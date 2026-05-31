ஒரு வார்த்தை கூறியிருந்தால் தேமுதிகவுக்கு துணை முதல்வர் பதவி கிடைத்திருக்கும்; ரகசியம் உடைத்த பிரேமலதா விஜயகாந்த்
எந்த நேரத்திலும் பதவிக்கு ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக. பணத்திற்கும், பதவிக்கும், சலுகைகளுக்கும் மயங்கும் கட்சி தேமுதிக அல்ல என்று பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 31, 2026 at 5:26 PM IST
சென்னை: நான் ஒரு வார்த்தை கூறியிருந்தால் முதல்வர் விஜய் வீடு தேடி வந்து எனக்கு துணை முதல்வர் பதவியை கொடுத்திருப்பார் என்று தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம், பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது.
கூட்டத்திற்குப் பின் பிரேமலதா விஜயகாந்த் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையி்ல, "2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் எங்கள் தொண்டர்கள், மாவட்டச் செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் விரும்பிய கூட்டணியில்தான் நாங்கள் இடம்பெற்றோம். இந்த கூட்டணியை வருங்காலங்களிலும் தொடர்வோம். கூட்டணித் தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு எங்களது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
|இதையும் படிங்க.. குழந்தைகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தவெக அரசு இன்னும் தவழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது; கோவை கு.ராமகிருஷ்ணன் விமர்சனம்
தேமுதிக அனைத்து கட்சிகளுக்கும் முன்னுதாரணமாக செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தத் தேர்தலிலும் மக்களுக்கு பணம் கொடுக்காமல் வெற்றி பெற்ற கட்சி தேமுதிக. வாய்ப்பளித்த அனைத்து மக்களுக்கும் இந்த வெற்றி உரித்தானது.
அதே நேரத்தில், தமிழகத்தில் தற்போது நடைபெற்று வரும் பல்வேறு விஷயங்கள் அனைவரையும் சிந்திக்க வைத்துள்ளன. பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியை முழுமையாக செய்ய வேண்டும். சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாத்து பொதுமக்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும். தமிழக அரசு மின்வெட்டு பிரச்சனைக்கு நிரந்த தீர்வு காண வேண்டும்.
மேகதாது அணை விவகாரத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். 718 டாஸ்மாக் கடையில் மூடப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அந்த கடைகள் உண்மையாக மூடப்பட்டதா? கள்ளச் சந்தையில் விற்பனை நடைபெறுகிறதா? என்பதை கண்டறிய வேண்டும்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சிக்கு வந்து குறுகிய காலத்திலேயே தமிழகம் முழுவதும் மக்கள் பல்வேறு பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். தமிழக மக்களுக்காக உடனடியாக தீர்வு காண தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்," என்று தவெக அரசுக்கு பல்வேறு கோரிக்கைகளை பிரேமலதா முன்வைத்தார்.
செய்தியாளர்களிடம் மேலும் அவர் கூறும்போது, "நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் நாம் இருந்தோம். நமது கூட்டணியில் இருந்த கட்சிகளின் ஆதரவினை பெற்றுத்தான் இன்று தவெக அரசு அமைந்துள்ளது. யாரை தீய சக்தி என்றார்களோ, அந்த தீய சக்தியின் ஆதரவோடுதான் தூய சக்தி ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. 'ஹனிமூன் பீரியட்' என்று சொல்வார்கள். ஆனால் இங்கு எந்த ஹனிமூனும் இல்லை; மக்களுக்கு அவதி பீரியட்தான் இருக்கிறது.
எந்த நேரத்திலும் பதவிக்கு ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக. பணத்திற்கும், பதவிக்கும், சலுகைகளுக்கும் மயங்கும் கட்சி தேமுதிக அல்ல. தாம் பயணிக்கும் கூட்டணிக்கு விசுவாசமாக இருக்கும் கட்சி தேமுதிக. எனக்கு ஒரு சீட் இருந்தால்கூட அதை கூட்டணி தர்மத்திற்காகப் பயன்படுத்துவேன். மற்ற கட்சிகள் அமைச்சர் பதவிக்காக விலை போகின்றன. ஆனால் கூட்டணி தர்மத்தில் நாங்கள் உறுதியாக இருப்போம்," என்றார்.
வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான்
அத்துடன், "2024-ல் அதிமுக கூட்டணியில் இருந்த பல கட்சிகள் தங்களது சுயநலத்திற்காக விலகின. ஆனால் தேமுதிக கூட்டணி தர்மத்தைப் பின்பற்றியது. சுயநலத்திற்காக சென்றவர்களுக்கு சீட் கொடுத்தார்கள். ஆனால் உடன் இருந்த தேமுதிகவுக்கு மரியாதை அளிக்கவில்லை.
நாங்கள் எம்.பி. சீட்டுக்காக திமுக கூட்டணிக்கு செல்லவில்லை. பல எம்.பி. சீட்டுகளைப் பெறும் வலிமை எங்களுக்கு உண்டு. ஆனால் அதிமுக கூட்டணியில் தேமுதிகவுக்கு மரியாதையும் இல்லை; கூட்டணி தர்மத்தையும் அவர்கள் மதிக்கவில்லை. எம்.பி. சீட்டும் வழங்கவில்லை. எங்கள் சுயமரியாதையைக் காக்கவே திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்தோம்.
ஐந்து நாடாளுமன்ற தொகுதிகளும், ஒரு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியும் வழங்குவதாக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டார். ஆனால், அதிமுக எங்களை இழிவுபடுத்திய பிறகுதான் அந்த ஆவணத்தை நான் வெளியிட்டேன்.
எடப்பாடி பழனிசாமியைத் தவிர மற்ற அனைவரும் தேமுதிக கூட்டணியை விட்டு வெளியேறக்கூடாது என்றுதான் நினைத்தனர். நாங்கள் வெளியே வந்த பிறகு அதிமுகவுக்கு எதிர்க்கட்சித் தகுதி கூட கிடைக்கவில்லை. வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான்.
2011-ல் அதிமுக தேமுதிகவுக்கு செய்ததை இன்று தவெக அதிமுகவுக்குச் செய்துள்ளது. அதிமுகவுக்கு இந்த நிலை தொடரும்," என்றார்.
|இதையும் படிங்க.. ஆளுநர் மாளிகையில் திருவள்ளுவரின் காவி நிற புகைப்படம்; கேள்வியை தவிர்த்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
ஹிந்தி தெரியாது போடா
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க தவெக தேமுதிகவை அணுகியது. ஆனால் நாங்கள் கூட்டணி தர்மத்தை மதித்து அதற்கு ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. ஆதவ் அர்ஜுனா என்னை 'துரந்தர்' என்று விமர்சித்தார். 'துரந்தர்' என்பது ஹிந்தி வார்த்தை. அதற்கு 'உளவாளி' என்று பொருள். அந்த வார்த்தையைச் சொன்னவர் எதிர்காலத்தில் துரந்தராக மாறாமல் இருந்தால் வரவேற்கத்தக்கது. அதற்கு என்னுடைய பதில் 'ஹிந்தி தெரியாது போடா' என்பதுதான்.
நான் ஒரு வார்த்தை கூறியிருந்தால் முதல்வர் விஜய் வீடு தேடி வந்து, எங்களுக்கு துணை முதல்வர் பதவியை கொடுத்திருப்பார். அமைச்சர் பதவிக்கு அனைவரும் ஓடுகின்றனர். இதற்கெல்லாம் ஆசைப்படுகின்ற கட்சி இல்ல தேமுதிக" என்றார்.