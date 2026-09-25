குழந்தைகள் மீதான பாலியல் துன்புறுத்தல்கள் - பள்ளிக்கல்வித் துறை வெளியிட்ட விழிப்புணர்வு கையேடு
18 வயதிற்கு உட்பட்ட எந்தவொரு குழந்தையும், பாலின பாகுபாடின்றி எந்த வயதிலும் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாகும் வாய்ப்புகள் உண்டு என்றும் கையேட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 25, 2026 at 4:27 PM IST
சென்னை: குழந்தைகள் மீதான பாலியல் துன்புறுத்தலை தடுத்தல் மற்றும் அதனை எதிர்கொள்ளது எப்படி என்பது குறித்து பள்ளிக்கல்வித் துறை வெளியிட்டுள்ள விழிப்புணர்வு கையேட்டில் பல்வேறு கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாட்டில் பள்ளி மாணவர்களிடமும், பொது வெளியிலும் போக்சோ குற்றங்கள் தொடர்ந்து நிகழ்ந்து வருகின்றன. இந்நிலையில் பள்ளிகளில் நடைபெறும் பாலியல் குற்றங்கள் குறித்தும், மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் பள்ளிக்கல்வித் துறை பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, பள்ளிக்கல்வித் துறை விழிப்புணர்வு கையேடு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
அதில், “குழந்தைகளுக்குப் பாதுகாப்பான சூழலை உருவாக்கும் நோக்கத்துடன் பாலியல் துன்புறுத்தல்களிலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்க குழந்தைகள் மீதான பாலியல் குற்றங்களைத் தடுக்கும் சட்டம் (POCSO 2012) குறித்தும் குழந்தைகள் மீதான பாலியல் துன்புறுத்தல் சார்ந்தும் ஆசிரியர்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அவர்களின் பொறுப்புணர்வை மேம்படுத்த வேண்டும்.
குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை அக்கறையுடன் உறுதிசெய்தலே ஆசிரியர்களின் முதற்கடமையாகும். இக்கடமையைப் போக்சோ (POCSO) சட்டம் உறுதிப்படுத்துகிறது. ஆசிரியர்கள் தங்கள் பாதுகாப்பில் உள்ள குழந்தைகள் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டால், அச்சூழலை எதிர்கொள்ளத் தேவையான பாலியல் துன்புறுத்தல் சார்ந்த தகவல்களை முன்னரே அறிந்து தயார் நிலையில் இருத்தல் வேண்டும்.
பெற்றோர்கள் குழந்தைகளிடம் அன்பு காட்டாதபோதும், புறக்கணிக்கும்போதும் மட்டுமே குழந்தைகள் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாகின்றனர் என்பது மாயை என்றும், அன்பு காட்டி வளர்க்கப்படும் குழந்தைகளும் கூட பாலியல் துன்பங்களுக்கு உள்ளாகும் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன என்றும் கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.
குழந்தைகள் புறக்கணிக்கப்படுவதன் அறிகுறிகள்
- நீண்ட நாள் உடல்நிலை குறைவு மற்றும் சோர்வுடன் இருத்தல்
- வருத்தம் நிறைந்த தோற்றம் உடையவராய் இருத்தல்
- இயல்புக்கு மாறாக மற்றவர்களிடம் இருந்து விலகி இருத்தல்
- பள்ளிகளில் கல்விசார் செயல்பாடுகளில் திறன் குறைந்தவர்களாக இருத்தல்
- தன் சுத்தம் பேணுவதில் ஈடுபாடு இல்லாமல் இருத்தல்
- நண்பர்களிடமும் பிறரிடமும் தனக்காக ஓர் ஆதரவு இல்லாதது போல் உணர்தல்
- குணப்படுத்தப்படாத காயம், நோயுடன் இருத்தல்
இவையெல்லாம் குழந்தைகள் புறக்கணிக்கப்படுதலின் அறிகுறிகள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாலியல் துன்புறுத்தல் என்பது ஒரு குழந்தை எதிர்கொள்ளும் மிகவும் அதிர்ச்சிகரமான அனுபவங்களில் ஒன்றாகும். பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு பிறகு ஒரு குழந்தையின் உளவியல், சமூக வளர்ச்சி தடைபடுகிறது. இதனால் குழந்தைகள் தங்கள் வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான காலகட்டங்களிலும் கூட அதிர்ச்சியான மனநிலையிலேயே வாழ வேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள்.
பாலியல் துன்புறுத்தல் நடந்ததை வெளிக்காட்டும் நடத்தை மாற்றங்கள்
- திடீரென ஏற்படும் விளக்க முடியாத முரட்டுத்தனம் அல்லது ஒதுங்கி இருத்தல்
- சுயமாக காயப்படுத்துதல் அல்லது தனது உடலை தானே முடமாக்குதல்
- போதைப் பொருள்களை பயன்படுத்துதல்
- படுக்கையில் சிறுநீர் கழித்தல்
- தூக்கத்தில் பயங்கரமான கனவுகள் கண்டு விழித்தல்
- அதிகமான உணவு உண்ணுதல் அல்லது பசி இல்லாமல் இருத்தல்
- முரட்டுத்தனமான நடத்தை, பயம், பாலியல் தொடர்பான படங்கள் வைத்திருத்தல்
- வயது மற்றும் உடல் வளர்ச்சிக்கு மீறி பாலியல் பற்றி அறிந்திருத்தல்
- வீட்டை விட்டு வெளியேறுதல்
இவையெல்லாம் பாலியல் துன்புறுத்தல் நிகழ்ந்ததை வெளிகாட்டக்கூடிய அறிகுறிகள் என்றும் கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.
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பாலியல் துன்புறுத்தல் குற்றங்களில் ஈடுபடுபவருக்கு போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் தண்டனைகள் மற்றும் சட்ட விவரங்கள்
- போக்சோ குழு பள்ளிகளில் அமைக்கப்பட வேண்டும். அதில் புகார் குறித்து விசாரணை முதலில் நடத்தப்பட வேண்டும்.
- தலைமையாசிரியர், முதல்வர், பள்ளிப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆலோசனைக் குழுவிடம் பாலியல் துன்புறுத்தல் குறித்த புகாரை அளிக்கும்போது குழுவில் குறைந்தபட்சம் மூன்று உறுப்பினர்களாவது இருக்க வேண்டும்.
- பாலியல் துன்புறுத்தலில் ஈடுபட்ட நபர் தலைமை ஆசிரியராகவோ அல்லது முதல்வராகவோ இருப்பின் மாநில அளவிலான தலைமை புகார் மையம், கல்வித்துறையில் அப்பள்ளி சார்ந்த உயர் அலுவலர்களுக்கு மேல்நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக தகவலைத் தெரிவிக்க வேண்டும்.
- மீண்டும் பாலியல் துன்புறுத்துதல் நடைபெறுதலைத் தவிர்க்க காவலரின் விசாரணையைத் தவிர பிற விசாரணைகளை ஒருங்கிணைத்து ஒரே ஒருமுறை மட்டுமே விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
- பாலியல் குற்றச்சாட்டைக் காவல்துறையினர் மட்டுமே விசாரிக்க வேண்டுமே தவிர பள்ளி நிர்வாகம் விசாரிக்கக் கூடாது.
- காவலர் சீருடை அணிந்து பள்ளி வளாகத்திற்குள் நுழையக்கூடாது.
- எந்தவொரு பள்ளியும் பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலருக்கு முதலில் தெரிவிக்காமல் பள்ளி வளாகத்திற்குள் மாணவரை விசாரிக்க காவல்துறையை அனுமதிக்கக் கூடாது.
- இயன்றவரை பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலர் முன்னிலையில் தான் விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும். பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலரிடம் இருந்து எழுத்துப்பூர்வ அனுமதி பெற்ற பின்னரே விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
பாலியல் தொட்பான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த கையேடு, 23 பக்கங்களில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவை, கல்வித்துறை இணையதள பக்கத்திலும் (www.tnschools.gov.in) வெளியிடப்பட்டுள்ளன.