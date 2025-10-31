ETV Bharat / state

தமிழர்களுக்கு எதிராக பிரதமர் பேசியதாக முதலமைச்சர் பொய் சொல்கிறார் - எச்.ராஜா பகிரங்க குற்றச்சாட்டு

பொய் சொல்லி மக்களை சுரண்டும் தீய அரசு வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் தூக்கி எறியப்படும் என்ற பயத்தில் பொய்களை கூறி வருகிறார்கள். திமுக அரசால் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் தாக்கப்படுகிறார்கள் என்ற உண்மையை பிரதமர் கூறியுள்ளார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த எச்.ராஜா
செய்தியாளர்களை சந்தித்த எச்.ராஜா (ETV Bharat Tamil Nadu)
அரியலூர்: தமிழர்களுக்கு எதிராக பிரதமர் பேசி உள்ளார் என்று பொய் சொல்லுகின்ற முதல்வரின் செயல் கண்டிக்கத்தக்கது என்று பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா கூறியுள்ளார்.

அரியலூர் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொள்வதற்காக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா வருகை தந்தார். இதன் பிறகு எச்.ராஜா செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''கடந்த 2004க்கு பிறகு வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் மேற்கொள்ளவில்லை. இதை ஒட்டியே தற்போது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்தத்தை மேற்கொண்டு வருகிறது.

இதுகுறித்து இந்தியா கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் தவறான தகவல்களை பரப்பி வருகிறார்கள். சிறுபான்மையினர், முஸ்லிம்கள் ஆகியோர்களின் பெயர் நீக்கம் செய்யப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட மூத்த தலைவர்கள் பிதற்றி வருகிறார்கள். யாருடைய பெயரும் நீக்க முடியாது.

அனைத்து கட்சிகளுக்கும் வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் உள்ளதால், அவர்களும் திருத்த பணியில் கலந்து கொள்ள உள்ளனர். இப்பணி முடிந்தவுடன் மாதிரி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிட்ட பின்னர் ஒரு மாதம் கழித்து இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும். இதில் ஆட்சேபனை இருந்தால் வாக்காளர்கள் தெரிவிக்கலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

எனவே திமுக அரசு போய் பித்தலாட்டங்களை நிறுத்திவிட்டு தேர்தலில் கொடுத்த 500க்கும் மேற்பட்ட வாக்குறுதிகளில் 5 சதவீதம் அல்லது 10% நிறைவேற்றி உள்ளீர்களா? என பார்க்க வேண்டும்.

தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் கூறிய 'சாராய கடைகள் மூடப்படும். நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்படும். பழைய பென்ஷன் திட்டம் கொண்டு வரப்படும். மின் கட்டண கணக்கீடு மாதத்திற்கு ஒரு முறை மேற்கொள்ளப்படும்' என்று கூறிய எந்த ஒரு வாக்குறுதியும் இதுவரை நிறைவேற்றவில்லை.

எனவே, பொய் சொல்லி மக்களை சுரண்டும் தீய அரசு வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் தூக்கி எறியப்படும் என்ற பயத்தில் தான் தற்போது பல்வேறு பொய்களை கூறி வருகிறார்கள். திமுக அரசால் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் தாக்கப்படுகிறார்கள் என்று உண்மையை பிரதமர் கூறியுள்ளார்.

ஆனால் இதனை தமிழர்களுக்கு எதிராக பிரதமர் பேசி உள்ளார் என்று திமுகவினர் கூறுகிறார்கள். தமிழுக்காக நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? தமிழுக்காக செயலாற்றி வரும் பிரதமரை பற்றி பொய் சொல்லுகின்ற, தீய செயலில் ஈடுபடுகின்ற முதல்வரின் செயல் கண்டிக்கத்தக்கது.

ஜெயங்கொண்டம் நகராட்சியில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளை உரமாக்கும் கிடங்கு குடியிருப்புக்கு அருகிலும், சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தும் வகையிலும், நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை மாசுபடுத்தும் வகையிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த உரக்கிடங்கை உடனடியாக அப்புறப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என்று எச். ராஜா கூறினார்.

