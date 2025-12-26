'அரசுப் போக்குவரத்து கழகத்திற்கு கருணாநிதியின் பெயரை சூட்ட திட்டமா?' - எச்.ராஜா கேள்வி
மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக ஆட்சியில் எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் அரசு பேருந்துகளில் தமிழ்நாடு என்ற பெயர் நீக்கப்பட்டு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் என்றே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என எச்.ராஜா விமர்சித்துள்ளார்.
Published : December 26, 2025 at 8:15 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்திற்கு கருணாநிதி பெயரை சூட்ட வேண்டும் என்பதற்கு முன்னோட்டமாகவும், முன்னேற்பாடாகவும் அரசு பேருந்துகளில் இருந்து 'தமிழ்நாடு' என்ற பெயரை எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இன்றி திராவிட மாடல் அரசு நீக்கி உள்ளதோ? என்று பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா எக்ஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
இது குறித்து பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா, எக்ஸ் தள பக்க பதிவில், ''1996 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு தமிழகத்தில் போக்குவரத்து கழகங்களின் பெயர்கள் தமிழகத்தில் செங்கோலாட்சி நடத்திய மன்னர்களான சேரன், சோழன், பாண்டியன், பல்லவன் என மன்னர்களின் பெயர்களிலும், சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களின் பெயர்களிலும், அரசியல் தலைவர்களின் பெயர்களிலும் இருந்தது.
அன்றைய தமிழக முதல்வரான மு.கருணாநிதி மேற்குறிப்பிட்டுள்ள மன்னர்கள், சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள், அரசியல் தலைவர்களின் பெயர்கள் அனைத்தையும் நீக்கி விட்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் என பெயர் மாற்றினார். தற்போது மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக ஆட்சியில் எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் அரசு பேருந்துகளில் தமிழ்நாடு என்ற பெயர் நீக்கப்பட்டு அரசு போக்குவரத்துக்கழகம் என்றே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றதில் இருந்தே தமிழகத்தில் கட்டப்படும் பேருந்து நிலையங்களுக்கு எல்லாம் கலைஞர் நூற்றாண்டு நினைவு பேருந்து நிலையம் என பெயர் சூட்டி வருகிறது. அந்த வகையில் பேருந்து நிலையங்களுக்கு கருணாநிதியின் பெயரை சூட்டியது போல போக்குவரத்து கழகத்திற்கும் "கலைஞர் அரசு போக்குரத்து கழகம்" என கருணாநிதி பெயரை சூட்ட வேண்டும் என்பதற்கு முன்னோட்டமாகவும், முன்னேற்பாடாகவும் தான் அரசு பேருந்துகளில் இருந்து தமிழ்நாடு என்ற பெயரை எந்த வித முன்னறிவிப்பும் இன்றி திராவிட மாடல் அரசு நீக்கி உள்ளதோ என்கிற சந்தேகம் எழுகிறது?'' என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
" கலைஞர் அரசு போக்குவரத்து கழகம் என பெயர் மாற்ற திட்டமா" ?— H Raja (@HRajaBJP) December 26, 2025
1996 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு தமிழகத்தில் போக்குவரத்துக் கழகங்களின் பெயர் தமிழகத்தில் செங்கோலாட்சி நடத்திய மன்னர்களான சேரன், சோழன், பாண்டியன், பல்லவன் என மன்னர்களின் பெயர்களிலும், சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களின் பெயர்களிலும்,… pic.twitter.com/Rfnq1iECJL
தமிழ்நாடு அரசு விரைவு போக்குவரத்துக் கழகம் மற்றும் பல்வேறு மண்டலப் போக்குவரத்துக் கழகங்களின் (TNSTC) கீழ் இயங்கும் பேருந்துகளில் வழக்கமாக இடம்பெறும் 'தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம்' என்ற வாசகத்தில் இருந்து, 'தமிழ்நாடு' என்கிற சொல் நீக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு தமிழகம் முழுவதும் எதிர்ப்பு கிளம்பிய நிலையில் பாஜக மூத்த தலைவர் தனது எதிர்ப்பை பதிவு செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.