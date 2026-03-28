சிலிண்டர் கொடுத்தால் ஒரு மாதம் பிரியாணி சாப்பிடலாம் - உணவகம் தந்த புது ஆஃபர்
ஒரு வணிக சிலிண்டரை கொடுத்தால், ஒரு மாதத்திற்கு தினமும் ஒரு பிளேட் பிரியாணி வழங்கப்படும்; 2 சிலிண்டர்கள் கொடுத்தால் ஒரு மாதத்திற்கு தினமும் 2 பிளேட் பிரியாணி கிடைக்கும் என்று அந்த உணவகம் அறிவித்துள்ளது.
Published : March 28, 2026 at 9:56 PM IST
ஈரோடு: சமையல் கியாஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக, தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் உணவகங்கள் மூடப்பட்டுள்ள நிலையில், ஈரோட்டில் உள்ள ஒரு உணவகம் புது ஆஃபரை அறிவித்துள்ளது.
மேற்காசிய போர் காரணமாக, சர்வதேச அளவில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. நிலைமையை சமாளிக்க மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இருப்பினும், எல்பிஜி சிலிண்டர் சரிவர கிடைக்காததால், சமையல் செய்ய முடியாமல், நாடு முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் உணவகங்களில் உணவு வகைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. சில உணவகங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், ஈரோட்டில் உள்ள ஒரு உணவகம் நூதனை சலுகை ஒன்றை அறிவித்துள்ளது. அதாவது, ஒரு வணிக சிலிண்டரை கொடுத்தால், ஒரு மாதம் முழுவதும் தினமும் ஒரு பிரியாணி வழங்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளது. 2 சிலிண்டர்கள் கொடுத்தால் 2 பிளேட் பிரியாணி கிடைக்கும் என்றும் அந்த உணவகம் அறிவிப்பு பலகை வைத்துள்ளது. இது தொடர்பான விளம்பரம் சமூக ஊடகங்களில் பரவி வருகிறது.
இதுகுறித்து அந்த உணவகத்தின் உரிமையாளர் கீர்த்தி கூறுகையில், "சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதால், உணவகத்தை நடத்துவதில் சிரமம் ஏற்பட்டது.
எங்கள் உணவகத்தில் 30 பேர் வேலை செய்கிறார்கள். உணவகத்தை மூடினால் அனைத்து குடும்பங்களும் பாதிக்கப்படும். சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால் வார இறுதி நாட்களில் மட்டுமே டிபன் வழங்குகிறோம். மதிய சாப்பாடு சமைப்பது சிரமமாக உள்ளது.
எனவே, சமையல் கியாஸ் சிலிண்டர்களுக்குப் பதிலாக மாற்று எரிபொருளை பயன்படுத்தினாலும், எங்கள் தேவையை பூர்த்தி செய்யவில்லை.
கியாஸ் நிறுவனங்களிடம் இருந்து சீராக சிலிண்டர் விநியோகம் இருப்பதில்லை. வணிக சிலிண்டர்களின் விலையும் உயர்ந்து விட்டது. இதனால் தினசரி உணவகத்தை நடத்துவதே சவலான பணியாக மாறி விட்டது.
இதனால், புது விதமாக யோசித்து, ஒரு வணிக சிலிண்டரை கொடுப்பவர்களுக்கு தினமும் ஒரு பிரியாணி வீதம், ஒரு மாதம் பிரியாணி வழங்கப்படும் என்று அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளோம். 2 சிலிண்டர்கள் கொடுத்தால் 2 பிளேட் பிரியாணி வழங்கப்படும். இதனால், எங்களுக்கு அதிக லாபம் கிடைக்கவில்லை என்றாலும், உணவகத்தை மூடாமல் தொடர்ந்து நடத்த முடிகிறது" என்று தெரிவித்தார்.