்ட அரசாணையின் படி மாற்றுத்திறனாளிகளை நிரந்தப் பணியில் அமர்த்த வேண்டும் என கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
Published : December 29, 2025 at 2:50 PM IST
சென்னை: அரசு சார்ந்த தொகுப்பூதிய பணிகளில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளை பணிநிரந்தரம் செய்யக் கோரி தமிழ்நாடு அனைத்து துறை மாற்றுத்திறனாளிகள் கூட்டமைப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அரசு சார்ந்த தொகுப்பூதிய, மதிப்பூதிய பணிகளின் கீழ் ஏாரளமான மாற்றுத்திறனாளிகள் வேலை செய்து வருகின்றனர். தங்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வலியுறுத்தி பல ஆண்டுகளாக அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தும் அது நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி சென்னை காமராஜர் சாலையில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளி நல ஆணையர் அலுவலகத்தை அனைத்து துறை மாற்றுத்திறனாளிகள் கூட்டமைப்பினர் இன்று முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, பதாகைகளை ஏந்தியபடி தங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அவர்கள் கோஷங்களை எழுப்பினர். பின்னர், அனைத்து துறை மாற்றுத்திறனாளின் கூட்டமைப்பின் நிர்வாகி அந்தோனி ஸ்டிபன் அங்குள்ள செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அவர் கூறுகையில், "இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் அரசு சார்ந்த தொகுப்பூதியம், மதிப்பூதியத்தில் பணிபுரியும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 2 ஆண்டுகளில் நிரந்தர பணியாணை வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும், இதுதொடர்பாக 151-ம் அரசாணையும் வெளியிடப்பட்டது.
ஆனால், தற்போது18 ஆண்டுகள் ஆகியும் எங்கள் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படவில்லை. மேலும், 151-ம் அரசாணையை மறைக்கும் விதமாக 31.10.2025 அன்று புதிதாக அரசாணை எண் 24 வெளியிடப்பட்டது. அதில், அனைத்து அரசு துறைகளிலும் காலியாக உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் பணியிடங்களுக்கு மூன்றாண்டுக்குள் தேர்வு நடத்தப்படும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ஏற்கனவே தொகுப்பூதியம் பெறும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இந்த தேர்வில் வெயிட்டேஜ் மதிப்பெண் அளிக்கப்படும் எனவும் அந்த அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டது. எனவே, இந்த அரசாணையை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும்.
உள்ளாட்சி தேர்தலில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்தது திமுக அரசுதான். ஆனால், எங்கள் கோரிக்கைகளை முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு அதிகாரிகள் கொண்டு செல்வதில்லை. எனவே, கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் வெளியிடப்பட்ட அரசாணையின்படி, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் அரசு சார்ந்த தொகுப்பூதியம், மதிப்பூதியத்தில் பணிபுரியும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நிரந்தர பணியாணையை அரசு வழங்க வேண்டும்.
இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து ஓய்வு பெறும் வயதில் உள்ளவர்களுக்கு எல்லாம் தேர்வு நடத்தப்படும் என்றால் அதை எப்படி ஏற்க முடியும்? தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பல்வேறு துறைகளில் ஒரு சில மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மட்டும் பணி கொடுத்துவிட்டு 151-ம் அரசாணையை மறைக்க அரசு பார்க்கிறது. இதை நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம். ஆகவே, அனைத்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் நிரந்தர பணியாணை வழங்க வேண்டும்" எனக் கூறினார்.